Информирование о состоянии пациента по номеру 122 запущено в 49 подмосковных больницах

Фото: пресс-служба Минздрава МО
В Московской области более тысячи человек узнали о состоянии родственника в больнице по номеру 122. Проект уже запущен в 49 больницах, сообщила первый зампред правительства Подмосковья Светлана Стригункова.
Проект по информированию родственников пациентов, проходящих лечение в стационарах региона, запустили в прошлом месяце. Чтобы узнать о состоянии родственника, больше не нужно ехать в больницу. Достаточно поговорить по телефону с лечащим врачом пациента.
Получить информацию о состоянии здоровья можно по пациентам старше 18 лет, которые указали данные родственника при госпитализации в стационар.
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«Получить информацию о состоянии здоровья родственника можно, обратившись в службу «122» и оставив заявку. После этого сотрудник больницы или лечащий врач сам свяжется с родственником и ответит на волнующие его вопросы. Такой услугой воспользовались уже более 1 тыс. человек», – сказала Стригункова.
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Лора Луганская