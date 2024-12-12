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Хирурги Детского центра сделали юной наезднице операцию на позвоночнике

Фото: телеграм-канал ДКЦ

Фото: телеграм-канал ДКЦ

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Хирурги Детского клинического центра им. Л.М. Рошаля в Красногорске избавили юную спортсменку от межпозвоночной грыжи. Об этом сообщается в телеграм-канале ДКЦ.
«В клинику обратилась 16-летняя Юлия с жалобами на сильные боли в спине, из-за которых ей было трудно ходить. Как выяснилось, девушка более трёх лет ухаживает за лошадьми и регулярно поднимает тяжёлые предметы, что создаёт большую нагрузку на спину. Пациентке сделали рентген и МРТ позвоночника и выявили межпозвоночную грыжу. Ей поставили диагноз «юношеский остеохондроз поясничного отдела позвоночника», – говорится в сообщении.
Фото: телеграм-канал ДКЦ



Хирурги выполнили девушке микродискэктомию, с помощью оптического микроскопа сделали разрез на спине, удалили грыжу и наложили косметические саморассасывающиеся швы.

На вторые сутки после операции Юля смогла сама ходить, а на шестой день её выписали домой.

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В Химках открыли первую в Московском регионе ядерную аптеку полного цикла
12 декабря 2024, 17:11

Фото: iStock / herraez

Институт ядерной медицины в Химках запустил первую в Московском регионе ядерную аптеку с полным циклом производства радиофармацевтических препаратов. Их будут применять для диагностики и лечения онкологических заболеваний на базе нового циклотронного радиохимического комплекса, сообщили в пресс-службе Института ядерной медицины.
В начале декабря в Институте ядерной медицины был установлен Циклотрон PET TRACE 880 второго поколения, предусматривающий все ключевые этапы производства – синтез радиофармацевтического препарата; контроль качества; упаковку и распределение по медицинским учреждениям.

Осуществляться будет весь технологический цикл – от получения нужного радионуклида до контроля качества препарата. Это позволит расширить диапазон используемых радиоактивных препаратов и исключить их закупку у других поставщиков.
«Запуск нового циклотронного радиохимического комплекса в Институте ядерной медицины и ядерной аптеки – это ответ на постоянно растущие потребности в радиофармацевтических препаратах. Это повысит уровень диагностики и лечения онкозаболеваний, обеспечит доступ к качественному и современному лечению большему числу пациентов. В планах – создание образовательных программ по производству таких инновационных препаратов на циклотроне и их клинические исследования на базе нашего института», – сказал президент АО «Медицина», академик РАН Григорий Ройтберг.
Произведённые на циклотроне радиофармпрепараты будут применять для исследований всех органов и систем при онкологических заболеваниях, для лечения эндокринных опухолей, рака предстательной железы, лимфом и мелкоклеточного рака лёгкого.

Сегодня в институте работают отделения радионуклидной и лучевой диагностики, радионуклидной терапии, радиотерапии и брахитерапии.

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#здравоохранение
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Роспотребнадзор: неизвестные вирусы из Африки не угрожают РФ
12 декабря 2024, 13:57

Фото: iStock/ anyaivanova

Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что неизвестные вирусы из Африки не несут угрозы жителям Российской Федерации, проинформировала «Комсомольская правда».
Во время пятой международной научно-практической конференции по вопросам противодействия инфекционным заболеваниям в Санкт-Петербурге Анна Попова отметила, что сейчас по всему миру растет количество случаев с неизвестными заболеваниями. По большей части они идут из африканских стран. А возможностей для диагностики там мало. Поэтому медикам нужно время, чтобы разобраться с ситуацией.

«Мы приводим все свои силы в состояние повышенной готовности до момента определения конкретного возбудителя заболевания. Включаем на максимальный режим нашу систему «Периметр», таким образом не допуская завоза вирусов в Россию. Угрозы для жителей страны нет. Держим ситуацию под контролем», — подчеркнула Руководитель Роспотребнадзора.

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В областном онкодиспансере изготовили 25 тыс. доз химиопрепаратов в 2024 году
12 декабря 2024, 13:45

Фото: Министерство здравоохранения Московской области

В 2024 году отделение централизованного приготовления химиотерапевтических препаратов Московского областного онкологического центра произвело 25 тысяч доз химиопрепаратов для лечения пациентов с онкологическими заболеваниями, сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
«Централизованное разведение лекарственных средств осуществляется с применением современного оборудования, которое защищает медицинский персонал от возможных вредных воздействий химических препаратов. Современная система приготовления сводит к нулю вероятность любых неточностей при расчете дозы препарата и его разведения», — рассказала старшая медицинская сестра отделения централизованного разведения химиотерапевтических препаратов областного онкодиспансера Наталья Ситникова.
Отделение было основано в 2022 году, и его основная функция заключается в оказании помощи медицинским подразделениям в приготовлении химиотерапевтических (противоопухолевых) лекарств.

