Россиян предупредили об опасности одного действия при частых головных болях

17 декабря 2025, 16:21

Врач Коршун заявила, что терпеть головную боль опасно для здоровья

Фото: iStock/fizkes

Главврач Детского клинического центра имени Л. М. Рошаля Татьяна Шаповаленко и врач-терапевт Елена Коршун предостерегли россиян от одного действия при частых головных болях. Об этом специалисты сообщили в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1».