Венозное и артериальное: врач скорой помощи Полякова научила останавливать кровотечения

Фото: iStock / Anetlanda
Чтобы эффективно обработать рану и остановить кровотечение в случае серьёзных порезов, необходимо помнить несколько полезных правил.
Об этом заявила «Радио 1» врач скорой медицинской помощи Химкинской подстанции Светлана Полякова. Например, если в ране оказалось инородное тело, ни в коем случае нельзя самостоятельно извлекать его оттуда – необходимо дождаться приезда скорой помощи.
Кровотечения бывают артериальными и венозными. В первом случае кровь алая. Она вытекает струёй с довольно большой скоростью. Здесь требуется наложение жгута на конечность выше места повреждения, отметила Полякова.
Читайте также:
Врач скорой помощи Полякова раскрыла лучшую тактику при травмах головы и позвоночника
Кровотечения и переломы: как помочь, а не навредить пострадавшему
Жителям Подмосковья назвали правила первой помощи в неотложных ситуациях
«Если, допустим, ребёнок на детской площадке наступил на ржавый гвоздь или порезался стеклом, надо понимать, что внутри раны могут быть инородные тела. Удалять их самим нельзя. В этом случае обрабатываем рану доступными средствами – перекисью водорода или хлоргексидином, обильно полив её этим антисептическим раствором. Далее накладываем стерильную повязку и доставляем пострадавшего в травмпункт или в больницу», – сказала врач.
Кровотечения бывают артериальными и венозными. В первом случае кровь алая. Она вытекает струёй с довольно большой скоростью. Здесь требуется наложение жгута на конечность выше места повреждения, отметила Полякова.
«Но нужно помнить, что жгут мы накладываем в зимнее время на 20 минут, а в летнее – на 40, максимум на час. Если необходимо транспортировать пострадавшего дольше, то каждые пять-десять минут нужно будет ослаблять жгут, чтобы восстановить кровоток. Иначе конечность перестанет снабжаться кровью, и возникнет опасность омертвения тканей. Обязательно вкладываем записку с указанием времени, когда мы наложили жгут», – посоветовала собеседница «Радио 1».Если же кровотечение венозное, кровь тёмная и течёт медленно.
«Конечно, артериальные кровотечения наиболее опасны для жизни, потому что от кровопотери может развиться геморрагический шок. В случае венозного кровотечения нужно просто наложить давящую повязку, и оно остановится», – заверила Светлана Полякова.Если же повязка пропиталась кровью, не надо снимать её. Нужно просто наложить сверху свежую повязку и дождаться приезда бригады скорой, заключила медик.
Читайте также:
Врач скорой помощи Полякова раскрыла лучшую тактику при травмах головы и позвоночника
Кровотечения и переломы: как помочь, а не навредить пострадавшему
Жителям Подмосковья назвали правила первой помощи в неотложных ситуациях
Лора Луганская