Названы сладости, снижающие холестерин

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Гастроэнтеролог, специалист по УЗИ Центра молекулярной диагностики CMD Щелково ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Парандзем Барегамян назвал полезными для здоровья пастилу и зефир.
Он отметил, что эти продукты могут способствовать снижению холестерина.
По его словам, дневная норма пастилы без сахара — 50-100 г, а зефира — не более 30 г.
Ранее врач-терапевт, профпатолог Светлана Бурнацкая заявила, что наиболее частое употребление фруктов, а также овощей способствует укреплению иммунитета ранней весной.
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«Зефир, пастила, мармелад на фруктово-ягодном пюре, — одни из самых полезных сладостей, так как содержат пектин, один из видов пищевых волокон. Потребление пектина незначительно снижает уровень плохого холестерина в крови. Яблочный и цитрусовый пектины — самые полезные», — пояснил в беседе с Газета.ру Барегамян.
Ранее врач-терапевт, профпатолог Светлана Бурнацкая заявила, что наиболее частое употребление фруктов, а также овощей способствует укреплению иммунитета ранней весной.
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Мелисса Тимофеева