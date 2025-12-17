Россиян предупредили об опасности одного действия при частых головных болях
Главврач Детского клинического центра имени Л. М. Рошаля Татьяна Шаповаленко и врач-терапевт Елена Коршун предостерегли россиян от одного действия при частых головных болях. Об этом специалисты сообщили в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1».
Коршун подчеркнула, что игнорирование головной боли может быть опасно для здоровья. Она отметила, что если человек долгое время не принимает меры и не обращается за медицинской помощью, боль может стать хронической.
Шаповаленко обратила внимание на то, что частые головные боли увеличивают риск развития депрессий и тревожных расстройств у людей. Кроме того, они могут столкнуться с проблемами сна, ухудшением памяти и концентрации внимания. Кроме того, хроническая головная боль может привести к сердечно-сосудистым заболеваниям.
Среди наиболее эффективных средств для борьбы с головной болью специалисты выделили парацетамол.
