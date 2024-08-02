Инфекционист Никифоров раскрыл истинные источники заражения ротавирусом

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Заведующий кафедрой инфекционных болезней и эпидемиологии РНИМУ им. Пирогова Владимир Никифоров заявил, что заражение ротавирусом на курортах происходит в основном не через море, а через туалетные комнаты и грязные руки.
«Море тут совершенно ни причем. Заражение происходит в другом месте и по другим причинам: это туалетные комнаты, грязные руки, где-то что-то попало в пищевые продукты и т. д. Также это может произойти в бассейнах со стоячей водой, которая плохо обеззараживается. Что касается моря – тут вероятность практически равна нулю», – пояснил в беседе с Общественной Службой Новостей Никифоров.
А диетолог Елена Козловская отметила, что правильную работу ЖКТ поддерживает водный баланс.
«Недостаток воды в организме приводит к повышенной выработке сальных желез. Достаточное количество жидкости поддерживает правильную работу желудочно-кишечного тракта, способствуя правильному перевариванию, перистальтике кишечника, работе желчного пузыря, а также профилактирует застой желчи», — заявила в беседе с «Вечерней Москвой» Козловская.
Ранее врач-невролог Екатерина Демьяновская заявляла, что энтеровирусная инфекция может привести к тяжёлым осложнениям, таким, как менингит и энцефалит с отёком головного мозга, поражение сердечной и скелетных мышц, и даже к септическому шоку и острой дыхательной и сердечно-сосудистой недостаточности.
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