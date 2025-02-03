Истринские хирурги спасли упавшего с крыши мужчину

Фото: пресс-служба Минздрава МО
Врачи Истринской больницы спасли жизнь пожилого мужчины, упавшего с крыши. Об этом рассказали в пресс-службе подмосковного Минздрава.
В стационар поступил 65-летний местный житель в тяжёлом состоянии после падения с крыши дома. Мужчина чистил крышу своего дома и упал с высоты более 5 м. Врачи диагностировали у него черепно-мозговую травму, перелом шести рёбер, травму лёгкого и разрыв левого главного бронха. Из-за этого в грудную полость попали кровь и воздух.
Фото: пресс-служба Минздрава МО
Операция длилась около часа и прошла успешно. Ещё две недели мужчина восстанавливался под присмотром врачей. Сейчас он выписан домой на амбулаторное наблюдение и уже вернулся к обычной жизни.
Читайте также:
Королёвскую больницу ждёт продолжение комплексной модернизации
Подмосковный психиатр Шкуратова назвала первые признаки зависимости у подростков
Подмосковные врачи исправили редкую врождённую патологию колена у подростка
«Состояние пациента было жизнеугрожающим. У него развилась острая дыхательная недостаточность. Во время операции мы подключили пациента к аппарату ИВЛ, дренировали и санировали полость грудной клетки, восстановили целостность повреждённого бронха и анатомическое положение травмированных ребер», – сообщил заместитель главврача по хирургии Истринской больницы Сергей Поликарпов.
Фото: пресс-служба Минздрава МО
Операция длилась около часа и прошла успешно. Ещё две недели мужчина восстанавливался под присмотром врачей. Сейчас он выписан домой на амбулаторное наблюдение и уже вернулся к обычной жизни.
Читайте также:
Королёвскую больницу ждёт продолжение комплексной модернизации
Подмосковный психиатр Шкуратова назвала первые признаки зависимости у подростков
Подмосковные врачи исправили редкую врождённую патологию колена у подростка
Лора Луганская