Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Здоровье/ В МОНИКИ обсудили проблемы внедрения системы менеджмента качества в больницах Подмосковья

В МОНИКИ обсудили проблемы внедрения системы менеджмента качества в больницах Подмосковья

23 октября 2024, 09:16
Фото: Министерство здравоохранения Московской области

Фото: Министерство здравоохранения Московской области

Оригинал
В МОНИКИ имени Владимирского состоялась первая региональная научно-практическая конференция на тему «Актуальные вопросы системы менеджмента качества: от теории к практике», сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
Участники мероприятия, представляющие медицинские учреждения, обсуждали проблемы внедрения системы менеджмента качества (СМК) в сфере здравоохранения. Были затронуты такие аспекты, как процессный подход к внедрению СМК, роль корпоративной культуры в этом процессе, пациентоориентированность и ресурсосберегающие технологии для управления качеством.

Специалисты МОНИКИ имени Владимирского поделились своим опытом внедрения системы менеджмента качества в Консультативно-диагностическом центре МОНИКИ имени Владимирского, а также представили инновации в области СМК и безопасности медицинской деятельности.



«Системный подход позволяет контролировать и улучшать важные показатели для оказания безопасной, квалифицированной медицинской помощи. Основная цель этого мероприятия – обсудить с профессиональным сообществом все сложности внедрения системы менеджмента качества, с которыми могут столкнуться руководители и поделиться успешными наработками, которые в дальнейшем смогут использовать наши коллеги в своей практике», — рассказал директор МОНИКИ им. Владимирского Константин Соболев.
Читайте также:

Съезд терапевтов Подмосковья соберёт в МОНИКИ почти 3 тыс. медиков

Сотрудники МОНИКИ приняли участие в спортивном мероприятии «Большие гонки — 2024»

В МОНИКИ им. Владимирского состоялся мастер-класс по офтальмологии «Смотри!»
#моники
#мероприятия
#специалисты
#медицина
#врачи
#здоровье
#конференция
Россиянам раскрыли серьёзную опасность привычки грызть ногти
Врач Омарова предупредила об опасности привычки грызть ногти
22 октября 2024, 20:19

Фото: iStock/Claudia Longo

Терапевт Видновской клинической больницы Минздрава Подмосковья Зумруд Омарова заявила, что привычка грызть ногти может привести к серьёзным последствиям, среди которых появление глистов и воспаление дёсен.
Кроме этого, такая привычка может спровоцировать отслоение ногтя.

«Основные последствия онихофагии: отслоение ногтя от его ложа за счёт постоянной травматизации, как отдаленная перспектива — укорочение ногтей, остеомиелит фаланг пальцев из-за бактериальной инфекции, герпес, неправильный прикус, трещины и неравномерное стирание резцов, воспаление дёсен, заражение глистами и другими паразитами», — пояснила в беседе с NEWS.ru Омарова.

Ранее врач-терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин заявлял, что рост атмосферного давление до 761 мм рт. Ст., прогнозированный синоптиками в Москве, не окажет никакого влияния на здоровье горожан.

Читайте также:

Врач Морозов назвал неочевидные причины депрессии

«Люди чахнут»: Врач рассказал про симптомы скрытой микоплазменной пневмонии

Врач Кондрахин объяснил, стоит ли опасаться высокого давления в Москве
#здоровье
#врач
#терапевт
#люди
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Перечислены самые опасные для зубов напитки
Стоматолог Лысенков заявил об опасности алкоголя и газировки для зубов
22 октября 2024, 19:17

Фото: iStock/Narong KHUEANKAEW

Стоматолог-терапевт Павел Лысенков заявил, что для здоровья зубов вредными являются газированные напитки и алкоголь.
Первые содержат большое количество сахара, что является благоприятной средой для распространения бактерий, которые могут провоцировать кариес и другие заболевания полости рта.

«Вредным для зубов напитком является и алкоголь. Его регулярное потребление может стать причиной ксеростомии — состояния, при котором полость рта недостаточно увлажняется слюной. При нем патогенные бактерии быстрее распространяются и вызывают воспалительные заболевания слизистой оболочки», — добавил в беседе с Газета.ру врач.

По его словам, фруктовые смузи, соки, а также чай и кофе также могут оказывать пагубное влияние на здоровье полости рта.

