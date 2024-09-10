Истринские хирурги вернули мотоциклисту почти оторванную руку

Фото: пресс-служба Минздрава МО
Хирурги Истринской больницы восстановили почти оторванную руку мотоциклиста. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
В приёмный покой поступил 29-летний мужчина с частичной ампутацией руки. Травму он получил после столкновения его мотоцикла с автомобилем. Рука держалась только на мягких тканях.
Пациент провёл в отделении полтора месяца. Сейчас он выписан, находится под наблюдением травматолога и проходит реабилитацию у невролога. Байкер также занимается лечебной физкультурой для восстановления функций руки.
Читайте также:
Пострадавшего от атаки БПЛА в Раменском перевезли в клинику Склифосовского
В Подмосковье будущие мамы узнали о послеродовом периоде
Здоровье в подмосковных парках с начала лета проверили 9,9 тыс. жителей
«Был риск потери руки, но нам удалось её спасти. Мы провели хирургическую обработку, зафиксировали конечность в правильном положении. Затем выполнили остеосинтез аппаратом Илизарова», – рассказал заведующий травматологическим отделением Роберт Миллер.
Пациент провёл в отделении полтора месяца. Сейчас он выписан, находится под наблюдением травматолога и проходит реабилитацию у невролога. Байкер также занимается лечебной физкультурой для восстановления функций руки.
Читайте также:
Пострадавшего от атаки БПЛА в Раменском перевезли в клинику Склифосовского
В Подмосковье будущие мамы узнали о послеродовом периоде
Здоровье в подмосковных парках с начала лета проверили 9,9 тыс. жителей
Лора Луганская