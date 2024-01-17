В РФ сообщили о нехватке препарата от повторного инфаркта

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В российских аптеках случился дефицит препарата от повторного инфаркта «эффиент». Его производит американская фармкомпания Eli Lilly.
«Ведомости», ссылаясь на представителя Минздрава, сообщают, что в стране зафиксировано «снижение объемов выпуска в гражданский оборот препарата «эффиент (прасугрел)».
Причины нехватки не называют, но сообщают, что данных о прекращении поставок из Росздравнадзора не поступало. Сообщается, что препарата хватит на месяц.
Официальным дистрибьютором препарата в РФ является фирма «Сервье», которая ещё в сентябре прошлого года уведомила партнеров о том, что прекратит поставки в страну. Генеральный директор аптечного маркетплейса «Здравсити» сообщил, что планов возобновить поставки нет.
Повторным инфарктом называют острый инфаркт. Он случается в течение 28 дней после первого. По симптомам повторный инфаркт похож на первый, но специалисты выделяют несколько отличий, среди которых синюшность кожи, чувство удушья, резкое снижение давления, а также потеря сознания.
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Причины нехватки не называют, но сообщают, что данных о прекращении поставок из Росздравнадзора не поступало. Сообщается, что препарата хватит на месяц.
Повторным инфарктом называют острый инфаркт. Он случается в течение 28 дней после первого. По симптомам повторный инфаркт похож на первый, но специалисты выделяют несколько отличий, среди которых синюшность кожи, чувство удушья, резкое снижение давления, а также потеря сознания.
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Мария Фирсова