Ранее стоматолог, хирург-имплантолог, главврач клиники «МЁД» Илья Усачев в беседе с «Радио 1» рассказывал, что такое кариес и чем он вызван.

Читайте также:

«Поедать нерв»: Стоматолог раскрыл, какие опасные зубные заболевания вызывают витамины

Зубная смерть: Стоматолог объяснил гибель жительницы Подмосковья после удаления зубов

Стоматолог рассказал, как правильно соблюдать гигиену рта
#алкоголь
#здоровье
#врач
#кофе
#чай
#стоматолог
#заболевания
#напитки
#зубы
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Врач Федосьина объяснила, почему кофе не следует пить после еды
Врач Федосьина не рекомендовала пить кофе сразу после еды
22 октября 2024, 18:50

Фото: iStock/Arx0nt

Врач-гастроэнтеролог Екатерина Федосьина заявила, что некоторые продукты и напитки лучше не сочетать.
Так, по её словам, кофе лучше не пить после еды и не сочетать напиток с продуктами, богатыми кальцием и железом, поскольку он может мешать усвоению этих минералов.

«Употребление большого количества жирной еды в сочетании с алкоголем или кофеином, может вызвать ощущение тяжести и несварение. Кофеин может влиять на усвоение некоторых минералов, таких как кальций и железо. Поэтому не стоит пить кофе или чай сразу после еды, богатой этими минералами. Алкоголь раздражает слизистую оболочку желудка и кишечника. Его употребление с острой или кислотной пищей может усилить дискомфорт», — пояснила в беседе с Газета.ру врач.

Также она рекомендовала не сочетать молочные продукты с пищей, богатой негемовым железом, такой, как зелёные листовые овощи.

А диетолог Полина Журавлева заявила, что есть продукты, которые способны снижать стресс и улучшать настроение. К таким она отнесла тёмный шоколад, ягоды (черника, малина, клубника), некоторые овощи (шпинат, капуста, салат).

«Обязательны для употребления также орехи, семена и цельнозерновые продукты. К ним относится грецкий орех, миндаль, семена чиа, семена льна, овсянка, тёмные виды риса, цельнозерновой хлеб. Там немало витамина B, который очень важен для правильной работы нервной системы», — добавила в беседе с Общественной Службой Новостей Журавлева.

Ранее диетолог и нутрициолог Михаил Гинзбург заявлял, что хурма обладает рядом полезных свойств, а людям, которым чуть за 50, фрукт помогает предотвратить преждевременное старение.

Читайте также:

Хирург Умнов рассказал о неожиданных целебных свойствах зелёного чая

Врач Михалева объяснила вред большого количества витаминов для печени

Диетолог Гинзбург объяснил пользу хурмы для людей в 50
#алкоголь
#продукты
#ягоды
#вред
#диетолог
#кофе
#стресс
#питание
#здоровье
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Врач Борянова назвала опасные последствия ухудшения зрения у детей
Врач Борянова заявила о неврологических проблемах из-за ухудшения зрения
22 октября 2024, 18:07

Фото: iStock/Natali_Mis

Врач-офтальмолог Наталья Борянова заявила, что ухудшение зрения может привести к неврологическим проблемам., в частности это касается детей.
«Из-за проблем со зрением у детей также зачастую появляются проблемы неврологического характера. Работа глаз — это часть нервной системы. А когда ребёнок перегружает глаза, его нервная система тоже испытывает стресс. И далее, как по цепной реакции, могут нарастать головные боли, появляется рассеянность, проблемы с концентрацией внимания», — отметила в беседе с «Известиями» Борянова.

Для сохранения здоровья глаз ребёнка врач рекомендовала ограничить использование гаджетов.

До этого в Кемерове доктора провели 6-летней девочке сложную операцию по удалению аденоидов. Как отметил министр здравоохранения региона Дмитрий Беглов, ситуация осложнялась тем, что у ребёнка были обнаружены нарушения свертываемости крови.

«Предварительно ребёнку сделали переливание свежезамороженной плазмы, чтобы пополнить запас недостающих факторов свертывания. Во время самой операции проводили естественную коагуляцию кровоточащих участков, чтобы предотвратить послеоперационное кровотечение», — приводит «Сiбдепо» слова Беглова.

Ранее сообщалось, что врачи Орехово-Зуевской больницы спасли 68-летний мужчину от гибели кишечника.

