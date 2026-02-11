«К хирургу не обращалась»: эксперт оценил внешний вид Эвелины Блёданс

11 февраля 2026, 18:26

Хирург объяснил, за счёт чего Блёданс выглядит моложе своего возраста

Эвелина Блёданс (Фото: Instagram* / @bledans)

Пластический хирург Денис Агапов прокомментировал внешний вид Эвелины Блёданс и развеял слухи о возможных пластических операциях. В беседе со «Звездачом» специалист заявил, что актриса не прибегала к хирургическим вмешательствам для коррекции лица.





По словам эксперта, черты лица Блёданс полностью соответствуют её возрасту и анатомическим особенностям.





«Видно, что с пластической хирургией она не знакома. Лицо, контуры, все особенности распределения лицевой маски на костном скелете соответствуют её возрасту, ничего не изменилось», — отметил Агапов.