Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Здоровье/ Истринские хирурги вернули мотоциклисту почти оторванную руку

Истринские хирурги вернули мотоциклисту почти оторванную руку

10 сентября 2024, 14:52
Фото: пресс-служба Минздрава МО

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Оригинал
Хирурги Истринской больницы восстановили почти оторванную руку мотоциклиста. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
В приёмный покой поступил 29-летний мужчина с частичной ампутацией руки. Травму он получил после столкновения его мотоцикла с автомобилем. Рука держалась только на мягких тканях.
«Был риск потери руки, но нам удалось её спасти. Мы провели хирургическую обработку, зафиксировали конечность в правильном положении. Затем выполнили остеосинтез аппаратом Илизарова», – рассказал заведующий травматологическим отделением Роберт Миллер.


Пациент провёл в отделении полтора месяца. Сейчас он выписан, находится под наблюдением травматолога и проходит реабилитацию у невролога. Байкер также занимается лечебной физкультурой для восстановления функций руки.

Читайте также:

Пострадавшего от атаки БПЛА в Раменском перевезли в клинику Склифосовского

В Подмосковье будущие мамы узнали о послеродовом периоде

Здоровье в подмосковных парках с начала лета проверили 9,9 тыс. жителей
#здоровье
#истра
#здравоохранение
#минздрав мо
#травма
#мотоцикл
#подмосковье
#московская область
#хирург
#врач
2 тысячи детей получили консультацию в клинико-диагностическом Центре имени Л.М. Рошаля
10 сентября 2024, 14:53

Фото: Министерство здравоохранения Московской области

С конца августа врачи детского клинико-диагностического центра имени Л.М Рошаля принимают детей. Консультации доступны для жителей региона и всей России, сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
«С момента открытия консультацию врачей нашего центра получили уже более 2 тысяч маленьких пациентов. Здесь доступны как очные приемы специалистов, так и телемедицинские консультации. Прием ведут узкопрофильные специалисты, в том числе аллерголог, невролог, кардиолог», — сказала главный врач Детского клинического центра имени Л. М. Рошаля Татьяна Шаповаленко.
Детский клинический центр является флагманским проектом в сфере здравоохранения Московской области и координирует работу всех детских учреждений региона. В нём работают специалисты из разных регионов страны, являющиеся лидерами в педиатрии, хирургии, реабилитации и диагностике. В этом центре ежегодно стационарное лечение будут проходить около 15 тысяч юных пациентов, а амбулаторное лечение — более 150 тысяч пациентов.

Читайте также:

В детском центре имени Рошаля медицинскую помощь получили свыше 1000 маленьких пациентов

В детские поликлиники МОЦОМДа завезли вакцины от гриппа

Специалисты Детского клинического центра имени Рошаля провели свыше 500 консультаций
#помощь
#лечение
#врач
#консультации
#рошаль
#подмосковье
#московская область
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Москве за неделю выявлено 5769 новых случаев COVID-19, умерли восемь человек
10 сентября 2024, 14:27

Фото: istockphoto/peterschreiber.media

В Москве за неделю со 2 по 8 сентября выявлено 5 769 новых случаев заболевания коронавирусом. Восемь человек с подтверждённым диагнозом COVID-19 скончались.
Такие данные приводятся в еженедельной сводке федерального штаба по коронавирусу. Госпитализированы в медицинские учреждения за неделю 281 человек. 5 057 человек, у которых ранее был подтверждён коронавирус, выздоровели.

На прошлой неделе число вновь заболевших составляло 5 500 человек. Таким образом, количество выявленных новых случаев заболевания COVID-19 в столице за неделю увеличилось на 719 человек, или на 14,2%. Москва лидирует по стране по показателям смертности от коронавируса. В России за неделю госпитализированы 3 166 человек. Это на 7% больше, чем неделей ранее.

