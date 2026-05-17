Иногда икота может предупреждать о сердечном приступе, рассказала кардиолог
Порой икота может предупреждать о сердечном приступе. Об этом сообщила в беседе с «Газетой.Ru» кардиолог, доцент кафедры общей терапии Пироговского университета Елена Ковалевская.
Инфаркт нижней стенки левого желудочка, прилегающей к диафрагме, вызывает воспаление и отек сердечной мышцы, что раздражает диафрагмальный нерв. Это приводит к неконтролируемому спазму диафрагмы (иканию) и иррадиации боли в эпигастральную область. Согласно исследованиям, около 5–8% таких инфарктов проявляются абдоминальными симптомами, такими как боль в животе, тошнота и икота. У пожилых людей, диабетиков и женщин этот процент может достигать 15–20%, отметила доктор. Если икота не проходит более часа, сопровождается тошнотой или давящей болью в подложечной области, а возраст пациента превышает 55 лет, это может быть тревожным сигналом.
При подозрении на «скрытый» инфаркт, проявляющийся без явных симптомов, необходимо срочно вызвать скорую помощь, сообщив диспетчеру: «Мужчина 58 лет с икотой, тошнотой и холодным потом». Рекомендуется принять аспирин в дозе 500 мг, предварительно разжевав, если нет аллергии или язвенной болезни. Он разжижает кровь и может замедлить тромбоз.
В скорой помощи следует сделать ЭКГ, которая при инфаркте нижней стенки показывает подъем сегмента ST в отведениях II, III, aVF или депрессию ST с зубцом Q. ЭКГ занимает всего 5 минут, но может спасти жизнь. Для обезболивания не следует использовать нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП), рекомендуется принимать только аспирин или парацетамол, заключила Ковалевская.
