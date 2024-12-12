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В Детском центре им. Рошаля спасли 4-месячного пациента с энцефалитом

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Фото: пресс-служба Минздрава МО

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Четырёхмесячного мальчика с энцефалитом, который развился из-за вируса герпеса, спасли врачи подмосковного Детского клинического центр им. Л. М. Рошаля, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Мальчик поступил в клинику с высокой температурой, судорогами и эпилептически припадками. Диагностика показала воспаление оболочек головного мозга на фоне инфицирования вирусом герпеса. Это заболевание смертельно опасно и требует принятия немедленных мер.

«Малыша ввели в медикаментозную кому, чтобы остановить повреждение клеток мозга, и приступили к интенсивной терапии противовирусными, противовоспалительными и противосудорожными препаратами. Спустя три дня лечения мальчик пришёл в сознание и начал дышать самостоятельно. Вскоре к нему вернулась способность держать голову, он начал сам есть, улыбаться», — говорится в сообщении.


Через 21 день терапии повторная диагностика показала, что вирус герпеса побеждён.

В настоящее время малыш полностью выздоровел, его выписали.

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#минздрав мо
#дкц
#красногорск
#младенец
#мальчик
#лечение
#врачи
Врачи спасли студента с критическим кровоизлиянием в легкое
12 декабря 2024, 11:29

Фото: iStock/Gumpanat

Врачи спасли 19-летнего студента с критическим кровоизлиянием в легкое, а после через специальный аппарат вернули большую часть его же крови. Операцию проводили сразу четыре торакальных хирурга Республиканской клинической больницы в Казани.
Как сообщает «Татар-информ», сначала парню диагностировали межреберную невралгию, прописали обезболивающие и отправили домой. Но на следующий день все стало только хуже, он не мог даже встать с кровати.
Студента отвезли в больницу, где смогли обнаружить серьезное кровотечение в легком. Было решено отправить его в РКБ.
«Это осложнение буллезной эмфиземы, когда имеются спайки легкого на верхушке грудной стенки. Иногда в этих спайках проходят крупные сосуды. Когда это все рвется, сосуды отходят от большого круга кровообращения, там высокое давление. Постепенно, со временем кровопотеря становится достаточно большой. Пациенты поступают уже с одышкой – молодые люди чаще всего чувствуют себя хорошо, но постепенно их состояние ухудшается из-за потери крови», – рассказал заслуженный врач Татарстана, заведующий первым отделением торакальной хирургии РКБ Валерий Матвеев.
Врачи успешно запломбировали сосуд, а также удалили обнаруженную во время операции кисту. После им удалось при помощи специального аппарата вернуть пациенту 1,8 литра его же потерянной крови. Сейчас парень идет на поправку.

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Врачи НИКИ детства рассказали о причинах возникновения бронхиальной астмы у детей
12 декабря 2024, 09:46

Фото: istockphoto / LightFieldStudios

11 декабря отмечается Всемирный день борьбы с бронхиальной астмой. Это хроническое заболевание дыхательной системы, которое проявляется сухим кашлем, затруднённым дыханием со свистами или хрипами, одышкой и приступами удушья. Специалисты НИКИ рассказали о возможных причинах развития этой болезни, сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
Директор НИКИ детства Нисо Одинаева рассказала, какие факторы окружающей среды могут спровоцировать бронхиальную астму у детей:

  • вирусные и бактериальные инфекции;
  • пыльца растений;
  • домашняя и книжная пыль;
  • шерсть животных;
  • продукты жизнедеятельности клещей;
  • плесневые гриб;
  • табачный дым.
«Если у ребёнка есть предрасположенность к развитию заболевания, эти факторы могут стать причиной воспаления дыхательных путей и появления симптомов бронхиальной астмы», — сказала Одинаева.
Астма может вызвать серьёзные проблемы с дыханием, включая приступы удушья, дыхательную недостаточность, тяжёлые нарушения проходимости бронхов и кислородное голодание. Такие состояния опасны для жизни и требуют немедленной медицинской помощи.
«У детей бронхиальная астма может проявляться в возрасте до пяти лет. Чаще и очевиднее симптомы проявляются в школьном возрасте. Особенно внимательными следует быть родителям, у которых есть наследственная предрасположенность к астме или аллергии, а также тем, чьи дети страдают кожными заболеваниями, болезнями лёгких или ожирением», — рассказала врач аллерголог-иммунолог НИКИ детства Алёна Бондаренко.
Полное излечение от бронхиальной астмы в настоящее время невозможно. Однако при строгом соблюдении рекомендаций врача и приёме необходимых препаратов можно добиться устойчивого контроля над симптомами заболевания.

