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Врачи из Каширы спасли пациента с открытой раной живота

12 сентября 2024, 11:26
Фото: istockphoto / Jacob Wackerhausen

Фото: istockphoto / Jacob Wackerhausen

Каширские медики успешно провели операцию пациенту с открытой раной живота, сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

83-летний мужчина пришёл в приёмное отделение Каширской больницы со рваной раной на животе. Он решил не вызывать скорую помощь и самостоятельно обратиться за помощью.

Операция была необходима из-за тяжести травмы, которую мужчина получил во время работы с дисковой пилой. Он решил снять защиту с пилы и установить лезвие большего диаметра, что привело к серьёзным последствиям.


«Во время операции выяснилось, что у пациента множественные рваные раны тонкой кишки. Мы зашили локальные порезы. А участок в 30 см пришлось удалить из-за сильного повреждения. Затем восстановили целостность кишечника. Операция длилась около трех часов», — рассказал заведующий хирургическим отделением Каширской больницы Руслан Кураев.
После операции мужчина провёл несколько дней в реанимации и ещё столько же в стационаре. Затем его выписали домой для дальнейшего амбулаторного наблюдения.

Врач также напомнили о важности соблюдения правил мер безопасности при работе с техникой и отметил, что повреждения живота механизмами часто бывают обширными и тяжёлыми, с множественными разрывами и загрязнением внутренних органов. Это создаёт угрозу для жизни и повышает риск развития осложнений.

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#врач
#больницы
#кашира
Врач-дерматовенеролог Самохвалова объяснила причины появления прыщей на спине
12 сентября 2024, 10:30

Фото: istockphoto / Anetlanda

Высыпания на спине — это не только эстетическая проблема, но и признак внутренних сбоев в работе организма. Чтобы успешно справиться с проблемой, необходимо определить её причину.
Вот некоторые из них:

• Стресс: нервное напряжение снижает иммунитет и делает организм уязвимым к инфекциям;
• Неправильный уход: недостаточное очищение кожи, использование некачественной косметики, ношение тесной или синтетической одежды;
• Повышенная потливость: создаёт благоприятную среду для размножения бактерий;
• Гормональный дисбаланс: особенно в период полового созревания, менструального цикла или беременности;
• Неправильное питание: употребление большого количества жирной, острой, сладкой пищи.

«Терапия, в свою очередь, может включать коррекцию питания, соблюдение правил гигиены, применение наружных средств (кремов, гелей, мазей с противовоспалительными и антибактериальными компонентами), антибиотиков, гормональных препаратов, лазерную терапию, химические пилинги и другие методы», — рассказала врач-дерматовенеролог Подольского филиала Московского областного клинического кожно-венерологического диспансера Елена Самохвалова.

Чтобы точно определить причину высыпаний на спине и подобрать оптимальное лечение, обратитесь к врачу-дерматовенерологу.

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#лечение
#врач
#питание
#иммунитет
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Робот Светлана поможет вам вызвать врача на дом
12 сентября 2024, 10:12

Фото: istockphoto / JIRAROJ PRADITCHAROENKUL

В Московской области звонки на горячую линию 122 обрабатывает голосовой помощник Светлана, основанный на искусственном интеллекте. Она помогает вызывать врача на дом и записываться на приём к медицинским специалистам. Светлана также самостоятельно осуществляет исходящие звонки и приглашает людей на диспансеризацию, связываясь с пациентами, к которым накануне выезжала скорая помощь, чтобы узнать их мнение о работе медиков, сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
«Робот Светлана – первый этап внедрения искусственного интеллекта в систему здравоохранения Подмосковья. Сначала она помогала вызвать врача на дом и записаться на прием к специалисту. Но постепенно мы расширяли ее возможности, и теперь при необходимости она может помочь отменить запись. Раньше это приходилось делать через региональный портал Госуслуг «Здоровье», — сказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.

Светлана работает круглосуточно и может одновременно обрабатывать до 600 звонков, обычно справляясь без подключения операторов.

Также записаться на приём к врачу можно по номеру 122, через региональный портал государственных услуг «Здоровье», инфомат в поликлинике и чат-бота Дениса в Telegram.

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#искусственный интеллект
#врачи
#подмосковье
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Врач Курачинова перечислила неожиданные симптомы глаукомы
Врач Курачинова: Тошнота и мигрень могут говорить о глаукоме
11 сентября 2024, 19:32

Фото: iStock/Vasyl Dolmatov

Офтальмолог Зарина Курачинова заявила, что о глаукоме могут говорить такие симптомы, как тошнота, мигрень и усталость.
Врач напомнила, что глаукома – серьёзное заболевание глаз, которое может привести к потере зрения.

