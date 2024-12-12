Хирурги Детского центра сделали юной наезднице операцию на позвоночнике

Фото: телеграм-канал ДКЦ
Хирурги Детского клинического центра им. Л.М. Рошаля в Красногорске избавили юную спортсменку от межпозвоночной грыжи. Об этом сообщается в телеграм-канале ДКЦ.
«В клинику обратилась 16-летняя Юлия с жалобами на сильные боли в спине, из-за которых ей было трудно ходить. Как выяснилось, девушка более трёх лет ухаживает за лошадьми и регулярно поднимает тяжёлые предметы, что создаёт большую нагрузку на спину. Пациентке сделали рентген и МРТ позвоночника и выявили межпозвоночную грыжу. Ей поставили диагноз «юношеский остеохондроз поясничного отдела позвоночника», – говорится в сообщении.Фото: телеграм-канал ДКЦ
Хирурги выполнили девушке микродискэктомию, с помощью оптического микроскопа сделали разрез на спине, удалили грыжу и наложили косметические саморассасывающиеся швы.
На вторые сутки после операции Юля смогла сама ходить, а на шестой день её выписали домой.
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Лора Луганская