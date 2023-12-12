Онколог Черемушкин перечислил неочевидные симптомы рака мозга

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Врач-онколог Евгений Черемушкин заявил, что главная опасность рака мозга заключается в долгом бессимптомном развитии заболевания. Об этом пишет NEWS.ru.
На ранних стадиях рак мозга может также вызывать головные боли и регулярные головокружения. Чаще всего такой симптом усиливается после стресса или физических нагрузок, уточнил доктор.
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