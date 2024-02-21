Хирург Умнов заявил об опасности вина

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Преподаватель медфака Государственного университета просвещения, хирург Александр Умнов заявил о том, что вино медленно, но разрушительно влияет на печень и сердечно-сосудистую систему человека.
«Каждый глоток вина увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний, высокого кровяного давления, мерцательной аритмии, инсульта и цирроза печени. Из-за более низкого содержания этилового спирта вино можно назвать «ласковым и неторопливым убийцей», — отметил в беседе с NEWS.ru Умнов.
Он отметил, что пи злоупотреблении напитком могут возникнуть нарушения пищеварения, скачки артериального давления и сердечного ритма, проблемы со сном, мышечные спазмы и судороги. Также у человека могут быть выявлены провалы в памяти и излишняя агрессия.
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Мелисса Тимофеева