В подмосковном Детском центре вовремя выявили у девочки скрытый лейкоз

Фото: телеграм-канал ДКЦ
Врачи Детского клинического центра им. Л.М. Рошаля в Красногорске сумели выявить лейкоз у 10-летней девочки. Об этом сообщается в телеграм-канале ДКЦ.
«В клинику экстренно поступила маленькая пациентка с диагнозом «остеопороз», который поставили в поликлинике по месту жительства. Девочка жаловалась на слабость и частые переломы костей. Поскольку это заболевание возникает у детей крайне редко, врачи провели обследование, выявили существенные изменения в крови и заподозрили острый лейкоз», – говорится в сообщении.Лейкоз – быстро развивающееся заболевание костного мозга, когда незрелые белые кровяные клетки накапливаются в костном мозге, крови и органах. Это мешает производить достаточное количество здоровых клеток крови.
«Мы решили экстренно перевести девочку в Московский областной онкологический диспансер. Позже коллеги рассказали, что быстрые действия и решения наших врачей позволили вовремя начать химиотерапию, и организм ребёнка дал на положительный ответ», – поделилась заведующая отделением эндокринологии ДКЦ Валентина Шестерикова.Как только пациентка достигнет ремиссии, врачи центра продолжат лечение по восполнению костной плотности ткани суставов.
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