«Также пациенты могут замечать постепенное сужение поля зрения. Этот симптом проявляется не сразу, и многие люди не осознают, что их периферическое зрение ухудшилось, пока не возникает серьезная проблема», — добавила в беседе с NEWS.ru Курачинова.

При первых сомнительных симптомах или каки-либо подозрениях врач рекомендовала незамедлительно обращаться к специалистам.

Ранее сообщалось, что врачи Люберецкой больницы помогли женщине, которой грозила полная слепота.

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#люди
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Биолог Лялина заявила о серьёзной опасности лимонадов
11 сентября 2024, 19:25

Фото: iStock/Evgeniy Grishchenko

И. о. декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения биолог Ирина Лялина заявила о том, что магазинные лимонады из-за содержания сахарина и бензоата натрия могут вызвать такие серьёзные заболевания, как ожирение и сахарный диабет.
«Лимонад, особенно промышленный, вреден для человека. В нём много сахара, а это угроза диабета второго типа и болезней сердца и сосудов, ожирения. Могут быть канцерогены: сахарозаменитель сахарин и бензоат натрия. Лимонады быстро повышают уровень сахара в крови, что приводит к резким колебаниям энергии и настроения, увеличивает риск развития инсулинорезистентности», — прокомментировала в беседе с NEWS.ru Лялина.

Кроме этого, по её словам, чрезмерное потребление таких напитков вызывает старение клеток, а также снижает адекватность реакции организма на стресс.

Ранее Ирина Лялина заявляла, что свекольник полезен для печени, ЖКТ.

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#напитки
#питание
#здоровье
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Долгопрудненские нейрохирурги спасли пациента с переломом основания черепа
11 сентября 2024, 16:32

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Сложная операция на головном мозге, выполненная нейрохирургами Долгопрудненской больницы, вернула к нормальной жизни пациента с переломом основания черепа. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
50-летний мужчина получил травму, упав навзничь на асфальт и ударившись затылком. Ему диагностировали перелом основания черепа и ушиб головного мозга. Компьютерная томография выявила внутримозговую гематому в правом полушарии мозжечка, которая участвует в координации движений, регуляции мышечного тонуса, сохранении позы и равновесия тела. Мозжечок расположен глубоко в задней части мозга, и доступ к нему затруднён. Потребовалось нестандартное решение.

Через микроскопическое отверстие в черепе хирурги удалили мужчине гематому.
«Сначала мы провели консервативное лечение, чтобы преобразовать гематому из плотного сгустка в жидкость. Это позволило удалить её через пятимиллиметровое отверстие в черепе с помощью канюли – полой, тонкой иглы. Через час после операции пациент самостоятельно купил себе стаканчик кофе из автомата на другом этаже хирургического корпуса», – рассказал заместитель главврача Долгопрудненской больницы по хирургии Евгений Кутырев.
Сейчас пациент уже дома. Далее ему предстоит реабилитация, после чего он вернётся к обычной жизни.

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#врачи
#долгопрудный
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Врач Кузина заявила об опасности привычки грызть ручки и карандаши у детей
11 сентября 2024, 15:18

Фото: iStock/Sphoto

Детский стоматолог Екатерина Кузина заявила, что привычка детей грызть ручки и карандаши может обернуться заболеваниями полости рта, в частности, стоматитом.
«Это безобидное действие может привести к проблемам с зубами и слизистой полости рта. При постоянном вредном механическом воздействии на эмали могут появляться сколы и трещины, что приводит к повышенной чувствительности зубов. Также высок риск занесения патогенной микрофлоры в полости рта и травмирование слизистой, что приводит к появлению стоматита», — пояснила в беседе с Газета.ру врач.

Такая привычка может привести и к неправильному прикусу, добавила врач. Избавиться от этих вредных действий, по мнению Кузиной, может помочь мелкая моторика.

А педагог, руководитель регионального преподавания образовательной компании Виктория Подсухина рекомендовала ученикам, которые участвуют в сдаче ЕГЭ в сентябре, помнить про режим в период подготовки.

«Самое главное, что стоит сделать, — это расслабиться и отдохнуть. Важно помнить и о режиме: стоит не забывать правильно питаться и полноценно спать», — заявила в беседе с RT Подсухина.

