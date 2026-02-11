«К хирургу не обращалась»: эксперт оценил внешний вид Эвелины Блёданс
Хирург объяснил, за счёт чего Блёданс выглядит моложе своего возраста
Пластический хирург Денис Агапов прокомментировал внешний вид Эвелины Блёданс и развеял слухи о возможных пластических операциях. В беседе со «Звездачом» специалист заявил, что актриса не прибегала к хирургическим вмешательствам для коррекции лица.
По словам эксперта, черты лица Блёданс полностью соответствуют её возрасту и анатомическим особенностям.
«Видно, что с пластической хирургией она не знакома. Лицо, контуры, все особенности распределения лицевой маски на костном скелете соответствуют её возрасту, ничего не изменилось», — отметил Агапов.Хирург подчеркнул, что эффект «молодого лица» на фотографиях достигается за счёт профессионального макияжа, грамотно подобранной коррекционной косметики и визуальных приёмов. Кроме того, значительную роль играют фильтры и удачные ракурсы.
Специалист также отметил, что Эвелине повезло с природными данными. У актрисы, по его словам, хорошая генетика и крепкая костная структура лица, которая позволяет ей и без хирургического вмешательства долго сохранять привлекательный внешний вид.