Читайте также:

Хирурги из Зарайска удалили с плеча пациентки большую опухоль

Детский центр им. Рошаля с начала работы принял более 15 тыс. пациентов

В Орехово-Зуеве врачи предотвратили гибель кишечника пациента
#врачи
#ребёнок
#глаза
#больницы
#нарушения
#операции
#стресс
#здоровье
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Съезд терапевтов Подмосковья соберёт в МОНИКИ почти 3 тыс. медиков
22 октября 2024, 17:50

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Около 900 медиков приедут на VIII Съезд терапевтов и врачей смежных специальностей Московской области «Достижения медицинской науки в практику», который состоится 7 и 8 ноября. Ещё более 2 тыс. примут участие в режиме видеоконференцсвязи, которая будет организована со всеми городскими округами Подмосковья. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства региона.
«Это врачи-терапевты, кардиологи, пульмонологи, фтизиатры, гастроэнтерологи, гематологи, эндокринологи, врачи общей практики, отоларингологи, стоматологи, гинекологи, инфекционисты, врачи скорой помощи, ординаторы и студенты медицинских вузов. К работе Съезда присоединятся доктора из 11 стран, таких как Австрия, Армения, Бельгия, Болгария, Германия, Италия, Казахстан, Китай, Турция, Узбекистан и Чехия», – говорится в сообщении.
Организаторы съезда запланировали пленарные заседания, 18 тематических секций и симпозиумов по разным направлениям терапии, мастер-классы, круглые столы и дискуссии.
«В первый день на съезде расскажут о современных достижениях эндокринологии, новейших принципах грязелечения, цифровых технологиях в имплантации зубов и многом другом. А во второй пройдут лекции об организации помощи пациентам с орфанными заболеваниями, генетических исследованиях в профпатологии при отборе лиц на вредные и особо опасные профессии, симпозиум о развитии подходов к здоровому питанию», – отметили в пресс-службе.
Предусмотрен также мастер-класс, где на примере клинического случая участникам покажут, как правильно диагностировать подагру.

Мероприятие пройдет на базе МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского по адресу: Москва, ул. Щепкина 61/2, конференц-залы 9 и 15 корпусов.

Читайте также:

Детский центр им. Рошаля с начала работы принял более 15 тыс. пациентов

Подмосковные больницы в этом году получат более 80 наркозных аппаратов

В Орехово-Зуеве врачи предотвратили гибель кишечника пациента
#врачи
#подмосковье
#московская область
#моники
#медицина
#съезд
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Профессор Ризванов объяснил смертельную опасность холеры
22 октября 2024, 17:44

Фото: iStock/doble-d

Руководитель центра превосходства «Персонифицированная медицина» Института фундаментальной медицины и биологии Казанского федерального университета Альберт Ризванов заявил, что заболевание холерой может привести к летальному исходу.
«Холера передаётся через загрязнённую воду, пищу и характеризуется быстрым обезвоживанием организма. Если не лечить, то это может привести к летальному исходу в течение нескольких часов», — пояснил в беседе с «Известиями» врач.

Тем временем в Кузбассе в городе Междуреченск школьников перевели на дистанционное обучение из-за роста количества заболевших учеников внебольничной пневмонией.

«Многие родители могут быть недовольны, но наша главная задача – обеспечить безопасность и здоровье детей. Дистанционная форма обучения позволит минимизировать физический контакт между учащимися, что крайне важно в текущих условиях. Уверен, что с вашей поддержкой и пониманием мы сможем пройти через этот сложный период. Берегите себя и своих близких!», — приводит «Сiбдепо» слова мэра Междуреченска Сергея Перепилищенко.

Ранее сообщалось, что с момента начала вакцинации от гриппа прививки в мобильных комплексах сделали около 18 тыс. жители Московской области.

Читайте также:

В Орехово-Зуеве врачи предотвратили гибель кишечника пациента

Уже 18 тыс. жителей Подмосковья сделали прививку от гриппа в мобильных комплексах

Врачи Павлово-Посадской больницы провели диспансеризацию в селе Рахманово
#врачи
#безопасность
#здоровье
#дистанционное инфекция
#заболевания
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Детский центр им. Рошаля с начала работы принял более 15 тыс. пациентов
22 октября 2024, 15:50

