«Удар и смерть»: Иммунолог рассказал про летальный исход из-за аллергии

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Февраль подходит к середине своего существования, а значит, весна все ближе, а с ней и сезон аллергии.
Доктор медицинских наук, врач, терапевт, иммунолог Владислав Жемчугов в беседе с «Радио 1» заявил, что капли и таблетки от аллергии всего лишь на время снимают симптомы.
По его словам, аллергическая реакция очень страшна и зачастую приводит к летальным исходам.
Жемчугов подчеркнул, что нужно с лечащим врачом выявить причину, влияющую на ухудшение иммунитета и, как следствие, аллергическую реакцию.
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«Причина в нарушении функций иммунной системы из-за хронических заболеваний, инфекций, нарушения пищеварения. При аллергии люди начинают капать в глаза, пить разные антигистаминные таблетки. Но это всего лишь симптоматическая терапия, а нужна — этиотропная. Нужно найти причину», — объяснил специалист.
По его словам, аллергическая реакция очень страшна и зачастую приводит к летальным исходам.
«Самое страшное, когда у стоматолога вводят обезболивающее, и человек начинает задыхаться. Или в лесу на какое-то растение. И там некому помочь, человек умирает. Это как удар грома», — поделился врач.
Жемчугов подчеркнул, что нужно с лечащим врачом выявить причину, влияющую на ухудшение иммунитета и, как следствие, аллергическую реакцию.
«Я надеюсь, что разум восторжествует, и люди будут искать причину внутри организма, а не вне. Просто не всегда можно иммунитет восстановить. Он, как шагреневая кожа, тратится. Но зачастую все можно исправить и привести в хорошее состояние все химические реакции», — заключил иммунолог.
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Анастасия Панченко