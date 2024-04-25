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Иммунолог Никонова рассказала о важности поддержки иммунитета

25 апреля 2024, 11:39
Фото: istockphoto / SeventyFour

Фото: istockphoto / SeventyFour

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Иммунолог НИКИ детства Екатерина Никонова рассказала о важности поддержки иммунитета. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
В конце апреля проводится ежегодная Всемирная неделя иммунизации. ​

«Сегодня только вакцинация может стать 100%-ной защитой ребенка. Согласно календарю прививок, детям делают эту прививку в возрасте 12 месяцев и шести лет. Прежде всего, на прививку ждут детей, которые идут в сад и школу, и тех, кому предстоит госпитализация. Только прививка может защитить от заражения и тяжелых последствий. Корь опасна своими осложнениями – это слепота, пневмония, отит, менингоэнцефалит, который может привести к летальному исходу», – поделилась завотделения аллергологии и иммунологии НИКИ детства Екатерина Никонова.



Стоит отметить, что в России каждый год вакцинация проводиться ​по национальному и региональному календарям ежегодно.

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#подмосковье
Минздрав зарегистрировал первый в мире препарат для лечения болезни Бехтерева
25 апреля 2024, 08:47

Фото: iStock/SweetBunFactory

Минздрав России зарегистрировал первый в мире препарат для лечения болезни Бехтерева, разработанный в РФ. Об этом говорится в поступившем в РБК сообщении пресс-службы ведомства.
В ходе испытаний препарат показал высокую эффективность и безопасность. После регистрации препарата компания-производитель может начать промышленное производство данного лекарства.

Отмечается, что разработкой препарата занимались ученые РНИМУ имени Пирогова и Института РАН биоорганической химии имени Шемякина и Овинникова.

Напомним, болезнь Бехтерева – хроническое заболевание, которое характеризуется воспалением в суставах, особенно позвоночника.

Ранее сообщалось, что Минздрав РФ зарегистрировал российский препарат Центра имени Н. Ф. Гамалеи «Фтортиазинон» для лечения бактериальных инфекций, которые возникают из-за устойчивости организма к антибиотикам.

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Минздрав убрал антибиотики из стандарта лечения ОРВИ
25 апреля 2024, 08:37

Фото: iStock/Pablo Gaston Velez

Минздрав России исключил антибиотики из стандарта оказания медицинской помощи при ОРВИ для взрослых пациентов. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
В новый стандарт лечения ОРВИ добавили препарат «Кагоцел». Кроме того, в список инструментальных методов лечения ОРВИ включили пульсоксиметрию.

Также Минздрав расширил в новом стандарте перечень медицинских услуг для диагностики ОРВИ. Так, пациент сможет получить консультацию акушера-гинеколога, пульмонолога и гематолога. До этого предоставлялась возможность проконсультироваться в связи с заболеванием только у терапевта, инфекциониста, оториноларинголога, невролога и кардиолога.

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#терапевт
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Врач предупредил, что ночная потливость может быть признаком смертельного заболевания
Онколог Басанов: Ночная потливость может быть симптомом развития лимфомы
25 апреля 2024, 03:50

Фото: istock / Highwaystarz-Photography

Неочевидными признаками лимфомы, чаще всего развивающейся у молодых людей, являются ночная потливость. Об этом предупредил врач-онколог Руслан Басанов в разговоре с «Лентой.ру».
Лимфома — это заболевание, которому в основном подвержены подростки и молодые люди в возрасте от 16 до 34 лет. Кроме увеличения лимфоузлов, болезнь проявляет себя потливостью в ночное время, резким похудением без причины и температурой, которую сложно сбить. Заболевание также может сопровождаться общей слабостью и кожным зудом.

Если болезнь прогрессирует, она может переходить за пределы лимфатической системы, поражая зрение, нервную систему и другие органы.

Врач подчеркнул, что в случае обнаружения этих признаков стоит пройти обследование, и только после проведения биопсии можно будет вынести быть окончательный диагноз.

Ранее биолог назвала овощи и фрукты, снижающие риск развития рака. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#онкология
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Врач Тур рассказала о «чудо-наушниках», которые спасут россиян от выгорания и неврозов
Психосоматолог Тур: Стрессы могут привести к дисфункции нервной системы
24 апреля 2024, 16:43

Фото: iStock/AaronAmat

Российские разработчики выпустили наушники, которые помогут справляться с депрессией, тревогой и плохим настроением. Об этом сообщили в компании Neiry, которая занималась разработкой совместно с Национальным медицинским исследовательским центром психиатрии и неврологии имени В.М. Бехтерева (НМИЦ ПН им. В.М. Бехтерева). Гаджет под названием Neiry Buds получил функцию стимуляции блуждающего нерва внутри ушного канала.
Поможет ли чудо-девайс повысить качество жизни россиян в эфире «Радио 1» рассказал врач, психосоматолог Екатерина Тур.

