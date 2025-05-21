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Иммунолог Логина раскрыла, что провоцирует аллергию летом

Фото: iStock/Drazen Zigic

Фото: iStock/Drazen Zigic

Иммунолог-аллерголог Надежда Логина перечислила растения, которые чаще всего вызывают аллергическую реакцию в летнее время.
Специалист отметила, что в июне начинается цветение злаков и луговых трав. Этот период обычно длится до середины июля.

После этого начинают цвести полынь и сорные травы, включая амброзию.

«Полынь, амброзия... Они цветут до конца августа. Если тёплый сентябрь, то высокое содержание пыльцы в атмосфере продлится», – отметила Логина в беседе с RT.
При этом обострение аллергии на амброзию зачастую происходит в южных регионах России.

Также Логина подчеркнула, что период цветения берёзы до сих пор не завершился, поэтому россияне по-прежнему могут сталкиваться с аллергической реакцией.

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Врач назвала масштабы проблемы ожирения в России
Врач Федорова: проблема ожирения в РФ приобрела масштабы национального кризиса
21 мая 2025, 18:23

Фото: iStock/eternalcreative

Две трети взрослого населения России имеют избыточный вес, а каждый четвёртый россиянин страдает клиническим ожирением. Такие данные привела врач-эндокринолог АО Медицина (клиника академика Ройтберга) Елена Федорова.
По её словам, эта проблема стала национальным кризисом. Предполагается, что к 2050 году 73% россиян будут страдать от лишнего веса. При этом больше всего врачей тревожит тенденция омолаживания проблемы. Оказывается, каждый третий ребёнок 7–11 лет уже имеет избыточную массу тела.

«В России проблема усугубляется традиционной любовью к жирной и углеводной пище, а также недостаточной физической активностью городского населения», — выразила мнение Федорова в беседе с «Известиями».

В свою очередь шеф-повар, основатель онлайн-академии здорового питания «ЗОЖигай», автор мастер-классов по антиэйдж-кухне Сергей Леонов рассказал «Газете.Ru» о безопасной FMD-диете, которая поможет быстро похудеть.

«Суть диеты в том, что на короткий срок снижается суточная калорийность, благодаря чему запускаются процессы, схожие с физиологическим голоданием, такие как детоксикация и аутофагия (очищение клеток). В результате вы не только худеете, но и оздоравливаете организм», — объяснил Леонов.

По его словам, в первый день можно употребить не более 1100 ккал, а в следующие — не более 700-800 ккал. Питаться стоит овощами, злаками, орехами и растительными маслами. Эти продукты обеспечат организм всеми необходимыми микроэлементами, заключил шеф-повар.

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Врач рассказала, при каких обстоятельствах кошка может заразиться птичьим гриппом
Врач Уланкина: кошки могут заболеть птичьим гриппом
21 мая 2025, 17:50

Фото: iStock/Nataba

Кошки действительно могут заразиться птичьим гриппом. Об этом рассказала эксперт лаборатории «Гемотест» Ольга Уланкина.
Она уточнила, что инфекция передаётся кошкам от птиц, а также через заражённое мясо, воду или почву.

«Поэтому в зоне риска находятся домашние питомцы, которые выходят гулять на улицу. Случаев передачи вируса между кошками или от кошки к человеку не зарегистрированы, но такой риск не исключён, так как птичий грипп — зоонозная инфекция», — пояснила Уланкина в разговоре с RT.

Эксперт призвала не выпускать кошек гулять на улицу и не кормить их сырым мясом.

Тем временем ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков рассказал «Газете.Ru», что на птичий грипп у кошки может указывать лихорадка с резким подъемом температуры, рвота и «угнетенное состояние».

«Симптомы гриппа общие для человека и животных — это лихорадочное состояние. Многие воспринимают это как какое-то респираторное заболевание. Совсем нет. Конечно, могут и легкие поражаться, могут и почки поражаться, может сердце поражаться и головной мозг», — предупредил ветеринар.

Он посоветовал в случае выявления у питомца этих симптомов немедленно обратиться к специалисту и предупредил, что в любом случае лихорадочное состояние грозит животному летальным исходом.

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Психолог предупредила об опасности «цифровой деменции»
21 мая 2025, 15:41

Фото: iStock/dikushin

Регулярное использование смартфонов ухудшает память и приводит к «цифровой деменции». Об этом рассказала клинический психолог и нейропсихолог Светлана Колобова.
«Смартфон сегодня — продолжение нашей руки и мозга. Мы не думаем, а ищем, не вспоминаем, а «гуглим». Из-за этого страдают мыслительные процессы», — объяснила Колобова в беседе с «Москвой 24».

