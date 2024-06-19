Инфекционист рассказала о методах профилактики заражения ботулизмом

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При консервировании в домашних условиях нельзя нарушать технологию приготовления и использовать продукты с признаками гнили и порчи. Об этом рассказала врач-инфекционист, заведующая 5-м инфекционным отделением клинической инфекционной больницы им. С.П. Боткина Юлия Васильева.
«Ботулизм – тяжелое инфекционное заболевание, поражающее центральную нервную систему, что может привести к остановке дыхания из-за нарушения иннервации мышц. Если вовремя не обратиться к врачу, заболевание может закончиться летальным исходом», – рассказала Васильева в разговоре с «Петербургским дневником».
По её словам, ботулотоксин попадает в организм с пищей или водой. Однако чаще всего он накапливается в консервах, в соленой или копченой рыбе, а также в колбасе. Он не имеет вкуса или запаха, поэтому почувствовать его невозможно.
Инфекционист посоветовала не покупать в непроверенных местах продукты домашнего копчения, не консервировать продукты с признаками порчи или гнили и не нарушать технологию приготовления. Домашние консервы стоит хранить в прохладном месте.
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Элина Позднякова