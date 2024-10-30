Врачи областного онкологического диспансера посетили региональное собрание онкологов

Фото: Министерство здравоохранения Московской области
Клуб онкологов Московской области — это профессиональное медицинское объединение, созданное для предоставления качественной и доступной онкологической помощи жителям Подмосковья. Мероприятие было организовано общественными организациями в сфере здравоохранения — Клубом онкологов Московской области и Ассоциацией организаторов здравоохранения в онкологии при поддержке ведущих научно-исследовательских институтов и экспертных сообществ, сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
Участники встречи обсудили последние достижения и инновации в лекарственном и хирургическом лечении рака, современные подходы к диагностике и реабилитации при онкологических заболеваниях. Кроме того, были рассмотрены вопросы льготного обеспечения лекарствами пациентов и организации медицинской помощи онкогинекологическим больным в Московской области.«Клуб онкологов — это прекрасная возможность встретиться с коллегами из других городов, обменяться своим мнением, поделиться достижениями и результатами нашей повседневной деятельности. Насыщенная программа конференции объединила около 200 онкологов Московской области, которые выступили с лекциями по самым актуальным вопросам в сфере здравоохранения», — поделился главный врач областного онкодиспансера Владимир Асташов.
Читайте также:
Лечение в стационаре Центра им. Рошаля прошли уже более 1 тыс. детей
В МОНИКИ обсудили проблемы внедрения системы менеджмента качества в больницах Подмосковья
Сотрудники МОНИКИ приняли участие в спортивном мероприятии «Большие гонки — 2024»
Дайана Хусинова