Хирург завил, что ринопластика может избавить от комплексов

20 февраля 2026, 15:22

Хирург Алексанян: Ринопластика является ключом к уверенности в себе

Фото: iStock/YakobchukOlena

Ринопластика способна не просто изменить черты, но и помочь обрести уверенность в себе. Так считает пластический хирург, профессор Тигран Алексанян.





По его словам, ринопластика является процедурой для изменения формы носа, однако многим она позволяет избавиться от внутренних комплексов и обрести уверенность, которая необходима для достижения жизненных целей. Алексанян добавил, что именно нос задает тон всему лицу.





«Наблюдение в зеркале собственной внешности зачастую переключает внимание с индивидуальности на недостаток, что отнимает энергию и отвлекает от по-настоящему значимых аспектов жизни: общения, творчества и самореализации. В итоге люди избегают социальных взаимодействий, приходят к ощущению одиночества и неудовлетворенности», — сказал Алексанян в разговоре с RuNews24.ru.