Процесс подготовки медикаментов основывается на заявках от структурных подразделений и проходит тройной контроль, что положительно влияет на предоставление медицинской помощи пациентам областного онкологического центра.

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#минздрав мо
#больницы
#лечение
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Россиянам рассказали, как избежать зависимости от капель для носа
Патофизиолог Степанов: во избежание зависимости следует менять капли для носа
12 декабря 2024, 13:38

Фото: iStock/Tetyana Halanchak

Для того, чтобы избежать возникновения зависимости от капель для носа, следует периодически менять их на спреи с другим действующим веществом. Об этом рассказал старший преподаватель кафедры фундаментальных медицинских дисциплин Государственного университета просвещения, патофизиолог Сергей Степанов. По его словам, устойчивость к эффекту капель пропадает в течение года.
«Развившаяся резистентность может исчезнуть, если препарат, а точнее действующее вещество, не принимать в течение года. Через год данный препарат будет действовать как обычно. Чтобы не выработалось привыкание к биологически активному веществу, рекомендуется менять капли, то есть периодически использовать капли с другим действующим веществом», — рассказал врач в беседе с NEWS.ru.
Степанов добавил, что резистентность к каплям для носа формируется индивидуально, но рано или поздно устойчивость возникает у каждого человека.

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#врач
#медицина
#здоровье
#лекарства
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В Детском центре им. Рошаля спасли 4-месячного пациента с энцефалитом
12 декабря 2024, 11:48

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Четырёхмесячного мальчика с энцефалитом, который развился из-за вируса герпеса, спасли врачи подмосковного Детского клинического центр им. Л. М. Рошаля, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Мальчик поступил в клинику с высокой температурой, судорогами и эпилептически припадками. Диагностика показала воспаление оболочек головного мозга на фоне инфицирования вирусом герпеса. Это заболевание смертельно опасно и требует принятия немедленных мер.

«Малыша ввели в медикаментозную кому, чтобы остановить повреждение клеток мозга, и приступили к интенсивной терапии противовирусными, противовоспалительными и противосудорожными препаратами. Спустя три дня лечения мальчик пришёл в сознание и начал дышать самостоятельно. Вскоре к нему вернулась способность держать голову, он начал сам есть, улыбаться», — говорится в сообщении.
Через 21 день терапии повторная диагностика показала, что вирус герпеса побеждён.

В настоящее время малыш полностью выздоровел, его выписали.

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#красногорск
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Врачи спасли студента с критическим кровоизлиянием в легкое
12 декабря 2024, 11:29

Фото: iStock/Gumpanat

Врачи спасли 19-летнего студента с критическим кровоизлиянием в легкое, а после через специальный аппарат вернули большую часть его же крови. Операцию проводили сразу четыре торакальных хирурга Республиканской клинической больницы в Казани.
Как сообщает «Татар-информ», сначала парню диагностировали межреберную невралгию, прописали обезболивающие и отправили домой. Но на следующий день все стало только хуже, он не мог даже встать с кровати.
Студента отвезли в больницу, где смогли обнаружить серьезное кровотечение в легком. Было решено отправить его в РКБ.
«Это осложнение буллезной эмфиземы, когда имеются спайки легкого на верхушке грудной стенки. Иногда в этих спайках проходят крупные сосуды. Когда это все рвется, сосуды отходят от большого круга кровообращения, там высокое давление. Постепенно, со временем кровопотеря становится достаточно большой. Пациенты поступают уже с одышкой – молодые люди чаще всего чувствуют себя хорошо, но постепенно их состояние ухудшается из-за потери крови», – рассказал заслуженный врач Татарстана, заведующий первым отделением торакальной хирургии РКБ Валерий Матвеев.
Врачи успешно запломбировали сосуд, а также удалили обнаруженную во время операции кисту. После им удалось при помощи специального аппарата вернуть пациенту 1,8 литра его же потерянной крови. Сейчас парень идет на поправку.

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#татарстан
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Врачи НИКИ детства рассказали о причинах возникновения бронхиальной астмы у детей
12 декабря 2024, 09:46

Фото: istockphoto / LightFieldStudios

11 декабря отмечается Всемирный день борьбы с бронхиальной астмой. Это хроническое заболевание дыхательной системы, которое проявляется сухим кашлем, затруднённым дыханием со свистами или хрипами, одышкой и приступами удушья. Специалисты НИКИ рассказали о возможных причинах развития этой болезни, сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
Директор НИКИ детства Нисо Одинаева рассказала, какие факторы окружающей среды могут спровоцировать бронхиальную астму у детей:

