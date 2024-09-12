Врач-дерматовенеролог Самохвалова объяснила причины появления прыщей на спине

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Высыпания на спине — это не только эстетическая проблема, но и признак внутренних сбоев в работе организма. Чтобы успешно справиться с проблемой, необходимо определить её причину.
Вот некоторые из них:
• Стресс: нервное напряжение снижает иммунитет и делает организм уязвимым к инфекциям;
• Неправильный уход: недостаточное очищение кожи, использование некачественной косметики, ношение тесной или синтетической одежды;
• Повышенная потливость: создаёт благоприятную среду для размножения бактерий;
• Гормональный дисбаланс: особенно в период полового созревания, менструального цикла или беременности;
• Неправильное питание: употребление большого количества жирной, острой, сладкой пищи.
«Терапия, в свою очередь, может включать коррекцию питания, соблюдение правил гигиены, применение наружных средств (кремов, гелей, мазей с противовоспалительными и антибактериальными компонентами), антибиотиков, гормональных препаратов, лазерную терапию, химические пилинги и другие методы», — рассказала врач-дерматовенеролог Подольского филиала Московского областного клинического кожно-венерологического диспансера Елена Самохвалова.
Чтобы точно определить причину высыпаний на спине и подобрать оптимальное лечение, обратитесь к врачу-дерматовенерологу.
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