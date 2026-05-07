Использование розжига для приготовления шашлыка оказалось смертельно опасным

07 мая 2026, 15:43

Врач Кондрахин: Применение розжига при жарке шашлыка грозит онкологией

Использование розжигов для углей при приготовлении шашлыка может привести к серьезным последствиям для здоровья, вплоть до возникновения онкологии. Об этом предупредил врач-терапевт Андрей Кондрахин.





Он подчеркнул, что для человека опасна любая жареная пища, приготовленная на углях с использованием розжига. При жарке шашлыка жир с мяса капает на раскаленные угли, в результате образуются сильные канцерогены.





«Даже если вы готовите шашлык на углях с розжигом лишь изредка, это все равно становится "маленькой, но уверенной каплей" в формировании онкологических заболеваний. Эти вещества имеют свойство накапливаться в организме, и при частом употреблении такого шашлыка риск для здоровья значительно возрастает», — сказал Кондрахин в разговоре с изданием «Абзац».

«Особую опасность представляют шашлыки в соусах на основе сметаны, майонеза или йогурта: жидкая среда с высоким содержанием белка создает идеальные условия для ускоренного размножения бактерий», — пояснила Кузнецова.