По ее словам, зона мозга, отвечающая за запоминание, работает меньше, когда человек не пользуется собственной памятью, а ищет информацию в Сети. В этом случае навык удержания данных даже на короткий срок начинает теряться, предупредила психолог.

Она также отметила, что постоянные переключения внимания на уведомления в телефоне переутомляют фронтальную кору головного мозга, что может привести к учащающимся потерям контроля. Колобова подчеркнула, что в особой группе риска находится молодежь.

В свою очередь врач общей практики сети пансионатов для пожилых людей «Теплые беседы» Анна Шелобанова назвала в беседе с «Известиями» овощи, которые могут защитить от типичной деменции.

Эксперт заявила, что картофель, приготовленный в мундире или запеченный с кожурой, является очень полезным для мозга.

«Крахмал помогает поддерживать уровень сахара в крови, а калий улучшает кровообращение и снижает давление, что благотворно влияет на работу сосудов головного мозга», — пояснила специалист.

Шелобанова добавила, что все виды капусты богаты мощными антиоксидантами, которые защищают нейроны от повреждений, а холин улучшает передачу сигналов между нервными клетками.

Врач также посоветовала регулярно употреблять тыкву и ее семечки для эластичности сосудов, бобовые — для синтеза нейротрансмиттеров, базилик, шпинат и рукколу.

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Диетолог рассказала о полезных свойствах чая каркаде
Диетолог Соломатина: чай каркаде полезно пить при похудении
21 мая 2025, 15:07

Фото: iStock/mescioglu

Чай каркаде содержит в себе витамин С и большое количество антиоксидантов, которые оказывают благоприятное действие на сосуды. Об этом рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.
«Каркаде принято пить для профилактики атеросклероза и улучшения состояния сосудов и капилляров. Помимо этого, напиток понижает уровень холестерина в крови за счет антиоксидантной активности, благоприятно воздействует на печень — она начинает продуцировать нормальный холестерин», — рассказала Соломатина «Вечерней Москве».

По словам специалиста, напиток способен ускорить метаболические процессы, а также улучшить желчеотток и лимфоотток. Каркаде обладает мочегонным действием, поэтому его хорошо пить во время похудения. Соломатина добавила, что этот чай в целом помогает очистить организм и укрепить иммунитет.

В свою очередь «Москве 24» Соломатина рассказала о полезных свойствах сельдерея. Он оказывает благотворное влияние на пищеварение, а также помогает избавиться от отеков. По её словам, сельдерей содержит много клетчатки, которая устраняет чувство голода.

«Еще в сельдерее много эфирных масел и органических кислот, оказывающих легкое раздражающее действие на ЖКТ. Это усиливает выработку пищеварительных ферментов, которая ухудшается с возрастом», — добавила специалист.

Помимо этого, в сельдерее есть антиоксиданты: апигенин и кверцетин. Последний улучшает обменные процессы, а также капиллярное кровообращение и оказывает положительное влияние на состояние бронхолегочной системы.

Диетолог посоветовала в день съедать 1–2 палочки сельдерея. Однако стоит помнить, что этот продукт может вызвать аллергию.

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Косметолог назвала продукты, которые помогают замедлить старение
Косметолог Майгурова: ягоды, зеленые овощи и орехи помогают замедлить старение
20 мая 2025, 18:12

Фото: iStock/Arx0nt

Правильное питание может помочь замедлить процессы старения. Об этом рассказала врач-косметолог, врач-дерматолог «СМ-Косметология» Виолетта Майгурова.
«Ягоды, такие как черника, малина, клубника и ежевика, являются мощными источниками антиоксидантов. Они содержат антоцианы, которые защищают клетки от повреждений и способствуют улучшению состояния кожи», — рассказала Майгурова «Газете.Ru».

Кроме того, замедлить старение можно с помощью зеленых овощей: шпината, капусты и брокколи, а также орехов, которые насыщают организм витамином E. Также стоит ввести в свой рацион черные бобы и нут, темный шоколад с высоким содержанием какао.

Полезны для молодости кожи зеленый чай, травяные чаи и кофе. Однако последним злоупотреблять не стоит, заключила Майгурова.

При этом фрукты рекомендуется употреблять с 10:00 до 17:00-17:30. В это время они перевариваются быстро, а организм корректно усваивает глюкозу, пишет Общественная Служба Новостей.

По данным издания, фрукты делятся на три категории: кислые (цитрусовые и ягоды), сладкие (бананы, манго, абрикос) и нейтральные (ананас, виноград, яблоки).

Оказывается, что фрукты разных категорий не стоит есть одновременно, так как это со временем может привести к гастриту, язве желудка или аллергии.

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