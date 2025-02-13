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«Удар и смерть»: Иммунолог рассказал про летальный исход из-за аллергии

Иммунолог Жемчугов: от аллергии бесполезно лечиться каплями и таблетками
Фото: istockphoto/Drazen Zigic

Фото: istockphoto/Drazen Zigic

Февраль подходит к середине своего существования, а значит, весна все ближе, а с ней и сезон аллергии.
Доктор медицинских наук, врач, терапевт, иммунолог Владислав Жемчугов в беседе с «Радио 1» заявил, что капли и таблетки от аллергии всего лишь на время снимают симптомы.

«Причина в нарушении функций иммунной системы из-за хронических заболеваний, инфекций, нарушения пищеварения. При аллергии люди начинают капать в глаза, пить разные антигистаминные таблетки. Но это всего лишь симптоматическая терапия, а нужна — этиотропная. Нужно найти причину», — объяснил специалист.



По его словам, аллергическая реакция очень страшна и зачастую приводит к летальным исходам.

«Самое страшное, когда у стоматолога вводят обезболивающее, и человек начинает задыхаться. Или в лесу на какое-то растение. И там некому помочь, человек умирает. Это как удар грома», — поделился врач.

Жемчугов подчеркнул, что нужно с лечащим врачом выявить причину, влияющую на ухудшение иммунитета и, как следствие, аллергическую реакцию.

«Я надеюсь, что разум восторжествует, и люди будут искать причину внутри организма, а не вне. Просто не всегда можно иммунитет восстановить. Он, как шагреневая кожа, тратится. Но зачастую все можно исправить и привести в хорошее состояние все химические реакции», — заключил иммунолог.

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Слухи о новой должности, допинговый скандал и личная жизнь: как сейчас живет Алина Кабаева
13 февраля 2025, 11:23

Алина Кабаева (Фото: РИА Новости/Михаил Фомичев)

Алина Кабаева — известная российская спортсменка, прославившаяся в художественной гимнастике. Несмотря на трудности, включая провал на первой Олимпиаде и двухлетнюю дисквалификацию, она проявила силу воли и вернулась в спорт, став мировой звездой.
Ее история вдохновляет многих и демонстрирует преодоление трудностей на пути к успеху. Подробнее о ней читайте в материале «Радио 1».

Алина Кабаева

Будущая звезда художественной гимнастики Алина Кабаева родилась 12 мая 1983 года в Ташкенте в спортивной семье. Отец играл в футбол, а мать занималась баскетболом. С раннего возраста Алина проявила интерес к спорту. Она начала заниматься художественной гимнастикой в три года.

В 11 лет девочка переехала в Москву, где встретила Ирину Винер, которая заметила необходимость серьезной подготовки и поставила перед ней строгие условия. Алина усердно трудилась, соблюдая строгую диету, что позволило ей подготовиться к профессиональным соревнованиям.

Фото: istockphoto/yulenochekk

Карьерный рост

Алина Кабаева начала выступать за сборную России в 1996 году и быстро добилась успеха, выиграв юниорский турнир в Лос-Анджелесе.

В 15 лет она стала чемпионкой Европы в Португалии и попала в Книгу рекордов Гиннесса. В 1998 году на Играх доброй воли в Лос-Анджелесе ее мастерство вызвало восторг публики.

В 17 лет Кабаева завоевала золотые медали в Испании, а в 1999 году победила на чемпионате мира. На Олимпийских играх 2000 года она была фаворитом, но допустила ошибку в выступлении с обручем и заняла третье место.

Допинговый скандал

В 2001 году Алина Кабаева приняла участие в чемпионате мира в Мадриде, где одержала победу и подтвердила свой статус абсолютной чемпионки. Однако после соревнований разразился скандал, в который оказались вовлечены не только она, но и ее главная соперница Ирина Чащина, одна из ведущих фигур в художественной гимнастике.

Обе гимнастки были уличены в использовании фуросемида — мочегонного средства, которое помогает не только избавиться от следов допинга, но и сбросить вес. В результате обе спортсменки были дисквалифицированы на два года, лишены медалей Игр доброй воли и чемпионата мира 2001 года, а также получили запрет на участие в любых соревнованиях.

К счастью, дисквалификация была условной, и уже в августе 2002 года Алина вновь смогла участвовать в соревнованиях, однако за ней был установлен строгий контроль со стороны врачей и судей.

Вернулась в спорт

После дисквалификации Алина Кабаева вернулась в спорт, участвуя в чемпионате Европы 2002 года, где заняла первое место, несмотря на набранные 10 килограммов.

В 2003 году она победила на первенстве мира в Будапеште, подтвердив свой статус без допинга. В 2004 году на Олимпийских играх в Афинах Кабаева столкнулась с напряжением и ошибками, уступив своей сопернице Ирине Чащиной в выступлениях с обручем и мячом, но продолжила бороться за медали.

