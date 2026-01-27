Хирурги Кузбасса спасли пациента с 50-сантиметровым тромбом в ноге
Сосудистые хирурги Кузбасса спасли пациента с 50‑сантиметровым тромбом в ноге. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.
Житель Юрги поступил в больницу с выраженным нарушением кровоснабжения правой нижней конечности. Нога была холодной, приобрела бордовый оттенок, мужчину беспокоила сильная боль. Обследование показало тромбоз, развившийся на фоне атеросклероза.
Состояние пациента оценивалось как критическое — существовала реальная угроза ампутации. В Кузбасской областной клинической больнице имени С.В. Беляева врачи удалили гигантский тромб длиной около 50 сантиметров.
Малотравматичную операцию выполнил сосудистый хирург Александр Садовский. Через три доступа он извлёк массивный тромб, который тянулся по всей ноге. Благодаря своевременному вмешательству конечность удалось сохранить, и уже через несколько дней мужчина начал самостоятельно ходить.