«Я думаю, что это отличная новость, которая действительно, если наушники пройдут тестирование, могут помочь человеку управлять своим настроением», — заявила Тур.

Эксперт подчеркнула, что блуждающий нерв, на который будут воздействовать наушники, является крайне важной частью человеческого организма.

Врач Мартынова: Стресс может спровоцировать процессы пародонта
Врач Мартынова: Стресс может спровоцировать процессы пародонта

«Представьте себе: если человек длительное время тревожится, беспокоится, может быть у него эмоциональное выгорание, может быть на работе что-то случилось. Если он долго в этом состоянии пребывает, то это на физическом уровне приводит к тому, что блуждающий нерв начинает угасать. Это приводит к тому, что выходит из строя вся парасимпатическая нервная система, а это работа наших внутренних органов и систем», — уточнила психосоматолог.

Врач строго предупредила: если вам кажется, что после затяжного стресса вы чувствуете себя плохо физически — скорее всего, это действительно так. Однократные стрессы, после которых наступает отдых, спокойный выходные, не имеют столь пагубного влияния на организм. Однако, при долгом тревожном состоянии не стоит затягивать с визитом к специалисту.

«Ну подумаешь тревога, подумаешь, не сплю месяц», — мы игнорируем эти симптомы и приходим, когда уже невроз, головные боли и напряжение, когда уже выходит из строя организм. Если будем заранее на себя внимание обращать — то вот это будет повышением качества жизни», — заявила Тур.

Врач Бобровский рассказал о продуктах, которые снижают стресс
Врач Бобровский рассказал о продуктах, которые снижают стресс

Врач напомнила о таком понятии как психогигиена. Необходимо следить не только за чистотой в квартире и на рабочем столе, но и за порядком в голове.

«Нам не нужно ожидать каких-то волшебных инструментов, которые нам помогут. Всё, что нужно человеку, у него уже есть. У нас есть наше дыхание — это единственное прикладное окно в управлении парасимпатической нервной системы», — утверждает эксперт.

По словам Тур, если вы научитесь правильно дышать — то сделаете первый большой шаг к оздоровлению вашей нервной системы, и ждать выхода «чудо-гаджета», который поможет справиться со стрессами, вам не придётся.

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#врач
#гаджеты
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Из паха россиянина удалили гниющую опухоль весом в 20 килограмм
В Уфе мужчине удалили опухоль из паховой области весом более 20 килограмм
24 апреля 2024, 15:43

Фото: iStock/Jacob Wackerhausen

В Башкирии хирурги успешно удалили опухоль из паховой области мужчины, вес которой составляет более 20 кг. Об этом сообщил глава минздрава региона Айрат Рахматуллин.
Отмечается, что мужчина ничего не подозревал об опухоли в его организме. Он обратился за медицинской помощью с кровотечением и новообразованием с признаками нагноения.

Также у мужчины была высокая температура. Несмотря на крупные размеры, опухоль не привлекала его внимание, поскольку россиянин весил 220 килограмм. Он заметил проблему только после того, как ему стало сложно ходить.

По информации медиков, таких размеров опухоль достигла за пять-семь лет. Операция по удалению новообразования прошла успешно.

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#температура
#опухоль
#мужчина
#здоровье
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Врач дал советы аллергикам, которые хотят завести питомца
Аллерголог Алексей Бессмертный: аллергикам можно завести дома черепаху
24 апреля 2024, 15:15

Фото: iStock/happyphoton

Людям, у которых есть аллергия на животных, можно завести черепаху или хамелеона. Аллерголог-иммунолог, ведущий медицинских рубрик на телеканале «Пятница», дал советы аллергикам, желающим завести домашнее животное.
По словам специалиста, домашние животные часто вызывают аллергию у своих хозяев. При этом вызывают её слюна, пот и экскременты питомца, а не его шерсть. Чаще всего аллергию вызывают кошки. Они тщательно вылизываются и так распространяют аллерген. При этом лохматые собаки, шиншиллы и морские свинки вызывают аллергические реакции реже. При этом короткошёрстные породы кошек, например, сфинксы, могут вызывать аллергию также, как и их пушистые собратья.

«Просто в отсутствие шерсти аллергены распространяются меньше. И не стоит верить заводчикам, которые называют своих сфинксов гипоаллергенными: гипоаллергенных животных не бывает. Человек может отреагировать на что угодно, поскольку аллергия – одна из самых малоизученных патологий», — рассказал Бессмертный в беседе с ИА RuNews24.

По его словам, аллергики могут завести черепаху, хамелеона или любую другую рептилию.

«Вакцин от аллергии не существует», — заключил врач.

