В Подмосковье по программе «Приведи друга» трудоустроились около 650 медработников

Фото: пресс-служба Минздрава МО
Около 650 врачей и фельдшеров и медсестёр устроились на работу в подмосковные больницы и поликлиники за последние два года по региональной программе «Приведи друга», сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
«Благодаря программе «Приведи друга», в медицинские учреждения региона трудоустроились 357 врачей, и 281 специалист из числа среднего медицинского персонала», — цитируются в сообщении слова первого зампреда правительства Подмосковья Светланы Стригунковой.Программа «Приведи друга» реализуется в Московской области с начала 2022 года. Медик, который способствует трудоустройству нового врача в своё учреждение, получает выплату в размере до 50 тысяч рублей, выплата за привлечение среднего медицинского персонала составляет до 25 тысяч рублей. Первую часть выплаты начисляют при трудоустройстве нового медработника, вторую — после того, как он отработает три месяца.
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