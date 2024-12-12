В Детском центре им. Рошаля спасли 4-месячного пациента с энцефалитом

Фото: пресс-служба Минздрава МО
Четырёхмесячного мальчика с энцефалитом, который развился из-за вируса герпеса, спасли врачи подмосковного Детского клинического центр им. Л. М. Рошаля, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Мальчик поступил в клинику с высокой температурой, судорогами и эпилептически припадками. Диагностика показала воспаление оболочек головного мозга на фоне инфицирования вирусом герпеса. Это заболевание смертельно опасно и требует принятия немедленных мер.
Через 21 день терапии повторная диагностика показала, что вирус герпеса побеждён.
В настоящее время малыш полностью выздоровел, его выписали.
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«Малыша ввели в медикаментозную кому, чтобы остановить повреждение клеток мозга, и приступили к интенсивной терапии противовирусными, противовоспалительными и противосудорожными препаратами. Спустя три дня лечения мальчик пришёл в сознание и начал дышать самостоятельно. Вскоре к нему вернулась способность держать голову, он начал сам есть, улыбаться», — говорится в сообщении.
Через 21 день терапии повторная диагностика показала, что вирус герпеса побеждён.
В настоящее время малыш полностью выздоровел, его выписали.
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Лев Каштанов