Дети с бронхиальной астмой могут вести активную жизнь: заниматься спортом, ходить в школу и в будущем выбрать практически любую профессию.

На сайте «Детство» размещено обучающее видео «Бронхообструктивный синдром у детей», где специалисты НИКИ детства подробно объясняют, как распознать бронхообструктивный синдром у ребёнка, как его лечить, когда необходимо обратиться к врачу и как предотвратить развитие этого заболевания.

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11 декабря 2024, 22:15

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Для снижения риска развития кариеса необязательно полностью исключать из рациона все сладкое, достаточно стараться не есть десерты в качестве перекуса, употребляя его вместе с основным блюдом и выбирать те сладости, которые не остаются надолго в полости рта. Об этом рассказала стоматолог-пародонтолог «СМ-Стоматология» Ирина Серегина. По ее словам, лучше совсем отказаться от леденцов, ирисок и нуги, так как они надолго задерживаются во рту.
«Речь идет о сахаре, как о представителе быстрых углеводов. Именно они являются идеальной питательной средой для наших бактерий, увеличивая кислотность в полости рта. Также не забывайте, что сахара содержатся не только в кондитерских изделиях, но и во многих консервах, соусах, хлебах, овощах, молочных продуктах и многих других. Получается, что любой прием пищи, связанный с сахаром или быстрыми углеводами, повышает риск развития кариеса», — пояснила специалист в беседе с «Газетой.Ru».
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Профессор Дегтярева: сон младенца дольше 16 часов должен насторожить родителей
11 декабря 2024, 17:59

Фото: iStock/globalmoments

Продолжительность сна у младенца на первом месяце жизни, превышающая 16 часов в сутки, должна насторожить родителей, так как может свидетельствовать об угнетении нервной системы ребенка. Об этом сообщила профессор РАН, профессор кафедры неонатологии Факультета дополнительного профессионального образования Пироговского Университета Мария Дегтярева. По ее словам, заявления о постоянном сне новорожденного — миф.
«Существует миф, что новорожденный ребенок все время спит. Но это неправда. Средняя продолжительность сна младенца первых двух недель жизни, доношенного — около 16 часов. Это означает, что остальное время ребенок бодрствует», — поделилась эксперт в беседе с «Газетой.Ru».
Врачи также рассказали о другой опасной болезни у новорожденных — дивертикуле Меккеля, которая характеризируется выпячиванием стенки подвздошной кишки. Недавно такое новообразование удалили у младенца в Кузбасской областной детской клинической больнице имени Ю.А. Атаманова, сообщает «Сiбдепо».
«Этот порок развития долгое время может не иметь симптомов, но со временем приводит к внутреннему кровотечению и другим серьезным осложнениям», — рассказал министр регионального здравоохранения Дмитрий Беглов.
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#врачи
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#опухоль
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В подмосковный Детский центр впервые обратились из другого региона
11 декабря 2024, 17:19

Фото: телеграм-канал ДКЦ

Врачи Детского клинического центра в Красногорск спасли младенца из Ивановской области. Малыша экстренно доставили из с диагнозом «герпетический энцефалит», сообщается в телеграм-канале ДКЦ.
«На момент поступления малыш был в критическом состоянии. На фоне вируса герпеса у него возникло воспаление головного мозга. У пациента была высокая температура, тело обмякло, наблюдались эпилептические припадки и постоянные судороги. Реаниматологи сразу подключили его к аппарату искусственной вентиляции лёгких и ввели в медикаментозную кому для защиты клеток мозга», – рассказали врачи.
Через три дня интенсивного лечения мальчик пришёл в сознание и начал дышать сам. Его перевели в инфекционное отделение для продолжения противовирусной терапии и реабилитации. Вскоре младенец начал самостоятельно есть, удерживать голову и улыбаться. Как отметили в центре, это был первый случай регионального обращения в клинику.

Сейчас жизнь мальчика вне опасности. Врачи вылечили его от инфекции и отправили домой полностью здоровым.

