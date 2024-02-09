Жуковские хирургии вернули пострадавшей в ДТП возможность видеть и жевать

Госпитализация детей зачастую становится огромным стрессом не только для маленьких пациентов, но и для их родителей. О том, что нужно сделать перед отъездом в больницу, и как поддержать своего малыша, рассказала заведующая приемным отделением Научно-исследовательского клинического института (НИКИ) детства Мария Новикова, сообщает пресс-служба Минздрава Московской области.