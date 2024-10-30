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Врачи областного онкологического диспансера посетили региональное собрание онкологов

Фото: Министерство здравоохранения Московской области

Фото: Министерство здравоохранения Московской области

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Клуб онкологов Московской области — это профессиональное медицинское объединение, созданное для предоставления качественной и доступной онкологической помощи жителям Подмосковья. Мероприятие было организовано общественными организациями в сфере здравоохранения — Клубом онкологов Московской области и Ассоциацией организаторов здравоохранения в онкологии при поддержке ведущих научно-исследовательских институтов и экспертных сообществ, сообщает Министерство здравоохранения Московской области.


«Клуб онкологов — это прекрасная возможность встретиться с коллегами из других городов, обменяться своим мнением, поделиться достижениями и результатами нашей повседневной деятельности. Насыщенная программа конференции объединила около 200 онкологов Московской области, которые выступили с лекциями по самым актуальным вопросам в сфере здравоохранения», — поделился главный врач областного онкодиспансера Владимир Асташов.
Участники встречи обсудили последние достижения и инновации в лекарственном и хирургическом лечении рака, современные подходы к диагностике и реабилитации при онкологических заболеваниях. Кроме того, были рассмотрены вопросы льготного обеспечения лекарствами пациентов и организации медицинской помощи онкогинекологическим больным в Московской области.

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#минздрав мо
#онкология
#подмосковье
Хирурги ожогового центра МОЦОМД приняли участие в X Форуме детских хирургов
30 октября 2024, 09:56

Фото: Министерство здравоохранения Московской области

С 24 по 26 октября 2024 года в Москве прошёл X Форум детских хирургов, собравший ведущих специалистов из России и других стран. Участники обменялись опытом, обсудили актуальные тенденции и инновации в области детской хирургии, особенно в сфере лечения ожогов, сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
Врачи Московского областного центра охраны материнства и детства (МОЦОМД) также приняли участие в мероприятии, в частности специалисты ожогового отделения центра.

«Мы с интересом посетили наиболее важные для нас симпозиумы. Особое внимание уделили реконструкции обширных дефектов кисти и верхней конечности. Такая актуализация знаний помогает нам в борьбе с тяжелыми термическими повреждениями и их последствиями, что существенно влияет на нашу ежедневную практику в центре», — рассказал врач-детский хирург ожогового отделения МОЦОМДа Вячеслав Чуприков.
Форум акцентировал внимание на междисциплинарном подходе и интеграции новых технологий в хирургию. Были представлены передовые разработки медицинского оборудования и программного обеспечения.

Мероприятие стало платформой для укрепления связей между специалистами и способствовало дальнейшему развитию детской хирургии как в России, так и за её пределами.

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#хирург
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#ожоги
#минздрав мо
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Московские врачи спасли пережившего клиническую смерть мужчину
29 октября 2024, 22:49

Фото: iStock/ NanoStockk

В московском «шок-центре» медики спасли жизнь 68-летнему пациенту, который пережил клиническую смерть и полиорганную недостаточность.
В Москве находится 14 «шок-центров» и каждый из них оснащен самым современным оборудованием, сообщает заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Всего за 24 часа мультидисциплинарная команда специалисты в больнице имени Давыдовского стабилизиров состояние мужчины преклонных лет. Больного доставили непосредственно из автомобиля скорой помощи в подготовленную заранее рентген-операционную. Там врачи выполнили коронографию — они исследовали сосуды и провели ультразвуковые исследования.

До начала гибели жизненно важных органов оставались считанные минуты. Спасти его удалось благодаря механической поддержке гемодинамики — ЭКМО (веноартериальная экстракорпоральная мембранная оксигенация).

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#специалисты
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#рентген
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Обучение в центрах грудного вскармливания прошли 40 тыс. жительниц Подмосковья
29 октября 2024, 22:28

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Около 40 тыс. жительниц Московской области прошли обучение в центрах грудного вскармливания, которые открыты на базе перинатальных центров и роддомов. Об этом рассказали в пресс-службе подмосковного Минздрава.
В центрах работают врачи, медсёстры и специалисты по грудному вскармливанию, к которым женщины могут обратиться с любыми вопросами. Помощь оказывается бесплатно. Получить её можно как во время пребывания в медучреждении, так и после.
«Специалисты расскажут, как заботиться о своём здоровье, избежать проблем, которые могут препятствовать грудному вскармливанию. Всего с начала года обучение в центрах прошли почти 40 тыс. женщин», – сказали в ведомстве.
Там напомнили, что в Московской области работает интернет-портал «Стань мамой в Подмосковье». Там можно найти информацию о системе родовспоможения в регионе.

