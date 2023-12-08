Врач Тихомирова заявила об опасности маргарина для мозга

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Врач-терапевт, диетолог Елена Тихомирова заявила, что злоупотребление маргарином крайне вредно для мозга и может привести к ухудшению когнитивных функций.
«Когда человек потребляет большое количество гидрогенизированного жира, он не перерабатывается организмом и откладывается в клетках, в том числе в клетках мозга. Соответственно, это ведёт к его преждевременному разрушению и снижению когнитивной функции», — прокомментировала в беседе с Газета.ру Тихомирова.
Кроме маргарина, негативное влияние на мозг оказывают алкоголь, фастфуд и сахар. Так, алкоголь уничтожает нейроны, фастфуд снижает мозговую активность из-за большого количества в нём жира, углеводов, соли и пищевых добавок, а употребление большого количества сахара может приводить к разрушению клеток мозга.
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