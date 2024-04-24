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Санавиация Подмосковья с начала года эвакуировала более 190 пациентов

24 апреля 2024, 13:42
Фото: пресс-служба Минздрава МО

Фото: пресс-служба Минздрава МО

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Подмосковная санитарная авиация с начала года выполнила около 200 вылетов, сообщили в пресс-службе Минздрава региона. Она применяется для оказания медицинской помощи пострадавшим в ДТП и других инцидентах, а также для перевозки пациентов из одной больницы в другую.


«Санавиация позволяет оперативно доставить в стационар пациента, которому срочно требуется медицинская помощь. Это особенно важно в условиях загруженности дорог или удалённости больницы. При этом вертолёты могут вылетать даже в тёмное время суток благодаря системе «Ночной старт». С начала года санавиация Московской области совершила 198 вылетов, эвакуировав 192 человека, в том числе 126 детей», – сказал министр здравоохранения Подмосковья Алексей Сапанюк.
Как пояснили в министерстве, в составе авиамедицинских бригад работают опытные врачи-анестезиологи-реаниматологи и фельдшеры скорой помощи. В основном доставляют пострадавших в Красногорскую, Подольскую, Ногинскую и Химкинскую больницы, где работают травмоцентры первого уровня и ожоговый центр, а также в Московский областной центр охраны материнства и детства.

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#минздрав мо
Диетолог назвала завтраки, приносящие вред здоровью
Диетолог Михалева: хлопья и бутерброды являются самыми вредными завтраками
24 апреля 2024, 14:05

Фото: iStock/monticelllo

Бутерброды и хлопья на завтрак могут принести вред здоровью. Подробнее о вредных завтраках рассказала врач-эндокринолог, врач-диетолог «СМ-Клиника», к.м.н. Оксана Михалева.
По словам специалиста, бутерброды с колбасой, сливочным маслом и сыром являются не лучшим завтраком. Эти продукты очень калорийны, но обладают низкой нутритивной ценностью. Михалева пояснила, что такой завтрак быстро насытит организм, однако ненадолго. Уже через пару часов снова захочется есть. Кроме того, такое питание может спровоцировать дисбиоценоз кишечника, хронические запоры и другие проблемы с пищеварением.

«Альтернатива классическому бутерброду — полезный бутерброд. Если взять хлеб цельнозерновой, отрубной или из муки 2-го сорта, запеченное в духовке мясо индейки со специями, добавить овощи, творожный сыр, то такой завтрак будет и сытным, и полезным», — рассказала Михалева в интервью «Газете.Ru».

Также не стоит завтракать хлопьями, подушечками и мюсли. Они готовятся с использованием растительного масла и сахара. От этих продуктов лучше полностью отказаться, считает диетолог. Если сделать этого не получается, то при выборе подобных продуктов следует внимательно изучать состав.

Яичница с беконом также не являются продуктами для полезного завтрака. По словам Михалевой, бекон очень жирный, а жаренное в масле яйцо является источником лишних калорий и жиров. Такой завтрак быстро насытит, однако приведёт к увеличению массы тела и повысит риск желчнокаменной болезни.

Лучше всего съесть яйцо пашот или омлет с овощами и кусочком цельнозернового хлеба, заключила диетолог.

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Россиянам рассказали, как сохранить крепкие мышцы в старости
Врач Прощаев: пять часов спорта в неделю помогут сохранить мышцы в старости
24 апреля 2024, 13:46

Фото: iStock/AaronAmat

Предотвратить потерю мышечной массы и силы в пожилом возрасте можно с помощью аэробных нагрузок, для этого на них необходимо тратить не менее пяти часов в неделю. Об этом рассказал врач-гериатр, доктор медицинских наук, профессор, эксперт социального проекта Деменция.net Кирилл Прощаев.
«Человек должен иметь физическую активность каждый день в любом возрасте. Есть так называемые минимальные нормативы физической активности. Например, нагрузок движением должно быть не менее пяти часов в неделю. Учитывается любая физическая нагрузка: это и подъем по лестнице, и прогулка в магазин и так далее. Минимум – пять часов в неделю, а максимума нет: чем больше – тем лучше», — рассказал Прощаев в интервью «Газете.Ru».

Врач подчеркнул, что не должно быть ни одного дня, который человек мог бы провести, лёжа на диване без движения.

По словам Прощаева, чем больше мышечная масса у человека к 5 годам, тем больший мышечный резерв он будет иметь во второй половине своей жизни. Он также добавил, что помимо аэробных нагрузок необходимо делать и силовые упражнения, используя тренажёр, гантели или тренироваться с собственным весом.

Однако, по словам специалиста, в 50 лет начинать тренироваться – не поздно. Спорт благотворно повлияет на весь организм в целом.
Прощаев также отметил, что стоит правильно питаться, чтобы избежать слабости мышц. В рацион необходимо включать достаточное количество белка. Также стоит употреблять в пищу много овощей и фруктов.

