Названы сладости, снижающие холестерин

Новые цифровые аппараты для рентгена начали работать в поликлинике №13 Балашихнской больницы, а также в Петровском подразделении Наро-Фоминской больницы. Кроме того, в тестовом режиме новый аппарат заработал во взрослой поликлинике №6 Химкинской больницы, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.