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Исследователи из Торонто выяснили, что диетическая кола полезнее фруктового сока

17 января 2024, 13:12
Фото: istockphoto/Valerii Dekhtiarenko

Фото: istockphoto/Valerii Dekhtiarenko

Исследователи из Университета Торонто выяснили, что диетическая колы полезнее фруктового сока для детей, которые склонны к лишнему весу.
Результаты исследования приводятся в журнале JAMA Pediatrics. Ученые проанализировали более 40 исследований, которые были посвящены изучению ожирения у детей и взрослых. Участие в них принимали 45 851 ребенок и 268 095 взрослых из Северной Америки, Европы, Австралии, Южной Америки и Азии.

Выяснилось, что употребление фруктовых соков приводит к увеличению веса у детей. Соки содержат столько же сахара, сколько недиетические газированные напитки. Оказалось, что каждая порция детского сока вела к небольшому увеличению индекса массы тела (ИМТ) у детей, а вот у взрослых существенного набора веса не происходило.


В 300 мл сока примерно 8,5 чайных ложек сахара. По мнению авторов исследования, фруктовые соки можно заменить диетической колой.

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#здоровье
#диета
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Антипрививочники вызвали всплеск тяжёлых заболеваний
Сенатор Круглый объяснил, почему в России стало больше больных коклюшем
17 января 2024, 13:53

Фото: IStock/Chinnapong

Врачи сообщают о серьёзном росте заболеваемости коклюшем: за весь 2022 год было выявлено 3,1 тысяч случаев, а за десять месяцев 2023 года цифра выросла до 27,8 тысяч. Член совета федерации, заслуженный врач-педиатр Владимир Круглый рассказал «Радио 1», почему это произошло.
Коклюш — это инфекционное заболевание дыхательных путей, которое вызывается бактериями Bordetella pertussis. У пациента наблюдается сильный кашель, интоксикация и поражение дыхательных путей.

По словам специалиста, болезнь начала распространяться из-за приезжих с Украины, где на протяжении многих лет снижался уровень вакцинопрофилактики, и стран Средней Азии. Однако основная проблема – нежелание россиян ставить прививки.
«Основная причина роста заболеваемости – это снижение иммунной прослойки населения. Коклюш – это вакциноуправляемая инфекция. И, безусловно, уровень заболеваемости будет зависеть от того, сколько привито детей от этого заболевания», — отметил сенатор.
Владимир Круглый отметил, что тренд на отказ от вакцины пошёл с ковидного времени. Тогда в обществе начали спорить о пользе и вреде прививок. В результате под сомнение поставили и необходимость вакцинации от других заболеваний.
«У многих родителей в голове отложилось, что вакцинация опасна, не до конца изучена, что бывают осложнения, поэтому многие родители начинают отказываться от вакцинопрофилактики у детей без всяких показаний. И это очень опасно не только в отношении коклюша. Например, снижение охвата вакцинации против гриппа обязательно приведёт к росту смертности от этой инфекции, это общая тенденция», — сказал собеседник.
Отметим, что прививка от коклюша входит в состав комбинированных вакцин для детей. Вакцинировать ребёнка нужно четыре раза: в 3 месяца, в 4,5 месяца, в шесть и в 18 месяцев.

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#инфекция
#заболевания
#вакцина
#россия
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На диспансеризацию жителей Подмосковья в 2024 году направят 8,8 млрд рублей
17 января 2024, 12:31

Фото: пресс-служба Мособлдумы

Бесплатную диспансеризацию в 2023 году прошли более 2,5 млн жителей Московской области. Такие данные привёл глава комитета Мособлдумы по социальной политике и здравоохранению Андрей Голубев. Он также изложил планы на наступивший год.
«В 2024 году на оплату бесплатного прохождения диспансеризации взрослыми и детьми из бюджета ТФОМС Московской области планируется направить около 8,8 млрд рублей. 493,3 млн из них пойдут на проведение углублённой диспансеризации, более 5,7 млрд рублей – на проведение профилактических медосмотров», – уточнил Голубев.
Жители Московской области могут узнать о состоянии своего здоровья, пройдя бесплатную диспансеризацию. Для удобства граждан обеспечена возможность прохождения диспансеризации в вечерние часы в будни, а также в субботу.

Как отметили в региональном парламенте, в период сезонного подъёма заболеваемости ОРВИ стоит задуматься о диспансеризации и заранее запланировать посещение врача.

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#здравоохранение
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#подмосковье
#московская область
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В Подмосковье спасли 89-летнюю женщину с тяжёлой формой желчекаменной болезни
17 января 2024, 12:21

Фото: Ирина Мальцева

В Балашихе врачи спасли 89-летнюю пациентку с тяжёлой формой желчекаменной болезни. Об этом сообщил корреспондент.
Женщина поступила в больницу в тяжёлом состоянии с запущенной формой болезни. В ходе осмотра врачи выявили у пациентки местный перитонит и острый деструктивный холецистит, а также разрушение стенок желчного пузыря.

