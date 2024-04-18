​В Подмосковье в этом году закупят около 90 единиц ЛОР-оборудования

Фото: пресс-служба Минздрава МО
Почти 90 единиц современного лор-оборудования закупят для более 30 медицинских учреждений Московской области в текущем году, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Подмосковья.
«Мы продолжаем оснащать поликлиники и больницы региона современной медицинской техникой. В2024 году медицинские организации получат около 90 единиц ЛОР-оборудования на общую сумму свыше 180 млн рублей», — цитируются в сообщении слова первого зампреда областного правительства Людмилы Болатаевой.Закупить планируется ультразвуковые сканеры для носовых пазух, ЛОР-комбайны, различные эндоскопы и прочее. Оборудование поступит 32 медицинские организации в различных городских округах.
Современное оборудование для медучреждений Московской области закупается по поручению губернатора региона Андрея Воробьёва в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение».
Читайте также:
Стало известно, сколько операций сделают девочке из США Луне Феннер
Россиянам раскрыли неожиданную опасность ламп для маникюра
Подмосковный педиатр Котова рассказала, с какого возраста детям можно кофе
Лев Каштанов