Инфекционист рассказала, чем можно заболеть из-за суши и роллов

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Из-за некачественных роллов можно подхватить все виды кишечных инфекций, гнойничковые заболевания кожи, гепатит A, паразитов и даже ботулизм. Об этом предупредила врач-инфекционист Елена Мескина.