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В Подмосковье в этом году выдадут более тысячи целевых направлений на учёбу в медвузах
24 апреля 2024, 13:32

Фото: пресс-служба Минздрава МО

В Московской области в этом году будет выдано свыше 1 тыс. целевых направлений на обучение в медицинских вузах. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Подмосковья.
Там напомнили, что абитуриенты, планирующие поступить в медицинский вуз, могут заключить договор на целевое обучение с медорганизацией и Министерством здравоохранения региона. В этом случае по окончании учёбы они вернутся работать в ту больницу, с которой был подписан договор.
«Подмосковье нуждается в медицинских специалистах, и целевое обучение – это возможности привлечь новые кадры. В прошлом году в подмосковные больницы после выпуска из медвузов пришли работать около 150 новых сотрудников. В этом году планируем выдать более тысячи направлений на целевое обучение», – поделилась планами первый зампред правительства Московской области Людмила Болатаева.
В числе предоставляемых в этом году квот 577 выделено по специальности «Лечебное дело», 189 – по специальности «Педиатрия», 43 – «Стоматология», по программе ординатуры – 270 квот.

В министерстве добавили, что Московская область долгое время сотрудничает с ведущими медицинскими вузами России. Студенты, заключившие целевые договоры, будут поступать в Первый МГМУ имени И.М. Сеченова, РНИМУ имени Н.И. Пирогова, Российский университет медицины, Рязанский и Тверской медицинские университеты и другие вузы.

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#минздрав мо
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#медицина
#подмосковье
#московская область
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Врач Осипов заявил о риске заноса оспы обезьян в Россию мигрантами
Врач Осипов: мигранты могут занести оспу обезьян в Россию
24 апреля 2024, 13:23

Фото: iStock/Diy1

Власти Республики Конго объявили эпидемию оспы обезьян. В настоящее время подтверждено 19 случаев заболевания. Летальные исходы зафиксированы не были, но жителей призывают быть аккуратными и избегать контактов с животными.
Оспа обезьян – это достаточно опасное инфекционное заболевание. Риск попадания инфекции в Россию крайне высок, рассказал в беседе с «Радио 1» главный врач Домодедовской центральной городской больницы Андрей Осипов.

По его словам, у инфицированного человека появляются осложнения со стороны всех органов и систем. В итоге, заболевание может привести к летальному исходу.

«Если говорить про Россию, то с учётом того, что в страну сейчас прибывает довольно большое число граждан стран Африки, занос инфекции вполне возможен», – подчеркнул специалист.
Но, вместе с тем, он перечислил меры, которые принимаются в России во избежание заноса особо опасных заболеваний. Так, в Московской области и других регионах страны существует план санитарной защиты. Если на борту самолёта пассажиру становится плохо, обученный экипаж выявляет признаки инфекционного заболевания, то пилот самолёта сообщает о произошедшем наземным службам. Они, в свою очередь, вызывают специальную бригаду, которая после приземления самолёта проводит необходимые мероприятия.

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Если властями какой-либо страны объявляется карантин, то органы Роспотребнадзора тщательно анализируют ситуацию в этой стране и проверяют прибывающих в Россию граждан этого государства. Их осматривают в аэропорту с помощью специальных медицинских приборов.

Также Осипов рассказал, что возглавляемая им Домодедовская больница реализует план санитарной защиты Московской области от особо опасных заболеваний. В здании медучреждения есть специальный блок, куда доставляются пациенты, прибывшие из других стран, с симптомами инфекционных заболеваний.

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В Лобне врачи удалили 64-летней женщине скорлупу от фисташки из бронхов
24 апреля 2024, 11:10

Фото: istockphoto / gorodenkoff

Лобненские врачи удалили из бронхов пациентки скорлупу от фисташки, с которой она ходила больше года. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
64-летнюю женщину в больницу доставили сотрудники скорой с приступом удушья. Во время осмотра врачи нашли у пациентки скорлупу от фисташки, которая находилась в бронхах.

«Сложность заключалась в том, что инородные тела вросли в слизистую бронхов. Мы провели бронхоскопию — диагностическое исследование дыхательных путей и легких. Затем при помощи эндоскопа извлекли из правого и левого бронхов инородные тела — 2 скорлупы от фисташки. Для снятия отека со слизистой бронхов пациентке была назначена противовоспалительная терапия», — поделился врач-эндоскопист Максим Мокшанов.

Стоит отметить, что женщина уже проходит амбулаторное лечение по месту жительства.

