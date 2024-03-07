В трёх подмосковных медучреждениях заработали новые рентген-аппараты

Фото: пресс-служба Минздрава МО
Новые цифровые аппараты для рентгена начали работать в поликлинике №13 Балашихнской больницы, а также в Петровском подразделении Наро-Фоминской больницы. Кроме того, в тестовом режиме новый аппарат заработал во взрослой поликлинике №6 Химкинской больницы, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
«На закупку рентген-аппаратов и ремонт кабинетов в Химках, Балашихе и Наро-Фоминске было направлено 57 млн рублей», — отметила первый зампред правительства Подмосковья Светлана Стригункова.Она также напомнила, что в Московской области реализуется масштабная программа по замене аналоговой тяжёлой медицинской техники на цифровую. До конца года в медицинских учреждениях региона планируется обновить все рентгеновские аппараты, маммографы и флюорографы.
Замена медицинской техники на современную в Московской области проводится по поручению губернатора региона Андрея Воробьёва в рамках нацпроекта «Здравоохранение».
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