Исследователи из Торонто выяснили, что диетическая кола полезнее фруктового сока

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Исследователи из Университета Торонто выяснили, что диетическая колы полезнее фруктового сока для детей, которые склонны к лишнему весу.
Результаты исследования приводятся в журнале JAMA Pediatrics. Ученые проанализировали более 40 исследований, которые были посвящены изучению ожирения у детей и взрослых. Участие в них принимали 45 851 ребенок и 268 095 взрослых из Северной Америки, Европы, Австралии, Южной Америки и Азии.
Выяснилось, что употребление фруктовых соков приводит к увеличению веса у детей. Соки содержат столько же сахара, сколько недиетические газированные напитки. Оказалось, что каждая порция детского сока вела к небольшому увеличению индекса массы тела (ИМТ) у детей, а вот у взрослых существенного набора веса не происходило.
В 300 мл сока примерно 8,5 чайных ложек сахара. По мнению авторов исследования, фруктовые соки можно заменить диетической колой.
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Выяснилось, что употребление фруктовых соков приводит к увеличению веса у детей. Соки содержат столько же сахара, сколько недиетические газированные напитки. Оказалось, что каждая порция детского сока вела к небольшому увеличению индекса массы тела (ИМТ) у детей, а вот у взрослых существенного набора веса не происходило.
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Мария Фирсова