Читайте также:

Глава Роспотребнадзора Попова: подъем заболеваемости COVID-19 ожидается осенью

Актрису Светлану Немоляеву госпитализировали c коронавирусом

Пенсионер скончался после двух лет борьбы с коронавирусом
#москва
#данные
#человек
#коронавирус
#заболевания
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Пострадавшего от атаки БПЛА в Раменском перевезли в клинику Склифосовского
10 сентября 2024, 13:34

Фото: пресс-служба правительства МО

Мужчину, получившего черепно-мозговую травму в результате атаки украинских беспилотников на Подмосковье, перевели из Раменской больницы в НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского, пострадавшего навестил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
«25-летний Николай поступил с черепно-мозговой травмой и гематомами в состоянии средней степени тяжести. Его зацепило взрывной волной на улице. Пациента вертолётом транспортировали в Москву, в НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского. С близкими и родными Николая мы на связи», — написал глава региона в своём Telegram-канале.
В Раменскую больницу также госпитализировали ещё одного пострадавшего: у него сотрясение мозга, множественные раны и перелом стопы. Врачи оценивают состояние этого пациента как тяжёлое. Кроме того, в Раменской больнице оказали помощь двум пострадавшим с более лёгкими травмами и отпустили их домой.

Четыре пострадавших госпитализированы в Жуковском: мужчины 33 и 65 лет и женщина 31 года с отравлением продуктами горения, а также женщина 52 лет с переломом стопы.

Читайте также:

В аэропорту «Жуковский» зафиксировано падение осколков беспилотника

Воробьёв пообещал спасти котов жительницы повреждённого дома в Раменском

Российский рэпер показал последствия удара беспилотника по его дому в Раменском
#беспилотник
#пострадавший
#андрей воробьёв
#раменское
#раменский городской округ
#больница
#бпла
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Биолог Лялина назвала неожиданную пользу свекольника
Биолог Лялина заявила о пользе свекольника для печени и ЖКТ
09 сентября 2024, 22:30

Фото: iStock/Maria_Lapina

И. о. декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения, биолог Ирина Лялина заявила, что свекольник полезен для печени, ЖКТ.
Также блюдо полезно для нервной системы.

«Основа свекольника — свекла. Она богата фтором, фосфором, магнием, марганцем, цинком, медью, калием, железом, йодом, витаминами группы В. Поэтому она помогает при болезнях гормональной и сердечно-сосудистой систем, а также при нарушении обмена веществ. Препятствует анемии», — добаивла в беседе с NEWS.ru Лялина.

Ранее доцент кафедры общей биологии и биоэкологии факультета естественных наук Государственного университета просвещения Виталий Наполов заявил, что черешня и вишня являются очень полезными для людей с атеросклерозом и малокровием.

Читайте также:

Перечислены ягоды, которые спасут от замерзания руки

Россиянам раскрыли допустимую дозу пельменей

«Пережёвываем, потом рассасываем»: Диетолог рассказала про нюансы арбузной диеты
#ягоды
#диетолог
#питание
#здоровье
#блюда
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Перечислены ягоды, которые спасут от замерзания руки
Биолог Наполов: Черешня и Вишня укрепляют сосуды и помогают рукам не замерзать
09 сентября 2024, 22:17

Фото: iStock/Anna Pustynnikova

Доцент кафедры общей биологии и биоэкологии факультета естественных наук Государственного университета просвещения Виталий Наполов заявил, что черешня и вишня являются очень полезными для людей с атеросклерозом и малокровием.
Он пояснил, что последнее ведёт к тому, что у человека часто мёрзнут руки. Соответственно, для борьбы с проблемами с капиллярами помогают вишня и черешня.

«Зимой у многих людей начинают мерзнуть руки без перчаток, даже при низких положительных температурах. Это говорит о проблеме с капиллярами. Употребление черешни, вишни очень хорошо укрепляет капилляры и снимает эту проблему», — пояснил в беседе с NEWS.ru Наполов.