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#подмосковье
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Подмосковный педиатр Теплова посоветовала постоянно давать детям витамин D
23 апреля 2024, 22:02

Фото: Istockphoto / MysteryShot

Детям при любых условиях необходим ежедневный профилактический приём витамина D. Об этом заявила заведующий дневным стационаром Московского областного центра охраны материнства и детства, врач-педиатр Юлия Теплова.
«Большая часть этого витамина синтезируется в организме под воздействием солнечного света, незначительная часть поступает с продуктами. Но современные условия таковы, что ни нахождение на солнце, ни рацион не восполняют достаточный уровень витамина D. Детям необходим приём его профилактических доз после консультации со специалистом», – пояснила доктор, слова которой приводит пресс-служба подмосковного Минздрава.
Как рассказала Теплова, витамин D помогает усвоению кальция и фосфора, необходимых для формирования костной ткани и зубов. Его дефицит приводит к рахиту, сахарному диабету, инфаркту миокарда, аутоимунным заболеванииям и снижению иммунитета.

Принимать витамин D, по словам врача, нужно круглогодично, включая летние месяцы. Цвет кожи не является определяющим для изменения дозы. Назначение лечебной дозы витамина требует контроля лабораторных анализов.

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#минздрав мо
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#подмосковье
#московская область
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Диетолог Круглова объяснила, как питаться в офисе без вреда для фигуры
23 апреля 2024, 18:55

Фото: istockphoto/Svetlana Verbitskaya

Правильное и сбалансированное питание поможет офисным работникам сохранить фигуру и не набрать лишний вес. Об этом рассказала врач-диетолог Наталья Круглова.
В беседе с изданием NEWS.ru специалист подчеркнула, что в первую очередь в рацион необходимо включить продукты с высоким содержанием белка, которые способны в должной степени насыщать организм. Кроме того, важно правильно спланировать время приёма пищи. Лучше если перекусы будут регулярными, так как длительные перерывы могут спровоцировать переедание в вечернее время, добавила врач.

Правильный перекус позволит не набрать лишний вес офисным работникам, продолжила диетолог. Хорошо, если в нём будет присутствовать белковый продукт. Это может быть йогурт, кусочек сыра, творог или кисломолочный напиток. Подойдёт также горсть орехов.

Также важно добавлять в рацион цельнозерновые продукты и продукты, обеспечивающие организм пищевыми волокнами и витаминами. Это могут быть фрукты, овощи, в летнее время ягоды. Такой сбалансированный перекус способен на долгое время насыщать организм и не приводит к перееданию, заключила Наталья Круглова.

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#овощи
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#фрукты
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В Королёве врачи достали из желудков детей три монеты
23 апреля 2024, 18:04

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Врачи Королёвской больницы извлекли из желудков детей сразу три инородных тела. Об этом рассказали в пресс-службе подмосковного Минздрава.
Бригады скорой помощи доставили в больницу трёхлетнюю девочку и четырёхлетнего мальчика. Оба ребёнка жаловались на боль в животе. Как выяснилось, во время игры малыши проглотили монеты. Рентген подтвердил наличие в брюшной полости инородных предметов округлой формы.
«Под общим обезболиванием мы извлекли из желудков детей специальными инструментами две монеты по 2 рубля и 5 рублей, а также игрушечную монету. Такие случаи в практике нашего отделения не редкость, но в тот день оба ребёнка поступили в одну смену. При этом родственниками они не являются. Благодаря своевременному обращению удалось избежать тяжёлых последствий», – сказал врач-эндоскопист Королёвской больницы Тимур Автурханов.
Сейчас мальчик и девочка чувствуют себя хорошо и уже выписаны. Врачи настоятельно посоветовали родителям внимательно следить за тем, что находится в руках у детей.

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#минздрав мо
#дети
#королёв
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#медицина
#московская область
#подмосковье
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Врач Эдигер рассказал о смертельной опасности ковыряния в носу
23 апреля 2024, 17:17

Фото: istockphoto/Liliia Bila

Сегодня, 23 апреля, отмечается Международный день ковыряния в носу. Этот забавный «праздник» призван привлечь внимание к привычке, которая не только считается дурным тоном в обществе, но и может таить в себе смертельную опасность.
О том, какую угрозу может нести казалось бы безобидная привычка, Общественной Службе Новостей рассказал врач-патологоанатом Александр Эдигер. Специалист указал, что мифы из детства о застрявшем или сломанном в носу пальце не являются правдой. Однако ковыряние в носу может быть чревато многими неприятностями и даже привести к смертельному исходу.

«Да, был такой случай — человек решил поспорить с товарищем и доказать тому вместимость своего носового хода. Потом его хоронили», — рассказал медик.

По словам Эдигера, расстояние от пальца, вошедшего в носовой ход, до мозга очень невелико. Сделав неосторожное движение или засунув палец в нос целиком вполне можно погибнуть.

Врач также отметил важность слизистых оболочек носа, которые являются естественным барьером для инфекций и при этом легко повреждаются. Ковыряние в носу — один из самых лёгких способов устроить себе неприятности со здоровьем. Очень важно с ранних лет отучать детей от этой привычки.

«Переломы костей, носовых перегородок, инфекции — все это возможно, если вы ковыряетесь в носу», — заключил Александр Эдигер.

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#опасность
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