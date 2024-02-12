Подмосковные врачи спасли ребёнка, раненного ножом в сердце

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Девятилетнего мальчика с ножевой раной сердца и сильной кровопотерей спасли врачи филиала №2 Балашихинской больницы, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
«Лезвие проникло через переднюю часть грудной клетки и повредило правое предсердие. Чтобы вернуть сердцу возможность свободно сокращаться, мы удалили скопившуюся жидкую кровь и ее сгустки из области правого предсердия. Критически упавший уровень гемоглобина компенсировали переливанием донорской крови. Затем послойно ушили раны мышечной ткани — миокарда и оболочки сердца — перикарда», — рассказал завотделением детской хирургии Эмир Жамынчиев.Операция заняла около часа, хирургическое вмешательство прошло успешно. На следующий день маленького пациента на вертолёте перевезли в реанимацию МОНИКИ им. Владимирского. Там за состоянием мальчика следили реаниматологи, детские хирурги и кардиохирурги.
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