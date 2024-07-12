Хлестов раскрыл, как не толстеть от пива

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Бывший защитник «Спартака» Дмитрий Хлестов заявил, что для того, чтобы не толстеть от пива, необходимо часто бегать.
Так он прокомментировал слова Юрия Жиркова, который признался, что пьет пиво каждый день.
Ранее преподаватель медфака Государственного университета просвещения хирург Александр Умнов заявил, что чрезмерное употребление пива грозит мужчинам развитием организма по женскому типу.
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«Как я отношусь к пиву? Очень даже положительно. Почему Жирков не толстеет, если пьет его каждый день? Есть секрет — нужно много бегать. Тогда ты сможешь согнать все калории, которые потребил во время питья пива и поедания закусок к нему. Нужно все делать в меру и следить за здоровьем, тогда и пиво вам не навредит», — пояснил в беседе с «РБ Спорт» Хлестов.
Ранее преподаватель медфака Государственного университета просвещения хирург Александр Умнов заявил, что чрезмерное употребление пива грозит мужчинам развитием организма по женскому типу.
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Мелисса Тимофеева