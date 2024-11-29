Хирурги Детского центра вылечили малыша от асимметрии лица

Видео: телеграм-канал ДКЦ
Врачи Детского клинического центра им. Л. Рошаля в Красногорске избавили ребёнка от асимметрии лица и шеи. Об этом сообщается в телеграм-канале ДКЦ.
«В клинику поступил двухгодовалый Глеб, у которого выявили лимфатическую мальформацию – доброкачественная опухоль. Патология нарушала отток лимфы, сдавливала ярёмную вену и сонную артерии, периодически вызывала воспаление окружающих тканей. Это требовало оперативного вмешательства», – говорится в сообщении.Особенность операции заключается в том, что рядом находятся жизненно важные артерии. Действовать надо было чётко и внимательно.
Челюстно-лицевые хирурги выполнили открытую операцию. Через небольшой разрез на шее они с микроскопической точностью удалили новообразование, а затем наложили швы.
Сейчас малыш чувствует себя хорошо, весело проводит время в игровой комнате центра и готовится к выписке.
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Лора Луганская