  • вирусные и бактериальные инфекции;
  • пыльца растений;
  • домашняя и книжная пыль;
  • шерсть животных;
  • продукты жизнедеятельности клещей;
  • плесневые гриб;
  • табачный дым.
«Если у ребёнка есть предрасположенность к развитию заболевания, эти факторы могут стать причиной воспаления дыхательных путей и появления симптомов бронхиальной астмы», — сказала Одинаева.
Астма может вызвать серьёзные проблемы с дыханием, включая приступы удушья, дыхательную недостаточность, тяжёлые нарушения проходимости бронхов и кислородное голодание. Такие состояния опасны для жизни и требуют немедленной медицинской помощи.
«У детей бронхиальная астма может проявляться в возрасте до пяти лет. Чаще и очевиднее симптомы проявляются в школьном возрасте. Особенно внимательными следует быть родителям, у которых есть наследственная предрасположенность к астме или аллергии, а также тем, чьи дети страдают кожными заболеваниями, болезнями лёгких или ожирением», — рассказала врач аллерголог-иммунолог НИКИ детства Алёна Бондаренко.
Полное излечение от бронхиальной астмы в настоящее время невозможно. Однако при строгом соблюдении рекомендаций врача и приёме необходимых препаратов можно добиться устойчивого контроля над симптомами заболевания.

Дети с бронхиальной астмой могут вести активную жизнь: заниматься спортом, ходить в школу и в будущем выбрать практически любую профессию.

На сайте «Детство» размещено обучающее видео «Бронхообструктивный синдром у детей», где специалисты НИКИ детства подробно объясняют, как распознать бронхообструктивный синдром у ребёнка, как его лечить, когда необходимо обратиться к врачу и как предотвратить развитие этого заболевания.

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Стоматолог рассказала, как сладкоежкам избежать кариеса
Стоматолог Серегина: во избежание кариеса нужно исключить леденцы, ириски и нугу
11 декабря 2024, 22:15

Фото: iStock/PIKSEL

Для снижения риска развития кариеса необязательно полностью исключать из рациона все сладкое, достаточно стараться не есть десерты в качестве перекуса, употребляя его вместе с основным блюдом и выбирать те сладости, которые не остаются надолго в полости рта. Об этом рассказала стоматолог-пародонтолог «СМ-Стоматология» Ирина Серегина. По ее словам, лучше совсем отказаться от леденцов, ирисок и нуги, так как они надолго задерживаются во рту.
«Речь идет о сахаре, как о представителе быстрых углеводов. Именно они являются идеальной питательной средой для наших бактерий, увеличивая кислотность в полости рта. Также не забывайте, что сахара содержатся не только в кондитерских изделиях, но и во многих консервах, соусах, хлебах, овощах, молочных продуктах и многих других. Получается, что любой прием пищи, связанный с сахаром или быстрыми углеводами, повышает риск развития кариеса», — пояснила специалист в беседе с «Газетой.Ru».
В то же время диетолог-консультант, заместитель директора АНО НИЦ «Здоровое питание» Алексей Кабанов советует сладкоежкам в первую очередь знать меру. В разговоре с Общественной Службой Новостей эксперт напомнил, чем может грозить переизбыток сахара.
«Чрезмерное употребление приводит к сердечно-сосудистым заболеваниям, ожирению, диабету и деменции. <…> В последнее время учёные активно говорят о сладких белках. Это инновационный продукт, который значительно слаще сахара, не содержит калорий и безопасен как для фигуры, так и для здоровья», — предложил альтернативу диетолог.
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Врач назвала опасную продолжительность сна у младенцев
Профессор Дегтярева: сон младенца дольше 16 часов должен насторожить родителей
11 декабря 2024, 17:59

Фото: iStock/globalmoments

Продолжительность сна у младенца на первом месяце жизни, превышающая 16 часов в сутки, должна насторожить родителей, так как может свидетельствовать об угнетении нервной системы ребенка. Об этом сообщила профессор РАН, профессор кафедры неонатологии Факультета дополнительного профессионального образования Пироговского Университета Мария Дегтярева. По ее словам, заявления о постоянном сне новорожденного — миф.
«Существует миф, что новорожденный ребенок все время спит. Но это неправда. Средняя продолжительность сна младенца первых двух недель жизни, доношенного — около 16 часов. Это означает, что остальное время ребенок бодрствует», — поделилась эксперт в беседе с «Газетой.Ru».
Врачи также рассказали о другой опасной болезни у новорожденных — дивертикуле Меккеля, которая характеризируется выпячиванием стенки подвздошной кишки. Недавно такое новообразование удалили у младенца в Кузбасской областной детской клинической больнице имени Ю.А. Атаманова, сообщает «Сiбдепо».
«Этот порок развития долгое время может не иметь симптомов, но со временем приводит к внутреннему кровотечению и другим серьезным осложнениям», — рассказал министр регионального здравоохранения Дмитрий Беглов.
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