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#здравоохранение
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#роды
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#минздрав мо
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Врач Черемушкин развеял миф о связи вспышек на Солнце и возникновением онкологии
29 октября 2024, 21:02

Фото: iStock/Iurii Garmash

Старший научный сотрудник Института клинической онкологии ОНЦ РАМН кандидат медицинских наук Евгений Черемушкин заявил, что нет никаких доказательств того. Что вспышки на Солнце способны вызывать рак у людей на Земле.
«Земля существует миллиарды лет, и за это время взрывалось множество звезд. Но никто не доказал, что из-за вспышки в космосе на нашей планете всё погибло. Для космонавтов такие вспышки опасны, так как они лишены защитных свойств атмосферы. Пока только доказано, что вспышки на Солнце, вспышки звёзд влияют на компьютерную технику и космические аппараты. Для жителей планеты угрозы никакой нет», — прояснил в беседе с NEWS.ru Черемушкин.

Ранее врач-терапевт Надежда Чернышова заявляла, что на время мощной вспышки на Солнце метеозависимым людям лучше отложить все важные и трудоёмкие дела.

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#космос
#здоровье
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Врачи МОНИКИ вылечили молодого человека с тяжёлым атопическим дерматитом
29 октября 2024, 20:46

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Врачи МОНИКИ им. Владимирского помогли молодому человеку, страдающему тяжёлой формой атопического дерматита. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Подмосковья.
В отделение дерматовенерологии поступил 27-летний пациент с очередным обострением заболевания. Из собранного врачами анамнеза следовало, что он страдает им с детства, а обострения происходят по четыре – шесть раз в год. Они протекают в виде тяжёлой экземы с вовлечением в патологический процесс больших площадей кожи и сильным зудом.

С учётом тяжести заболевания врачи провели пациенту курс генно-инженерной биологической терапии, которая позволила добиться выраженного клинического эффекта и дала возможность контролировать течение заболевания, предотвращая рецидивы.

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Генно-инженерная биологическая терапия представляет собой лечение моноклональными антителами. Они прицельно воздействуют на иммунный процесс при таких заболеваниях, как атопический дерматит и псориаз. Биологические препараты блокируют провоспалительные белки и регулирует воспалительный процесс.
«Атопический дерматит – генетически обусловленное кожное заболевание. Поражение кожи сопровождается высыпаниями на лице, шее, в местах крупных складок, интенсивным зудом. В данном случае начавшийся в детстве дерматит принял хроническую форму. Поэтому мы решили применить генно-инженерную биологическую терапию», – рассказала заведующая отделением дерматовенерологии МОНИКИ Елена Зенкевич.
По её словам, метод позволил достичь стойкой ремиссии и снять пациента с системных кортикостероидных препаратов.

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#московская область
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Россиянам перечислили самые калорийные фрукты
Врач Устинова: Лидерами по калорийности являются банан и виноград
29 октября 2024, 19:03

Фото: iStock/Hazal Ak

Врач-терапевт, врач-диетолог Елена Устинова заявила, что наиболее калорийными из всех фруктов являются бананы.
«Лидером из них являются бананы, где на 100 г приходится примерно 20 г углеводов. Так как вес одного банана составляет около 200 г, то на один фрукт приходится около 200 калорий. Тем, кто страдает избыточной массой тела или сахарным диабетом рекомендуется ограничивать потребление этого продукта. Лучше выбирать слегка недозрелые бананы, так как в них содержится меньше углеводов и больше клетчатки», — отметила в беседе с Газета.ру Устинова.

Далее в этом рейтинге, по словам специалиста, следуют виноград, хурма и виноград.

А диетолог Полина Журавлева заявила, что в плане здорового питание можно брать опыт советских, грамотно составленных диет, беря из него самое лучшее.

«Сегодня мы смотрим на быстроту приготовления и удобство. Поэтому стоит обратить внимание на советский опыт и взять из него лучшее: сконцентрироваться на натуральных продуктах, ограничить потребление обработанных продуктов, настроиться на сбалансированное питание и не забывать есть сезонные продукты, а также давать организму отдых от тяжелой и жирной пищи», — прокомментировала в беседе с Общественной Службой Новостей Журавлева.

Ранее гастроэнтеролог клиники Ольга Евлашева заявляла, что злоупотребление чаем опасно, так как это может вызвать передозировку кофеином.

