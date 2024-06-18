Паразитолог назвал причину вспышки ботулизма в Москве

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Вспышка ботулизма в Москве возникла, скорее всего, из-за заражённого консервированного тунца или фасоли, из которых готовили салаты. Так считает врач-терапевт, паразитолог Эдуард Бартули.
Ботулизм является серьёзным инфекционным заболеванием, которое может привести к летальному исходу, заразиться им можно, употребив в пищу продукты с содержанием ботулотоксинов.
Он также рассказал, что внешне зараженный продукт ничем не отличается от безопасного. При этом токсины могут содержаться в консервах, если емкость была неправильно пастеризована.
Ранними симптомами ботулизма являются сильная утомляемость, слабость, затуманенное сознание, сухость во рту. Также может наблюдаться затруднение глотания и замедление речи. Дальше у человека может появиться рвота и диарея или же вздутие живота и запор. Позднее появляется косоглазие, пропадает мимика, бледнеет кожа, нарушается координация, паралич конечностей и дыхательной мускулатуры.
Врач подчеркнул, что данное заболевание может стать смертельным. Степень осложнений зависит от количества употребленного токсина. Таким образом, Бартули посоветовал, если после поедания консервированных продуктов человек заметил симптомы ботулизма, следует немедленно обратиться за медицинской помощью.
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«Ботулизм не передаётся от человека к человеку. Заражение возникает только при употреблении в пищу продуктов, зараженных ботулиническим токсином. Поражается нервная система, продолговатый спинной мозг», — пояснил Бартули в интервью Общественной Службе Новостей.
Он также рассказал, что внешне зараженный продукт ничем не отличается от безопасного. При этом токсины могут содержаться в консервах, если емкость была неправильно пастеризована.
Ранними симптомами ботулизма являются сильная утомляемость, слабость, затуманенное сознание, сухость во рту. Также может наблюдаться затруднение глотания и замедление речи. Дальше у человека может появиться рвота и диарея или же вздутие живота и запор. Позднее появляется косоглазие, пропадает мимика, бледнеет кожа, нарушается координация, паралич конечностей и дыхательной мускулатуры.
Врач подчеркнул, что данное заболевание может стать смертельным. Степень осложнений зависит от количества употребленного токсина. Таким образом, Бартули посоветовал, если после поедания консервированных продуктов человек заметил симптомы ботулизма, следует немедленно обратиться за медицинской помощью.
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Элина Позднякова