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Врачи клинико-диагностического центра ДКЦ имени Леонида Рошаля за два месяца осмотрели более 15 тыс. детей. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Подмосковья.
По данным министерства, ежедневно амбулаторную медицинскую помощь в центре могут получать до 600 детей, а с помощью телемедицинских консультаций – около 100.
«С момента открытия клинико-диагностического центра и центра телемедицины консультации наших специалистов получили уже более 15 тыс. маленьких пациентов. Детский центр работает два месяца, и каждый день туда обращаются жители не только Московской области, но и других регионов России. Сейчас приём в КДЦ ведут врачи 21 специальности. Самые востребованные – эндокринолог, аллерголог-иммунолог и кардиолог», – уточнил министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.
Детский клинический центр, построенный в подмосковном Красногорске, начал приём маленьких пациентов два месяца назад. ДКЦ - флагманский проект подмосковного здравоохранения. Он стал координатором всех детских учреждений региона. В медучреждении работают специалисты со всей страны – лидеры в педиатрии, хирургии, реабилитации, диагностике.

Планируется, что ежегодно стационарную помощь в КДЦ будут получать около 15 тыс. юных пациентов и ещё более 150 тыс. – амбулаторно.

Читайте также:

Подмосковные больницы в этом году получат более 80 наркозных аппаратов

В Орехово-Зуеве врачи предотвратили гибель кишечника пациента

Хирурги из Зарайска удалили с плеча пациентки большую опухоль
#здравоохранение
#минздрав мо
#сапанюк алексей
#дети
#дкц
#леонид рошаль
#врачи
#медицина
#пациенты
#подмосковье
#московская область
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Подмосковные больницы в этом году получат более 80 наркозных аппаратов
22 октября 2024, 15:27

Фото: пресс-служба Минздрава МО

В медицинские организации Московской области в этом году поступит более 80 новых наркозно-дыхательных аппаратов. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
Оборудование необходимо при проведении операций, когда пациенту нужны анестезия и искусственная вентиляция легких.
«В квалифицированных руках и с использованием современных технологий наши пациенты в безопасности. С начала года в наши больницы поступило 10 современных наркозно-дыхательных аппаратов на 47 млн рублей, а до конца года планируется ещё 73 единицы», – уточнила вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева.
Медтехника закуплена по поручению губернатора региона Андрея Воробьёва по нацпроекту «Здравоохранение». Как рассказали в министерстве, оборудование уже применяют в шести больницах, в том числе в Люберецкой, Шаховской и Домодедовской.

Читайте также:

В Орехово-Зуеве врачи предотвратили гибель кишечника пациента

Хирурги из Зарайска удалили с плеча пациентки большую опухоль

Сотрудники МОНИКИ приняли участие в спортивном мероприятии «Большие гонки — 2024»
#нацпроекты
#медицина
#здравоохранение
#медицинское оборудование
#операции
#подмосковье
#московская область
#болатаева людмила
#минздрав мо
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Орехово-Зуеве врачи предотвратили гибель кишечника пациента
22 октября 2024, 14:46

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Врачи Орехово-Зуевской больницы спасли 68-летний мужчину от гибели кишечника. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
Пациент поступил в приёмный покой в тяжёлом состоянии с жалобами на сильную боль в животе и рвоту. У него выявили тромб в артерии кишечника, из-за этого он не снабжался кровью. Состояние мужчины было критическим. Гибель тканей кишечника могла привести к летальному исходу.
«В экстренной операции участвовала мультидисциплинарная команда специалистов. Сначала рентгенхирурги удалили тромб из артерии, восстановили кровоток и ввели спазмолитики, улучшающие микроциркуляцию крови. Затем хирурги ликвидировали нежизнеспособную часть кишечника. Анестезиологи-реаниматологи следили за кровоснабжением, оперативно устраняя микрососудистые нарушения. В итоге функция кишечника была восстановлена», – рассказал заведующий региональным сосудистым центром Дмитрий Тютьнев.
Сейчас пациент уже выписан под амбулаторное наблюдение в поликлинике. После реабилитации он сможет вернуться к нормальной жизни.

Читайте также:

Хирурги из Зарайска удалили с плеча пациентки большую опухоль

Сотрудники МОНИКИ приняли участие в спортивном мероприятии «Большие гонки — 2024»

Иммунолог Болибок объяснил всё меньшую эффективность антибиотиков
#здравоохранение
#орехово-зуево
#минздрав мо
#хирург
#врачи
#пациент
#операция
#подмосковье
#московская область
Следите за нашими новостями
в удобном формате