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#врач
#диетолог
#питание
#витамины
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Путин призвал контролировать получение медсправок для налогового вычета
Путин: необходимо следить, чтобы медсправки для налогового вычета не продавали
29 октября 2024, 18:57

Владимир Путин (Фото: сайт Кремля)

Президент России Владимир Путин потребовал следить, чтобы справки о диспансеризации, дающие право получить налоговый вычет, нельзя было купить. Об этом он заявил в рамках своего выступления на конгрессе «Национальное здравоохранение 2024».
По словам Путина, необходимо поощрять людей, которые регулярно занимаются спортом и внимательно следят за своим здоровьем и напомнил, что со следующего года предусмотрены налоговые вычеты для тех, кто проходит плановую диспансеризацию и успешно сдает нормативы ГТО.

«Но и здесь надо очень внимательно следить, знаете, за чем, да? Чтобы справки о диспансеризации не покупали за три копейки, и удостоверения о сдаче норм ГТО тоже не давали по знакомству», — предостерег президент.

Он потребовал четко наладить данную систему. По его словам, у россиян необходимо формировать стремление заниматься спортом и заботиться о своем здоровье.

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#справки
#путин
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Невролог Вознюк раскрыл, сколько людей с риском инсульта выявляется на акции
Невролог Вознюк: На 50 человек ежегодно выявляются 1-2 случая риска инсульта
29 октября 2024, 18:34

Фото: iStock/peterschreiber.media

Главный специалист-невролог Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга и Северо-Западного федерального округа РФ, профессор кафедры неврологии Первого Санкт-Петербургского государственного медицинского университета им. акад. И. П. Павлова Игорь Вознюк заявил, что ежегодна примерно на полсотни людей приходится 1-2 случая высокого риска инсульта, требующего срочной госпитализации.
«Примерно на каждые 50 человек ежегодно выявляются один-два случая, требующие немедленной госпитализации. Часть пациентов, пришедшая для скрининга, требует дообследования и плановой госпитализации. На осмотре выявляются пациенты, которые имеют поражение сосудов выраженной степени. Из 100 обратившихся около 12 человек имеют выраженную степень поражения сосудов, требующую как минимум хирургической консультации», – прокомментировал в беседе с «Петербургским дневником» Вознюк.

А кардиолог, главный научный сотрудник НИЛ эпидемиологии неинфекционных заболеваний ФГБУ «НМИЦ им В.А. Алмазова» Минздрава РФ Оксана Ротарь заявила, что основным фактором риска инсульта является повышенное артериальное давление.

«Одной из важных характеристик артериального давления, связанных с риском инсульта, является вариабельность артериального давления. «Cкачки» АД связаны с избыточной жесткостью сосудов, поэтому кардиологи уверены, что для предотвращения опасных осложнений их быть не должно» , — добавила в беседе с «Известиями» Ротарь.

Ранее кандидат медицинских наук, врач-невролог, заведующая неврологическим отделением для больных с острыми нарушениями мозгового кровообращения ММНКЦ им. С. П. Боткина Ольга Иванова заявила, что профилактическими мерами в борьбе с инсультом являются нормализация питания, снижение уровня стресса, соблюдение режима сна и коррекция показателей АД.

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Россиянам назвали простые меры профилактики инсульта
Врач Иванова рекомендовала правильно питаться и снижать стресс
29 октября 2024, 15:59

Фото: iStock/Makhbubakhon Ismatova

Кандидат медицинских наук, врач-невролог, заведующая неврологическим отделением для больных с острыми нарушениями мозгового кровообращения ММНКЦ им. С. П. Боткина Ольга Иванова заявила, что профилактическими мерами в борьбе с инсультом являются нормализация питания, снижение уровня стресса, соблюдение режима сна и коррекция показателей АД.
Она также напомнила, что делать, если вдруг у кого-то случился удар.

«Единственное решение – срочно вызвать скорую помощь. Чем раньше пациент будет доставлен в сосудистый центр, тем менее выраженными будут последствия от инсульта. До приезда медиков следует поместить больного в горизонтальное положение с приподнятым изголовьем. Важно обеспечить ему доступ к кислороду, убрать с него всю сдавливающую одежду и исключить приём любых лекарственных средств», – отметила в беседе с «Москвой 24» врач.

А врач-невролог Екатерина Демьяновская заявила, что сегодня инсульту подвержены не только пожилые люди. Так, согласно статистике, около 5-14% заболеваний приходится на долю людей в возрасте от 18 до 44 лет.

«Считается, что инсульт происходит в пожилом возрасте. Но по международной статистике, около 5-14% инсультов приходится на долю людей в возрасте от 18 до 44 лет. Самые частые причины «молодых» инсультов — врождённые нарушения строения мозговых сосудов, наследственная предрасположенность к нарушениям свёртывания крови, диссекция стенок сонных и позвоночных артерий и их ветвей», — прокомментировала в беседе с RT Демьяновская.

Ранее главный педиатр Московской области, директор НИКИ детства и профессор Нисо Одинаева описала признаки инсульта у детей.

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