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#человек
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Названы три самые полезные ягоды
Врач Терентьева: черника, голубика и клюква являются самыми полезными ягодами
24 апреля 2024, 14:50

Фото: iStock/DenisMArt

Наиболее полезными ягодами являются черника, голубика и клюква. Подробнее об их свойствах рассказала руководитель отдела медицинской экспертизы «ИНВИТРО» Екатерина Терентьева.
«В первую очередь хотелось бы отметить чернику. Эти ягоды богаты не только витаминами (в том числе витамином А), но и антоцианами, которые оказывают антиоксидантное действие, защищая клетки организма от воздействия свободных радикалов, что снижает риск развития онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний», — рассказала Терентьева в беседе с «Известиями».

По её словам, черника также способствует лечению воспалительных процессов в желудочно-кишечном тракте.

Много полезных веществ содержится и в голубике. Эти ягоды могут оказывать противовоспалительное и антибактериальное действие. Они помогают поддерживать здоровье пищеварительной системы и снижают риски развития язвенной болезни и других заболеваний ЖКТ.

Специалист также отметила клюкву, в которой содержится витамин С. Он положительно влияет на иммунную систему, помогает бороться с инфекциями и ускоряет процессы регенерации тканей. Также клюква обладает мочегонным действием.

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Диетолог назвала завтраки, приносящие вред здоровью
Диетолог Михалева: хлопья и бутерброды являются самыми вредными завтраками
24 апреля 2024, 14:05

Фото: iStock/monticelllo

Бутерброды и хлопья на завтрак могут принести вред здоровью. Подробнее о вредных завтраках рассказала врач-эндокринолог, врач-диетолог «СМ-Клиника», к.м.н. Оксана Михалева.
По словам специалиста, бутерброды с колбасой, сливочным маслом и сыром являются не лучшим завтраком. Эти продукты очень калорийны, но обладают низкой нутритивной ценностью. Михалева пояснила, что такой завтрак быстро насытит организм, однако ненадолго. Уже через пару часов снова захочется есть. Кроме того, такое питание может спровоцировать дисбиоценоз кишечника, хронические запоры и другие проблемы с пищеварением.

«Альтернатива классическому бутерброду — полезный бутерброд. Если взять хлеб цельнозерновой, отрубной или из муки 2-го сорта, запеченное в духовке мясо индейки со специями, добавить овощи, творожный сыр, то такой завтрак будет и сытным, и полезным», — рассказала Михалева в интервью «Газете.Ru».

Также не стоит завтракать хлопьями, подушечками и мюсли. Они готовятся с использованием растительного масла и сахара. От этих продуктов лучше полностью отказаться, считает диетолог. Если сделать этого не получается, то при выборе подобных продуктов следует внимательно изучать состав.

Яичница с беконом также не являются продуктами для полезного завтрака. По словам Михалевой, бекон очень жирный, а жаренное в масле яйцо является источником лишних калорий и жиров. Такой завтрак быстро насытит, однако приведёт к увеличению массы тела и повысит риск желчнокаменной болезни.

Лучше всего съесть яйцо пашот или омлет с овощами и кусочком цельнозернового хлеба, заключила диетолог.

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Россиянам рассказали, как сохранить крепкие мышцы в старости
Врач Прощаев: пять часов спорта в неделю помогут сохранить мышцы в старости
24 апреля 2024, 13:46

Фото: iStock/AaronAmat

Предотвратить потерю мышечной массы и силы в пожилом возрасте можно с помощью аэробных нагрузок, для этого на них необходимо тратить не менее пяти часов в неделю. Об этом рассказал врач-гериатр, доктор медицинских наук, профессор, эксперт социального проекта Деменция.net Кирилл Прощаев.
«Человек должен иметь физическую активность каждый день в любом возрасте. Есть так называемые минимальные нормативы физической активности. Например, нагрузок движением должно быть не менее пяти часов в неделю. Учитывается любая физическая нагрузка: это и подъем по лестнице, и прогулка в магазин и так далее. Минимум – пять часов в неделю, а максимума нет: чем больше – тем лучше», — рассказал Прощаев в интервью «Газете.Ru».

Врач подчеркнул, что не должно быть ни одного дня, который человек мог бы провести, лёжа на диване без движения.

По словам Прощаева, чем больше мышечная масса у человека к 5 годам, тем больший мышечный резерв он будет иметь во второй половине своей жизни. Он также добавил, что помимо аэробных нагрузок необходимо делать и силовые упражнения, используя тренажёр, гантели или тренироваться с собственным весом.

Однако, по словам специалиста, в 50 лет начинать тренироваться – не поздно. Спорт благотворно повлияет на весь организм в целом.
Прощаев также отметил, что стоит правильно питаться, чтобы избежать слабости мышц. В рацион необходимо включать достаточное количество белка. Также стоит употреблять в пищу много овощей и фруктов.

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