«Желчный пузырь вместе с камнями удалили открытым способом. Затем при контрольном рентгенологическом исследовании были выявлены камни и в общем желчном протоке. Нам на помощь пришли коллеги из Реутовской клинической больницы, которые эндоскопически удалили камни из общего желчного протока и выполнили его дренирование. Через три дня пациентка вернулась на долечивание в Балашихинскую больницу», — объяснил заведующий хирургическим отделением Денис Гулькин.

Стоит отметить, что на данный момент женщина выписана домой с амбулаторным наблюдением у хирурга.

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#врачи
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#женщина
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#болезни
#подмосковье
#балашиха
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В Челябинске у школьника из мозга извлекли кисту с личинками паразита
17 января 2024, 11:12

Фото: istockphoto/Akarawut Lohacharoenvanich

Челябинские нейрохирурги извлекли из мозга 12-летнего школьника 12-сантиметровую кисту с личинками паразита.
URA.RU, ссылаясь на пресс-службу Челябинской областной детской клинической больницы (ЧОДКБ), пишет, что мальчик мучился от головных болей, у него перекосилось лицо и появилась слабость в руках и ногах. Сообщается, что на приемах в платных клиниках мальчику не могли поставить диагноз.

Позже выяснилось, что у ребенка был эхинококкоз головного мозга, количество кист не возможно было подсчитать, а объем узла равнялся 12 см.

Нейрохирурги прооперировали школьника, а образование полностью удалили. Данный случай эхинококкоза является вторым в практике челябинского нейрохирурга Германа Сафронова, а прошлый был 30 лет назад.

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#врачи
#больница
#здоровье
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В Московской области назван топ-3 муниципалитетов по сдаче донорской крови
17 января 2024, 10:41

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Воскресенск, Щёлково и Орехово-Зуево стали муниципалитетами Московской области с самым развитым донорским движением. Такие данные привела главврач Московского областного центра крови Мария Аппалуп.
«В прошлом году в трёх округах региона жители выполнили больше всего донаций. Это Воскресенск, Щёлково и Орехово-Зуево. Их показатели превысили максимальный уровень развития донорства крови и её компонентов, озвученный Всемирной организацией здравоохранения – 31,5 донации на 1 тыс человек в год», – рассказала Аппалуп, слова которой приводит пресс-служба подмосковного Минздрава.
Также в пятёрку лидеров донорского движения вошли Дубна и Луховцы.

Врач напомнила, что в Московской области в прошедшем году заготовили свыше 76 тонн донорской крови и её компонентов, полностью обеспечив собственные потребности. Их направляют в стационары региона для помощи пострадавшим в ДТП, пациентам с сильной кровопотерей и ожогами, травмами, новорождённым, больным онкологией и заболеваниями крови.

Московский областной центр крови принимает доноров без выходных с 8 до 14 часов по адресу: Москва, ул. Металлургов, 37А.

Телефон координационного центра донорства крови: 8 (495)305-77-00.

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#подмосковье
#московская область
#донорская кровь
#здравоохранение
#минздрав мо
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Терапевт Смирнов рассказал, как правильно подготовится к крещенским купаниям
17 января 2024, 10:17

Фото: istockphoto / blinow61

Подмосковный врач Дмитрий Смирнов рассказал, как подготовиться к крещенским купаниям. об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Традиционна крещенские купания проходят в ночь с 18 на 19 января. Врач отметил, что для неподготовленного человека купание в проруби может нанести сильный удар по иммунитету.

«Если вы решили совершить этот важный ритуал, нужно соблюдать определенные правила: в день купания нельзя употреблять спиртное, так как алкоголь нарушает механизм естественной терморегуляции, перед погружением в воду необходимо разогреться, также полезно растереть свое тело, чтобы улучшилось кровообращение. Подходить к купели нужно в удобной нескользящей обуви, которая легко снимается и надевается, чтобы не поскользнуться или не переохладить ноги», — отметил терапевт Лобненской больницы Дмитрий Смирнов.

Кроме этого, чтобы не допустить серьёзного переохлаждения, погружение должно длиться не более 20-30 секунд, а после выхода с купели необходимо согреться до нормальной температуры.

Врач также подчеркнул, что людям страдающим тяжелыми сердечно‑сосудистые заболевания, перепадами давления, беременным женщинам и пожилым людям стоит воздержаться от крещенских купаний.

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#терапевт
#удар
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Женщина занялась сексом после 10 лет воздержания и оказалась в больнице
17 января 2024, 09:01

Фото: istockphoto/Prostock-Studio

Писательница и журналистка Ронни Гордон оказалась в больнице после первого за 10 лет секса.
Свой опыт она описала в колонке для издания HuffPost.

