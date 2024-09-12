Врачи из Каширы спасли пациента с открытой раной живота

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Каширские медики успешно провели операцию пациенту с открытой раной живота, сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
83-летний мужчина пришёл в приёмное отделение Каширской больницы со рваной раной на животе. Он решил не вызывать скорую помощь и самостоятельно обратиться за помощью.
Операция была необходима из-за тяжести травмы, которую мужчина получил во время работы с дисковой пилой. Он решил снять защиту с пилы и установить лезвие большего диаметра, что привело к серьёзным последствиям.
«Во время операции выяснилось, что у пациента множественные рваные раны тонкой кишки. Мы зашили локальные порезы. А участок в 30 см пришлось удалить из-за сильного повреждения. Затем восстановили целостность кишечника. Операция длилась около трех часов», — рассказал заведующий хирургическим отделением Каширской больницы Руслан Кураев.После операции мужчина провёл несколько дней в реанимации и ещё столько же в стационаре. Затем его выписали домой для дальнейшего амбулаторного наблюдения.
Врач также напомнили о важности соблюдения правил мер безопасности при работе с техникой и отметил, что повреждения живота механизмами часто бывают обширными и тяжёлыми, с множественными разрывами и загрязнением внутренних органов. Это создаёт угрозу для жизни и повышает риск развития осложнений.
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Дайана Хусинова