Орехово-зуевские врачи удалили из мозга пациента 14 тромбов

Фото: пресс-служба Минздрава МО
Врачи сосудистого центра Орехово-Зуевской больницы спасли жизнь пациента, удалив из его головного мозга 14 тромбов. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Подмосковья.
В стационар поступил 50-летний мужчина с инсультом – острым нарушением мозгового кровообращения. У него были нарушены двигательная функция, координация, речь и ориентация в пространстве. Компьютерная томография головного мозга и его сосудов установила острый тромбоз одного из каналов, по которому кровь оттекает от левого полушария мозга.
Фото: пресс-служба Минздрава МО
Сейчас мужчина выписан из сосудистого центра. Речь, ориентация и работоспособность конечностей полностью восстановлены. Теперь пациенту предстоит реабилитация по месту жительства.
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«Тромбоз поперченного синуса встречается очень редко – всего в 3% случаев. Заболевание трудно диагностировать. Используя ангиограф, мы удалили тромбы – всего их оказалось 14. Это помогло восстановить отток крови в левой половине головного мозга. Через 20 часов у пациента исчезли неврологические симптомы», – рассказал заведующий сосудистым центром, врач по рентгенэндоваскулярным методам диагностики и лечения Орехово-Зуевской больницы Дмитрий Тютьнев.
Фото: пресс-служба Минздрава МО
Сейчас мужчина выписан из сосудистого центра. Речь, ориентация и работоспособность конечностей полностью восстановлены. Теперь пациенту предстоит реабилитация по месту жительства.
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Лора Луганская