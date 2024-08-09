В Мытищинской больнице в сентябре заработает цифровой рентген-аппарат

Фото: пресс-служба Минздрава МО
Современный рентген-аппарат установили в хирургическом корпусе Мытищинской больницы. Об этом рассказали в пресс-службе подмосковного Минздрава.
«Сейчас в приёмном отделении больницы идёт ремонт, который рассчитывают завершить осенью. Проводится и замена устаревшего оборудования, которое заработает после завершения работ. Новый аппарат закупили по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьёва по нацпроекту «Здравоохранение». На приобретение было направлено более 20 млн рублей», – сообщил министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.На цифровом аппарате планируют проводить более 150 исследований в смену. Благодаря ему можно получать детальное и качественное изображение при низкой лучевой нагрузке на пациента. Кроме того, обследование проводится быстрее, чем на аналоговой технике, а результаты хранятся в электронном виде.
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Лора Луганская