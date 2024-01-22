Иммунолог Болибок объяснил причины частой простуды

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Врач-иммунолог, аллерголог Владимир Болибок заявил, что частая заболеваемость простудными заболеваниями у детей возникает, чаще всего, из-за недоразвитой иммунной системы, а у людей пожилого возраста – из-за её ослабления.
«У молодых людей до 35 лет это может быть частичная иммунная недостаточность относительно конкретного возбудителя. Так, у человека есть повышенная чувствительность к стафилококку, и он всё время носит эту бактерию в своем организме. И как только прицепляется ОРВИ и запускается воспаление, бактерия вылезает и начинает активничать», — прокомментировал в беседе с «Вечерней Москвой» Болибок.
Для того, чтобы укрепить иммунитет, врач посоветовал принимать поливитаминные комплексы с большим набором полезных элементов. Однако, по его словам, с этими препаратами нужно быть осторожными, поскольку при переборе витаминов может возникнуть передозировка. Поэтому при выборе таких комплексов надо консультироваться со специалистами.
«Из-за этого отложение жиров и глюкозы значительно больше, чем должно быть. Чтобы избежать ожирения достаточно здорового питания и обязательно проконсультироваться с врачом. Если здоровое питание не помогает в течение месяца, значит, нужно идти к врачу-эндокринологу, значит, идут уже нарушения эндокринологические», — отметила в беседе с RT Лапа.
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