Также эти ягоды полезны людям, страдающим от гипертонии.

Ранее доцент кафедры индустрии питания, гостиничного бизнеса и сервиса Университета РОСБИОТЕХ Дмитрий Быстров заявлял, что употреблять пельмени можно 1-2 раза в неделю.

Читайте также:

Россиянам раскрыли допустимую дозу пельменей

«Пережёвываем, потом рассасываем»: Диетолог рассказала про нюансы арбузной диеты

«Борец с окислительным стрессом»: иммунолог Гуськова назвала главное свойство облепихи
#ягоды
#диетолог
#здоровье
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Названа неожиданная опасность популярного препарата для похудения
Врач Шуров: Препарат на основе семаглутида может грозить депрессией
09 сентября 2024, 22:05

Фото: iStock/fizkes

Врач-нарколог и психиатр Василий Шуров заявил, что популярный у звезд препарат для похудения на основе семаглутида может вызвать такие негативные последствия, как тревогу и депрессию.
«Препарат для похудения на основе семаглутида вызывает паралич пищеварительной системы. Еда стоит очень долго, даётся чувство насыщения, постоянная тошнота. Помимо этого, препарат дает лишь временный эффект — человек худеет до тех пор, пока его колит. В первую очередь уходят мышцы, буквально обвисает кожа. Со стороны психики появляется тревога и депрессия», — пояснил в беседе с NEWS.ru Шуров.

Ранее эксперт аналитического центра университета «Синергия», главный врач сети клиник Ольга Рублева заявила, что новой волны эпидемии коронавируса помогут избежать вакцинация и классические меры предосторожности.

Читайте также:

Названы неожиданные факторы, которые помогут легче перенести магнитную бурю

Вирусолог Чепурнов разъяснил риски распространения ортонайровируса в России

Врач Рублева раскрыла, как избежать новой волны эпидемии COVID-19
#эксперт
#вакцинация
#врач
#еда
#человек
#меры
#кожа
#тревога
#депрессия
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Названы неожиданные факторы, которые помогут легче перенести магнитную бурю
Диетолог Писарева рекомендовала отказаться от алкоголя и курения
09 сентября 2024, 20:09

Фото: iStock/Elen11

Врач-диетолог Ирина Писарева заявила, что легче перенести магнитные бури поможет отказ от курения, алкоголя и фастфуда.
«В период магнитных бурь лучше оградить себя и своих родных от сильного перенапряжения. Уменьшить физические упражнения при занятии спортом, сократить нагрузку, снизить уровень стресса. В этом поможет здоровый правильный сон, отказ от вредных привычек, таких как курение и алкоголь. Стоит отказаться от кофе, соблюдать режим сна. Регулировать свой водный баланс, не налегать на жареное, слишком жирное, фастфуд, газировки, кондитерские изделия», — прокомментировала в беседе с Газета.ру Писарева.

А диетолог, гастроэнтеролог 1 категории, гепатолог, повар, психолог пищевого поведения Нурия Дианова опровергла распространённое мнение о том, что есть люди, предрасположенные к набору веса. Она подчеркнула, что при контроле калорий и правильном питании даже при определённом телосложении можно быть мощным и статным.

«Просто поев, мы не изменим ситуацию в лучшую сторону. Неправильным образом жизни мы способствуем накоплению жира. Это сейчас основная проблема. Об этом мало говорят и учат. В основном учат достигать каких-то целей и люди первые 30 лет пренебрегают правильным питанием. Они делают это по остаточному принципу — как по качеству, так и по количеству», — разъяснила в беседе с Общественной Службой Новостей Дианова.

Ранее доцент кафедры индустрии питания, гостиничного бизнеса и сервиса Университета РОСБИОТЕХ Дмитрий Быстров заявлял, что употреблять пельмени можно 1-2 раза в неделю.

