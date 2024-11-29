В Подмосковье с начала года проверку на ВИЧ прошли более 2,4 млн человек

Фото: пресс-служба Минздрава МО
Свыше 2,4 млн человек прошли тестирование на наличие ВИЧ-инфекции с начала года в Московской области, что на 230 тысяч человек больше, че за аналогичный период прошлого года. Исследование проводится бесплатно и анонимно, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.
«Осведомленность о своем ВИЧ-статусе – это забота не только о себе, но и своих близких. Важно понимать, что вирус иммунодефицита человека протекает на ранней стадии бессимптомно, именно поэтому так важна регулярная диагностика. С начала года в Подмосковье это исследование прошли уже более 2,4 млн человек», — цитируются в сообщении слова вице-губернатора Московской области Людмилы Болатаевой.Бесплатно сдать тест на ВИЧ с условием сохранения анонимности жители Московской области могут в Центре борьбы со СПИДом по адресу: город Котельники, микрорайон Силикат, дом №41а, а также в кабинетах тестирования на ВИЧ в своих поликлиниках.
Читайте также:
Врач раскрыла, стоит ли тренировать иммунитет легкими болезнями
Нарколог Холдин объяснил связь между алкоголем, наркотиками и ВИЧ
В Люберцах врачи спасли мужчину с пробитыми ножом сердцем и лёгким
Лев Каштанов