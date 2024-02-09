Жуковские хирургии вернули пострадавшей в ДТП возможность видеть и жевать

Фото: Дмитрий Павлов
Врачи отделения челюстно-лицевой хирургии Жуковской больницы провели сложнейшую операцию, которая вернула пациентке способность видеть и жевать.
В отделение поступила женщина, около полугода назад попавшая в серьёзное ДТП. В результате полученных травм у неё посттравматическая деформация верхней челюсти. Она не могла нормально жевать. Кроме того, было частично нарушено зрения, поскольку глазное яблоко сместилось вниз.
После обследования было решено провести хирургическое вмешательство. Операция длилась 3,5 часа. В результате челюстно-лицевым хирургам Дмитрию Никитину и Томазу Тотладзе при участии операционной бригады удалось восстановить пациентке орбиту глаза и устранить деформацию верхней челюсти, вернув естественный прикус.
Через 10 дней после операции женщину выписали на амбулаторное долечивание.
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После обследования было решено провести хирургическое вмешательство. Операция длилась 3,5 часа. В результате челюстно-лицевым хирургам Дмитрию Никитину и Томазу Тотладзе при участии операционной бригады удалось восстановить пациентке орбиту глаза и устранить деформацию верхней челюсти, вернув естественный прикус.
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Лора Луганская