Индивидуальное сопровождение беременности с начала года привлекло 40 тыс. жительниц Подмосковья

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В Московской области с начала года услугой индивидуального сопровождения беременности воспользовались почти 40 тыс. женщин. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
В Подмосковье реализуется проект «Наша женская консультация». Благодаря его внедрению обновляется внешний вид женских консультаций, вводятся новые услуги для беременных, в том числе их индивидуальное сопровождение личным помощником.
Как отметили в ведомстве, ответственный сотрудник закрепляется за женщиной в день постановки на учёт по беременности.
Фото: пресс-служба Минздрава МО
Подробнее узнать о системе родовспоможения в Московской области можно на интернет-портале «Стань мамой в Подмосковье».
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«В период беременности у женщины часто возникают вопросы. Важно, чтобы она могла задать их знающему специалисту. Кроме того, он рассказывает о школах матерей, экскурсиях в перинатальные центры и роддома. Также специалист помогает записаться на приём к врачу, на скрининг. Всего с начала года почти 40 тыс. женщин воспользовались такой услугой», – уточнил министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.
Как отметили в ведомстве, ответственный сотрудник закрепляется за женщиной в день постановки на учёт по беременности.
Фото: пресс-служба Минздрава МО
Подробнее узнать о системе родовспоможения в Московской области можно на интернет-портале «Стань мамой в Подмосковье».
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Лора Луганская