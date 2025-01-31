Подмосковный психиатр Шкуратова назвала первые признаки зависимости у подростков

Фото: пресс-служба Минздрава МО
Первым признаком зависимости у подростка может быть изменение его привычного поведения. Об этом сообщила психиатр Московского областного центра охраны материнства и детства Кристина Шкуратова.
Если подросток перестаёт общаться с друзьями или участвовать в семейных мероприятиях, это может указывать на проблемы. Ещё один аспект зависимости – снижение интереса к привычным занятиям. Резкое ухудшение оценок в школе также часто свидетельствует о постепенном погружении подростка в мир зависимости.
Помимо изменений в поведении, нужно обратить внимание на физические симптомы. На зависимость могут указывать усталость, изменение аппетита и нарушение сна. Часто это сопровождается эмоциональными срывами и резкими переменами настроения. Специалист рекомендует вести диалог с подростками об их интересах и проблемах, избегая критики и осуждения.
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«Стоит прислушаться и к эмоциональному состоянию подростка. Тревожным сигналом может быть истеричное, нервное поведение с утра и заторможенность вечером, остекленевший взгляд. Иногда такой подросток становится раздражительным, тревожным или замкнутым. Задача родителей – открыто обсуждать проблемы, создавая доверительную атмосферу. Главный шаг на пути к помощи – понимание и поддержка семьи», – отметила Шкуратова, слова которой приводит пресс-служба подмосковного Минздрава.
Помимо изменений в поведении, нужно обратить внимание на физические симптомы. На зависимость могут указывать усталость, изменение аппетита и нарушение сна. Часто это сопровождается эмоциональными срывами и резкими переменами настроения. Специалист рекомендует вести диалог с подростками об их интересах и проблемах, избегая критики и осуждения.
«Раннее вмешательство и поддержка могут изменить ситуацию к лучшему. Если родителям кажется, что они не могут справиться с проблемой сами, стоит обратиться за помощью к специалистам», – резюмировала доктор.Впрочем, как отметили в министерстве, изменения в поведении не всегда являются признаком зависимости. Замечаете у ребёнка отклонения в поведении, лучше какое-то время понаблюдать за ним.
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Лора Луганская