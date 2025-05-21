Иммунолог Логина раскрыла, что провоцирует аллергию летом

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Иммунолог-аллерголог Надежда Логина перечислила растения, которые чаще всего вызывают аллергическую реакцию в летнее время.
Специалист отметила, что в июне начинается цветение злаков и луговых трав. Этот период обычно длится до середины июля.
После этого начинают цвести полынь и сорные травы, включая амброзию.
Также Логина подчеркнула, что период цветения берёзы до сих пор не завершился, поэтому россияне по-прежнему могут сталкиваться с аллергической реакцией.
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После этого начинают цвести полынь и сорные травы, включая амброзию.
«Полынь, амброзия... Они цветут до конца августа. Если тёплый сентябрь, то высокое содержание пыльцы в атмосфере продлится», – отметила Логина в беседе с RT.При этом обострение аллергии на амброзию зачастую происходит в южных регионах России.
Также Логина подчеркнула, что период цветения берёзы до сих пор не завершился, поэтому россияне по-прежнему могут сталкиваться с аллергической реакцией.
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Анастасия Чинкова