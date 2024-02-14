Подмосковный нарколог Холдин раскрыл механизм развития онкологии из-за курения

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Язва, рак пищевода и желудочно-кишечного тракта встречаются у курильщиков в несколько раз чаще, чем у тех, у кого нет этой вредной привычки. Об этом рассказал главный внештатный специалист, психиатр-нарколог подмосковного Минздрава Виталий Холдин.
«Термическое и химическое влияние ядовитого дыма, который содержит никотин, смолы и другие опасные вещества, действуют на весь наш желудочно-кишечный тракт. Именно курение - одна из главных причин возникновения язвенной болезни», – сказал Холдин, слова которого приводит пресс-служба ведомства.Не менее опасны для ЖКТ алкогольные напитки. И чем они крепче, тем тяжелее повреждения.
«Спиртное в буквальном смысле обжигает стенки желудка. Поэтому систематическое употребление любого алкоголя может привести к развитию не только язвенной болезни, но и онкологии», – отметил нарколог.Для здоровья желудочно-кишечного тракта нужно избегать жирных и жареных блюд, соблюдать режим дня, регулярно проходить медосмотры и отказаться от вредных привычек.
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Лора Луганская