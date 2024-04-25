Иммунолог Никонова рассказала о важности поддержки иммунитета

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Иммунолог НИКИ детства Екатерина Никонова рассказала о важности поддержки иммунитета. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
В конце апреля проводится ежегодная Всемирная неделя иммунизации.
Стоит отметить, что в России каждый год вакцинация проводиться по национальному и региональному календарям ежегодно.
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«Сегодня только вакцинация может стать 100%-ной защитой ребенка. Согласно календарю прививок, детям делают эту прививку в возрасте 12 месяцев и шести лет. Прежде всего, на прививку ждут детей, которые идут в сад и школу, и тех, кому предстоит госпитализация. Только прививка может защитить от заражения и тяжелых последствий. Корь опасна своими осложнениями – это слепота, пневмония, отит, менингоэнцефалит, который может привести к летальному исходу», – поделилась завотделения аллергологии и иммунологии НИКИ детства Екатерина Никонова.
Стоит отметить, что в России каждый год вакцинация проводиться по национальному и региональному календарям ежегодно.
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Мира Полтева