Фото: istockphoto/Albert Shakirov

Олимпийское «золото»

Алина Кабаева осуществила свою мечту, выиграв олимпийское «золото» и вновь оказавшись в центре внимания. После триумфа она завоевала золото на чемпионатах Европы в Киеве и Патре. Хотя в 2007 году ходили слухи о её участии в Олимпиаде в Пекине, она официально объявила о завершении спортивной карьеры.

Награды

Алина Кабаева — выдающаяся гимнастка с множеством спортивных достижений.

На чемпионатах Европы она завоевала:

Португалия, Матозиньюш-1998 – «золото»;
Венгрия, Будапешт-1999 – два «золота», одно «серебро» и одна «бронза»;
Испания, Сарагоса-2000 – пять золотых медалей и одна бронзовая;
Швейцария, Женева-2001 – три «золота» и одно «серебро»;
Испания, Гранада-2002 – два «золота»;
Украина, Киев-2004 – два «золота»;
Россия, Москва-2006 – «Серебро».

На чемпионатах мира:

Япония, Осака-1999 – четыре «золота» и два «серебра»;
Венгрия, Будапешт-2003 – четыре «золота», одно «серебро» и одна «бронза»;
Греция, Патры-2007 – одно «золото» и одна «бронза».

Олимпийские игры:

Австралия, Сидней-2000 – «бронза»;
Греция, Афины-2004 – «золото».

Кроме множества титулов и спортивных наград, Алина Кабаева была награждена несколькими орденами, включая орден «Дружбы» в 2001 году и орден «За заслуги перед отечеством» IV степени в 2006 году. Позднее гимнастка получила еще и почетную грамоту президента из рук Владимира Путина.

Съемки в журналах

После завершения спортивной карьеры Алина Кабаева получила диплом специалиста в области спортивного менеджмента в Московском государственном университете сервиса и защитила кандидатскую диссертацию в Петербурге. Она снималась в фильме «Красная тень» и вела шоу «Империя спорта» на телеканале «7ТВ».

Кабаева также была активной участницей модных показов и украсила обложки журналов, включая Glamour и Maxim. В 2008 году она запустила авторскую программу «Шаги к успеху» и участвовала в шоу «Форт Боярд».

Фото: istockphoto/matka_Wariatka

Политика

Алина Кабаева начала свою политическую карьеру сразу после достижения 18 лет. Она была членом партии «Единая Россия» и вошла в Общественную палату РФ, где занималась благотворительностью и вопросами страхования спортсменов.

В 2007 году она стала депутатом Государственной думы пятого созыва, участвуя в разработке законопроектов и основав благотворительный фонд. Под ее руководством были реализованы проекты по обустройству спортплощадок, помощи детям из малообеспеченных семей и организации фестивалей. В 2014 году Кабаева завершила свою депутатскую деятельность.

Активное участие в общественной жизни

После завершения своей депутатской карьеры Алина Кабаева продолжила активно участвовать в общественной жизни. В 2014 году она открыла Олимпийские игры в Сочи и стала председателем совета директоров «Национальной Медиа Группы».

В 2017 году Кабаева представляла международную федерацию гимнастики на чемпионате мира в Испании, активно пропагандируя спорт. Она организовала множество мероприятий, включая фестиваль художественной гимнастики «Алина» в 2018 году и турнир «Небесная грация» в 2021 году.

Фото: istockphoto/Artur Didyk

Личная жизнь

Первым избранником Алины Кабаевой был Давид Муселиани, с которым она познакомилась в 18 лет. Они встречались несколько лет, но разорвали отношения перед свадьбой. Позже Кабаева начала роман с Максимом Бузникиным, игроком ФК «Спартак», который даже написал для нее песню. Однако и этот роман закончился.

Алина Кабаева и Владимир Путин

В 2008 году слухи о возможной свадьбе Алины Кабаевой с президентом РФ Владимиром Путиным стали популярной темой в СМИ, но не имели подтверждений. Кабаева сначала отказывалась комментировать ситуацию, позже потребовала опровержение.

Путин также опроверг слухи на пресс-конференции. В 2009 году один из швейцарских таблоидов сообщил, что Кабаева якобы родила сына Дмитрия от Путина, ссылаясь на отсутствие президента на публике. После развода Путина с Людмилой в 2013 году слухи о «тайно рожденных детях» возобновились, но ни Кабаева, ни Путин не давали комментариев.

Алина Кабаева (Фото: РИА Новости/Владимир Родионов)

Новый главный тренер сборной России по художественной гимнастике

Накануне, 12 февраля, многолетний главный тренер сборной России по художественной гимнастике Ирина Винер объявила о своей отставке. Вместо неё руководить главной командой страны будет многократная чемпионка России, Европы и мира, победительница Олимпиады 2004 года Алина Кабаева.

Официального подтверждения этой информации нет.

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С 1 марта в РФ изменятся правила регистрации земельных участков
13 февраля 2025, 07:25

Фото: iStock/Fokusiert

С 1 марта 2025 года станет невозможным зарегистрировать сделки с земельными участками, если их границы не внесены в единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН). Изменения касаются статьи 26 закона о регистрации недвижимости. Об этом пишет РИА Новости.
Теперь регистрационные действия в отношении земельных участков будут недоступны без учета сведений о местоположении их границ. Это также повлияет на возможность постановки на кадастровый учет или оформления прав на здания и сооружения, расположенные на таких участках.

