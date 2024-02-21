Хирург Умнов заявил об опасности вина

Заместитель президента Российской академии образования, заслуженный врач страны Геннадий Онищенко заявил, что зимнее время ослабевает иммунитет человека, поэтому в начале весны следует быть более внимательным к своему здоровью для того, чтобы не заразиться различными инфекциями.