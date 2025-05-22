Инфекционист рассказала, чем можно заболеть из-за суши и роллов

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Из-за некачественных роллов можно подхватить все виды кишечных инфекций, гнойничковые заболевания кожи, гепатит A, паразитов и даже ботулизм. Об этом предупредила врач-инфекционист Елена Мескина.
«Некоторые виды рыбы могут быть заражены паразитами и передать их человеку. В большей степени паразитов могут переносить речные рыбы, реже — морская и красная», — пояснила врач в беседе с «Вечерней Москвой».
Она уточнила, что мелкие черви поселяются в желчном пузыре и вызывают холецистит, а диагностировать их крайне трудно.
Тем временем врач-диетолог Елена Соломатина в разговоре с «Москвой 24» отметила, что суши и роллы необходимо съедать в течение 8–12 часов даже при хранении в холодильнике.
«Этот скоропортящееся блюдо, несмотря на то что в него добавляют соль. Чем ее меньше, тем быстрее портится продукт. Сильно соленая рыба задерживает жидкость в организме. Это чревато развитием отеков и повышением артериального давления», — пояснила диетолог.
Однако, по словам Соломатиной, роллы можно употреблять ежедневно, если есть не более шести-восьми штук в день.
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Элина Позднякова