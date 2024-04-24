Санавиация Подмосковья с начала года эвакуировала более 190 пациентов

Фото: пресс-служба Минздрава МО
Подмосковная санитарная авиация с начала года выполнила около 200 вылетов, сообщили в пресс-службе Минздрава региона. Она применяется для оказания медицинской помощи пострадавшим в ДТП и других инцидентах, а также для перевозки пациентов из одной больницы в другую.
«Санавиация позволяет оперативно доставить в стационар пациента, которому срочно требуется медицинская помощь. Это особенно важно в условиях загруженности дорог или удалённости больницы. При этом вертолёты могут вылетать даже в тёмное время суток благодаря системе «Ночной старт». С начала года санавиация Московской области совершила 198 вылетов, эвакуировав 192 человека, в том числе 126 детей», – сказал министр здравоохранения Подмосковья Алексей Сапанюк.Как пояснили в министерстве, в составе авиамедицинских бригад работают опытные врачи-анестезиологи-реаниматологи и фельдшеры скорой помощи. В основном доставляют пострадавших в Красногорскую, Подольскую, Ногинскую и Химкинскую больницы, где работают травмоцентры первого уровня и ожоговый центр, а также в Московский областной центр охраны материнства и детства.
Читайте также:
Врач Осипов заявил о риске заноса оспы обезьян в Россию мигрантами
В Подмосковье в этом году выдадут более тысячи целевых направлений на учёбу в медвузах
В Лобне врачи удалили 64-летней женщине скорлупу от фисташки из бронхов
Лора Луганская