Росреестр поясняет, что отсутствие информации о границах земельных участков затрудняет определение их местоположения и площади. Это может привести к конфликтам между владельцами смежных участков, когда, например, один собственник утверждает, что сосед захватил его землю. Такие споры часто заканчиваются судебными разбирательствами.

Согласно новым правилам, если в ЕГРН отсутствуют сведения о границах, учетно-регистрационные действия будут приостановлены. Для внесения данных о границах необходимо подать заявление об осуществлении государственного кадастрового учета вместе с межевым планом в орган регистрации прав.

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«‎Кот громко мяукал»‎: Мужчину накажут за оставление питомца в квартире без присмотра
Жителя Благовещенска оштрафуют за оставление кота в квартире без присмотра
13 февраля 2025, 07:17

Фото: iStock/Zulfiska

Житель Благовещенска будет привлечен к ответственности за оставление кота без присмотра. Питомец, оставленный на длительный срок, скучал и громко мяукал, что вызвало беспокойство соседей. Об этом пишет РИА Новости.
По информации управления ветеринарии по Амурской области, соседи обеспокоились криками животного и обратились в полицию. В результате совместных действий полицейских и родственников владельца была вскрыта квартира. Специалисты управления ветеринарии осмотрели кота и выяснили, что животное не пострадало — у него были большие чашки с кормом и водой, а также несколько лотков. Однако, несмотря на отсутствие физических страданий, хозяин будет наказан за нарушение правил содержания домашних животных.

«Признаков жестокого обращения с животными в данном случае не установлено. Однако владелец кота существенно нарушил права соседей — оставшийся в одиночестве кот тосковал и громко мяукал длительное время», — прокомментировал ситуацию начальник регионального управления ветеринарии Сергей Самохвалов.

Он отметил, что требования к содержанию домашних животных в последние годы значительно ужесточились. Самохвалов призвал владельцев заранее думать о том, куда пристроить питомцев на время отпуска, а также о финансовых возможностях для их лечения в случае болезни. Кота забрали на передержку волонтеры, и после возвращения владельца он сможет забрать своего питомца обратно.

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iPhone SE четвертого поколения появится в России в конце зимы
13 февраля 2025, 01:23

Фото: iStock/Uladzimir Zuyeu

Новый смартфон iPhone SE четвертого поколения от компании Apple должен появится на полках магазинов России в конце зимы. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на источник в ритейле.
«В России продажи iPhone SE 4 начнутся одновременно со всем миром. Apple пока не раскрывает точную дату дистрибьюторам, но источник в российском ритейле отмечает, что старт продаж запланирован на конец месяца, скорее всего, на 28 февраля», — сообщают в издании.

iPhone SE входит в бюджетную линейку смартфонов от ​Apple. На данный момент известно о значительных изменениях в устройстве, в сравнении с прошлыми ​моделями. Смартфон избавили от классической кнопки Home. Теперь на ее месте появится вырез для камеры на ​экране. К тому же смартфон станет первым, в который встроят собственный который модем. Ранее на всех устройствах от Apple были чипы Qualcomm.

Цена нового iPhone SE будет начинаться от 48 400 рублей. Эта версия смартфона будет предусматривать размер памяти в 64 ​ГБ. Максимальную цену будет иметь модель со встроенной памятью в 512 ГБ. Этот iPhone SE будет стоить уже 63 тысячи рублей.

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Иммунолог рассказал, как избавиться от аллергии раз и навсегда
Иммунолог Жемчугов: аллергия напрямую зависит от иммунной системы
12 февраля 2025, 18:55

Фото: iStock/Olga Shefer

Сезон аллергии начнётся раньше из-за аномально тёплой зимы: в столичном регионе начинает цвести ольха, а в начале марта ожидается цветение берёзы. К тому же из-за тёплой погоды активизировались некоторые грибки, чьи споры вызывают аллергическую реакцию.
Доктор медицинских наук, врач, терапевт, иммунолог Владислав Жемчугов в беседе с «Радио 1» заявил, что все аллергены являются всего лишь триггерами, а настоящая проблема кроется в другом.

«Причина, на самом деле, в нарушении функции иммунной системы. Она отвечает за реакции на все чужеродные вещества. Если она не справляется, ослаблена, например, какими-то хроническими болезнями, радиаций, химией, то реагирует истерически. Это и есть аллергия», — объяснил врач.

По его словам, чтобы избавиться от аллергии, нужно провести полную диагностику организма, найти причину снижения функций иммунной системы и вылечить ее.

«И тогда аллергия исчезнет навсегда. Организм будет справляться и с пыльцой, и с запахами, и с парфюмерией, и с косметикой, и со всем прочим. Если мы вылечим хронические инфекции, проблемы с пищеварение, то и реакции восстановится», — отметил врач.

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