По словам Гордон, её 10-летнее воздержание не было сознательным. Сначала у неё случился развод после 13 лет брака, затем было ещё одно тяжелое расставание после 4 лет отношений.

«После всего этого я просто не могла найти вторую половинку. В конце концов я удалила анкету со всех платных сайтов знакомств и перестала пытаться с кем-то познакомиться», — пишет Гордон.
Хотя женщина и не искала близости, она случайно познакомилась с мужчиной. Но первая попытка заняться сексом оказалась мало успешной: женщина почувствовала боль, пошла кровь.

«Мы остановились и легли спать, но кровотечение не прекращалось, поэтому мы поехали в больницу», —вспоминает Гордон.
Врачи установили, что кровь появилась из-за механического повреждения стенок влагалища. Женщине сказали, что при повторной попытке секса, ситуация может повториться. Позже писательница выяснила, что её интимную проблему вызвали ранее перенесенные рак и лекарства, которые она принимала для лечения.

«Рак может остановить выработку эстрогена в яичниках, что приводит к появлению признаков, похожих на менопаузу, таких как истончение и сухость влагалища», —пишет женщина.
Но лекарства и специальные кремы, а также упражнения Кегеля вернули ей способность заниматься сексом.

Ранее сообщалось, что житель столицы переборщил с наркотиками, после чего угодил в больницу с переломом пениса, об это сообщает Telegram-канал Mash.

По информации СМИ, 35-летний москвич решил поэкспериментировать с наркотическими веществами и смешал мефедрон с кокаином. После этого он и его партнёрша приступили к занятию любовью. Однако, что-то пошло не по сценарию. Во время смены поз возлюбленная экспериментатора услышала хруст, а сам мужчина почувствовал боль.

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#секс
#отношения
#люди
#здоровье
#женщины
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В РФ сообщили о нехватке препарата от повторного инфаркта
«Ведомости»: в РФ дефицит препарата от повторного инфаркта «эффиент»
17 января 2024, 08:27

Фото: istockphoto/Doucefleur

В российских аптеках случился дефицит препарата от повторного инфаркта «эффиент». Его производит американская фармкомпания Eli Lilly.
«Ведомости», ссылаясь на представителя Минздрава, сообщают, что в стране зафиксировано «снижение объемов выпуска в гражданский оборот препарата «эффиент (прасугрел)».

Причины нехватки не называют, но сообщают, что данных о прекращении поставок из Росздравнадзора не поступало. Сообщается, что препарата хватит на месяц.

Официальным дистрибьютором препарата в РФ является фирма «Сервье», которая ещё в сентябре прошлого года уведомила партнеров о том, что прекратит поставки в страну. Генеральный директор аптечного маркетплейса «Здравсити» сообщил, что планов возобновить поставки нет.

Повторным инфарктом называют острый инфаркт. Он случается в течение 28 дней после первого. По симптомам повторный инфаркт похож на первый, но специалисты выделяют несколько отличий, среди которых синюшность кожи, чувство удушья, резкое снижение давления, а также потеря сознания.

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#сердце
#лекарство
#аптеки
#россия
#препараты
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Егорьевские медики спасли беременную в коме и новорождённую
16 января 2024, 22:23

Фото: Юлия Андросова

В Подмосковье врачи спасли жизни беременной женщины в коме и её ребёнка. В Егорьевскую больницу доставили пациентку в тяжёлом коматозном состоянии на 38-й неделе беременности. Женщина нельзя было перевозить из-за угрозы её жизни и жизни малыша.
Врачи гинекологического отделения приняли все меры для досрочных родов.
«В эту ночь я была дежурным врачом. После осмотра было выявлено угрожающее жизни пациентки состояние. Мы экстренно собрали команду врачей. Операция сложная, но благодаря слаженной работе наших докторов и среднего медицинского персонала мы оказали помощь вовремя и спасли жизнь обеих», – рассказала врач акушер-гинеколог Юлия Каданцева.
На свет появилась девочка весом 2 кг 770 г. Малышку осмотрел врач-неонатолог. Затем для дальнейшего обследования прибыла бригада из областного перинатального центра.
«Состояние женщины стабильное, планируется перевод из реанимации в гинекологическое отделение. Хочу поблагодарить всех коллег, которые вместе со мной помогали этой женщине. И спасибо реаниматологам – они сыграли большую роль», – отметил заведующий акушерско-гинекологическим отделением Егорьевской больницы Владислав Каданцев.
Пациентка регулярно посещала женскую консультацию, но подобная ситуация была непредвиденной. По словам медиков, это необычный случай и бывает два раза на тысячу случаев. Сейчас мама и малышка здоровы.

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#здравоохранение
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#подмосковье
#московская область
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