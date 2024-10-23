В МОНИКИ обсудили проблемы внедрения системы менеджмента качества в больницах Подмосковья

Фото: Министерство здравоохранения Московской области
В МОНИКИ имени Владимирского состоялась первая региональная научно-практическая конференция на тему «Актуальные вопросы системы менеджмента качества: от теории к практике», сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
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Дайана Хусинова