Ранее психолог Наталья Наумова говорила, что мотивировать ребёнка к хорошей учёбе могут личные успехи его родителей.

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#здоровье
#школьник
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В Ногинском колледже отпраздновали День здоровья
11 сентября 2024, 14:55

Фото: Министерство образования Московской области

В Ногинском колледже во всех корпусах прошёл традиционный День здоровья, приуроченный к антинаркотическому месяцу, сообщает Министерство образования Московской области.
Основная задача мероприятия — укрепление здоровья студентов, популяризация физической культуры и спорта как эффективных средств профилактики заболеваний, а также формирование духа здорового соперничества.

Студенты из каждого корпуса принимали участие в различных мероприятиях. В колледже состоялись спортивные соревнования, включая футбольный конкурс, отжимания, прыжки в длину, упражнения на пресс, прыжки на скакалке и баскетбольные матчи. Учащиеся также проверили свои знания на викторине, посвященной Олимпийским играм.

Кроме того, для студентов была проведена лекция на тему «Негативное воздействие компьютера на здоровье человека и методы защиты», после чего состоялась викторина о вредных привычках.

В балашихинском корпусе колледжа прошла физкультурно-оздоровительная эстафета под названием «Стиль жизни — здоровье!». По словам представителей учебного заведения, все участники смогли испытать свои силы, продемонстрировать знания и зарядиться позитивной энергией.

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#колледж
#подмосковье
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В Коломне после ремонта открыли второй за несколько дней ФАП
11 сентября 2024, 12:51

Фото: пресс-служба Минздрава МО

В посёлке Индустрия Коломенского городского округа завершили ремонт фельдшерско-акушерского пункта. Это уже второй обновлённый в муниципалитете ФАП за несколько дней.
Медицинскую помощь в ФАПе будут получать более 1 тыс. человек, в том числе свыше 230 детей.
«Для жителей отдалённых территорий должна быть доступна качественная медицинская помощь. Поэтому мы уделяем такое внимание первичному звену и развитию сельской медицины. На прошлой неделе в городском округе после ремонта вновь заработал ФАП в деревне Зарудня. Сегодня принимать пациентов начал ФАП в посёлке Индустрия», - заявил министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.
Как отметили в министерстве, в ФАПе жители могут пройти осмотр врача и вакцинацию. Помимо этого, фельдшер ведёт диспансерное наблюдение за пациентами с хроническими заболеваниями, а при необходимости проводит диагностические обследования и записывает к профильным специалистам.

Записаться на приём в фельдшерско-акушерский пункт можно по телефону 122, а также на региональном портале госуслуг «Здоровье».

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#здоровье
#здравоохранение
#минздрав мо
#фап
#коломна
#подмосковье
#московская область
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«Срывать и жевать»: Нутрициолог рассказал о пользе и вреде тыквы
Нутрициолог Пристанский: в тыкве много полезных масел и витамина С
11 сентября 2024, 12:28

Фото: iStock/Liudmila Chernetska

Бархатный сезон радует нас не только благоприятной погодой, но и созреванием семейства тыквенных. Рыжий круглый овощ любим многими, но все ли мы о нем знаем?
Диетолог, нутрициолог Роман Пристанский в беседе с «Радио 1» сообщил, что тыква издавна применяется не только в русской кухне, но и в натуральном лечении.

«Все наполнение тыквы используется при приготовлении блюд, семян, масел. Причем русский народ привык готовить ее не только как десерт с медом, но и с мясом, с кашами и так далее», — сообщил эксперт.

В ней, по мнению нутрициолога, большое количество рафинированных и нерафинированных масел, клетчатки, витамина С и витаминов группы B.

«Самый идеальный вариант — срывать с грядки и жевать, так мы получаем большое количество клетчатки. Но это не так вкусно. Оптимальный вариант — духовка. И можно добавить компоненты с сильной ароматикой, например, кунжутное масло, розмарин или тимьян, потому что сама тыква не такая насыщенная», — поделился эксперт.

Также нутрициолог отметил, что в тыкве очень полезны семечки и сделанные из них масла.

Про вред тыквы Роман Пристанский затруднился ответить, потому что практически не слышал о подобных противопоказаниях.

«Если у человека есть аллергия на цинк или индивидуальная непереносимость витамина С и группы Б, то, возможно нельзя тыкву. Но я о таком не слышал. Тыква чаще по вкусу не всем может подойти», — заключил собеседник.

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