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#минздрав мо
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В подмосковной клинике спасли от хромоты мальчика с кистами в колене
11 декабря 2024, 14:55

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Восьмилетнего мальчика с врождённой аномалией коленного сустава прооперировали врачи Московской областной детской клинической травматолого-ортопедической больницы (МОДКТОБ), они сумели придать деформированному органу анатомически правильную форму, сообщает пресс-служба подмосковного министерства здравоохранения.
Мальчик поступил в больницу с жалобами на сильную боль в правом колене, ограничение движений и хромоту. Родители рассказали, что проблемы стали появляться ещё шесть лет назад и постепенно усугублялись. Диагностика показала, что у ребёнка дискоидный мениск— врождённая аномалия развития, при которой изменена хрящевая прослойка коленного сустава. Ситуация осложнялась наличием в суставе нескольких кист.

Фото: пресс-служба Минздрава МО

«Мы провели реконструктивную артроскопическую операцию, в ходе которой убрали кисты и сформировали правильную форму мениска. Операция прошла успешно», — сказал заведующий отделением №3, травматолог-ортопед Сергей Катин.
Он добавил, что уже через полтора месяца мальчик сможет ходить с полной опорой на ноги, а через три месяца — заниматься спортом.

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#минздрав мо
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#ребёнок
#московская область
#подмосковье
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В Подмосковье в этом году оформили через интернет 410 тыс. медицинских справок
11 декабря 2024, 13:16

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Жители Подмосковья с начала года оформили через интернет более 410 тыс. медицинских справок. Такой статистикой поделился министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.
Жителям региона доступна услуга заказа медицинских справок через всемирную Сеть. Это справка об отсутствии контактов с инфекционными больными, сертификат о профилактических прививках, справка 086/у для абитуриентов, для получения путёвки на санаторно-курортное лечение 070/у, выписка из амбулаторной карты, санаторно-курортная карта для детей (076/у), для взрослых (072/у) и справка для предоставления в спортивную секцию.
«Внедрение цифровых технологий в систему здравоохранения позволяет повысить скорость получения услуг для жителей. Оформление медицинских справок в онлайн формате экономит время на походе в поликлинику. Документ не потеряется и всегда будет под рукой в личном кабинете пациента на региональном портале госуслуг «Здоровье». С начала года через интернет оформили более 410 тыс. медицинских справок», – отметил Забелин.
Получить справки онлайн можно на региональном портале госуслуг «Здоровье» в разделе «Электронные мед. документы».

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#московская область
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#здоровье
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Подмосковные врачи удалили у женщины 10-сантиметровую опухоль с жидкостью
11 декабря 2024, 11:42

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Десятисантиметровую опухоль яичника, наполненную жидкостью, удалили врачи Балашихинского роддома у 43-летней женщины, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Пациентка поступила с жалобами на тянущие боли внизу живота. Диагностика выявила цистоаденому яичника. Эти опухоли могут перерождаться в раковые, поэтому их необходимо удалять.

«В ходе лапароскопической операции мы удалили новообразование диаметром десять сантиметров и объемом 700 миллилитров жидкости. Данная цистаденома была доброкачественной», — рассказала акушер-гинеколог Балашихинского роддома Фарида Алиева.
В настоящее время пациентку уже выписали домой, она вернулась к привычной жизни.

В министерстве отметили, что цистоаденомы могут достигать 20 и более сантиметров и при этом долгое время никак не проявляться, поэтому женщинам следует посещать гинеколога не менее раза в год даже при отсутствии жалоб.

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#минздрав мо
#балашиха
#опухоль
#операция
#хирург
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В Орехово-Зуевской больнице пациенту вернули потерянное из-за болезни зрение
11 декабря 2024, 10:30

Фото: пресс-служба администрации Орехово-Зуевского г. о.

Врачи регионального сосудистого центра Орехово-Зуевской больницы вернули пациенту зрение. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
В сосудистый центр поступил 40-летний мужчина с острой головной болью, острой слепотой, шаткостью походки и судорогами. Ранее он не отмечал никаких хронических заболеваний, вредных привычек не имел. Врачи выявили у пациента тромбоз синуса головного мозга с венозной гипертензией.
«Во время операции были удалены тромбы из ярёмной вены слева и левого поперечного синуса. Тромбоз произошёл из-за компрессии, поэтому было выполнено стентирование вены», — рассказал заведующий сосудистым центром, хирург Дмитрий Тютьнев.
Сейчас пациент готовится к выписке. У мужчины полностью ушли все неврологические проявления и головная боль, которая мучила его последние три месяца. Теперь ему предстоит реабилитация.

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