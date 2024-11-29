Подмосковный невролог Сутормин описал первые симптомы рассеянного склероза

Фото: пресс-служба Минздрава МО
В Московской области на данный момент проживают около 7,5 тыс. пациентов, у которых диагностирован рассеянный склероз. При этом в последнее время врачи наблюдают неуклонный рост выявляемости заболевания.
Такими данными статистики поделился руководитель службы неврологии и реабилитации МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского Максим Сутормин.
В преддверии Дня невролога врач рассказал, что такое рассеянный склероз, каковы симптомы заболевание и куда обращаться за помощью.
Рассеянный склероз – заболевание, при котором иммунная система человека атакует головной и спинной мозг. Часто оно приводит к инвалидности.
Все пациенты с рассеянным склерозом в Подмосковье получают патогенетическую терапию и реабилитацию бесплатно.
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В преддверии Дня невролога врач рассказал, что такое рассеянный склероз, каковы симптомы заболевание и куда обращаться за помощью.
Рассеянный склероз – заболевание, при котором иммунная система человека атакует головной и спинной мозг. Часто оно приводит к инвалидности.
«Дебют болезни происходит в основном в молодом возрасте. Первичная симптоматика чаще всего проявляется в нарушении чувствительности и координации, слабости в конечностях, нарушении зрения. Если такие симптомы развиваются без объяснимых внешних причин, нужно немедленно обратиться за медицинской помощью. Вовремя поставленный диагноз и патогенетическая терапия позволят на многие годы избежать инвалидизации», – отметил Сутормин, слова которого приводит пресс-служба подмосковного Минздрава.В Московской области открыты восемь специализированных центров по лечению и наблюдению пациентов с демиелинизирующими заболеваниями – Центры рассеянного склероза.
«В этих центрах принимают врачи-неврологи, специализирующиеся на таком заболевании. Они могут решить вопрос о назначении и продлении терапии, а при необходимости направить пациента на реабилитацию и ботулинотерапию», – отметил врач.Медики центров рассеянного склероза Московской области сотрудничают с Межрегиональной общественной организацией инвалидов «Московское общество рассеянного склероза». Организация помогает и поддерживают пациентов с рассеянным склерозом и их родственников.
Все пациенты с рассеянным склерозом в Подмосковье получают патогенетическую терапию и реабилитацию бесплатно.
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Лора Луганская