Читайте также:

Россиянам раскрыли допустимую дозу пельменей

«Пережёвываем, потом рассасываем»: Диетолог рассказала про нюансы арбузной диеты

Россиянам раскрыли страшные последствия избытка кальция в организме
#курение
#психолог
#алкоголь
#сон
#диетолог
#кофе
#мнение
#режим
#люди
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Вирусолог Чепурнов разъяснил риски распространения ортонайровируса в России
09 сентября 2024, 19:35

Фото: iStock/Nataba

Глава лаборатории особо опасных инфекций Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины, профессор вирусологии Александр Чепурнов прокомментировал случай выявления в Китае нового вируса группы ортонайровирусов после укуса клеща.
«Теоретически можно завезти вирус, впрочем, и клещей тоже, потому что поток нашей торговли с Китаем очень высок. Вопрос: эти клещи уживутся ли здесь климатически или нет? Зайдёт ли занос такого клеща? Будет ли ему здесь комфортно? Или ему, не дай бог, будет суперкомфортно?» — пояснил в беседе с Pravda.Ru Чепурнов.

Он добавил, что выявление этого вируса стало открытием именно для науки, но сам вирус не появился в природе только сейчас. Специалист считает, что в открытии нового патогена ничего супертревожного нет.

А заслуженный врач России и известный телеведущий Александр Мясников перечислил смертельно опасные заболевания, которые могут проходить бессимптомно.

«Такие заболевания как панкреатит, аппендицит, воспаление легких в структуре заболеваемости имеют очень низкую составляющую именно, потому что они острые. Когда здоровый человек заболел, можно принять вовремя правильное решение, прооперировать, что-то сделать, но кто-то, к сожалению, умирает», — прокомментировал в беседе с Общественной Службой Новостей Мясников.

Ранее эксперт аналитического центра университета «Синергия», главный врач сети клиник Ольга Рублева заявила, что новой волны эпидемии коронавируса помогут избежать вакцинация и классические меры предосторожности.

Читайте также:

Врач Рублева раскрыла, как избежать новой волны эпидемии COVID-19

«10% возвращаются к жизни»: Врач рассказала, как защитить себя от инсульта

Детский травматолог объяснил, чем опасно падение на прямые руки
#вирус
#клещи
#врач
#заболевания
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Врач Рублева раскрыла, как избежать новой волны эпидемии COVID-19
Врач Рублева рекомендовала соблюдать правила гигиены
09 сентября 2024, 19:02

Фото: iStock/Ladanifer

Эксперт аналитического центра университета «Синергия», главный врач сети клиник Ольга Рублева заявила, что новой волны эпидемии коронавируса помогут избежать вакцинация и классические меры предосторожности.
«Избежать новой эпидемии помогут простые меры: ежегодная вакцинация против гриппа, вакцинация против пневмококковой инфекции, соблюдение социальной дистанции и домашнего режима лицам с признаками респираторной инфекции при необходимости. Не стоит забывать про ношение масок», — прокомментировала в беседе с RuNews24.ru Рублева.

А дерматолог, врач-эксперт Александра Филева заявила об опасности красок для волос, которые могут грозить даже анафилактическим шоком.

«Аллергия на краску для волос проявляется зудом, шелушением и покраснением кожи. Может также сопровождаться аллергическим насморком, чиханием, одышкой. В тяжелых случаях развивается анафилактический шок: из-за сильнейшего отека горла человек задыхается. Это опасное состояние, которое требует немедленной медицинской помощи», — пояснила в беседе с «Известиями» Филева.

Ранее врач-невролог Люберецкой областной больницы Наталья Мозжухина в беседе с «Радио 1» рассказала об основных факторах риска инсульта, которые можно и нужно контролировать.

Читайте также:

«10% возвращаются к жизни»: Врач рассказала, как защитить себя от инсульта

Детский травматолог объяснил, чем опасно падение на прямые руки

Вакцина от рака в России прошла доклинические исследования
#вакцинация
#врач
#аллергия
#больницы
#коронавирус
#здоровье
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф