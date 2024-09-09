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Здоровье в подмосковных парках с начала лета проверили 9,9 тыс. жителей

09 сентября 2024, 16:53
Фото: пресс-служба Минздрава МО

Фото: пресс-служба Минздрава МО

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В Подмосковье продолжается акция «Проверь своё здоровье в парке». С начала лета она привлекла почти 9,9 тыс. человек, сообщил министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.


«В прошедшие выходные выездные бригады работали в парках Ногинска, Воскресенска, Дмитрова, Егорьевска и других городов. Также в парках в выходные дни жители могут вакцинироваться от гриппа. Прививку сделали уже 413 человек. С начала лета возможностью проверить здоровье в парке воспользовались без малого 9,9 тыс. человек», – рассказал Сапанюк.
В Министерстве напомнили, что результаты обследования придут в личный кабинет пациента на региональном портале госуслуг «Здоровье». https://zdrav.mosreg.ru/start При необходимости жителей направляют на углублённое обследование в поликлинику.

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#московская область
#минздрав мо
«10% возвращаются к жизни»: Врач рассказала, как защитить себя от инсульта
Врач Мозжухина: курение и лишний вес могут спровоцировать инсульт
09 сентября 2024, 16:52

Фото: iStock/Yurii Yarema

Около 10-15% от общего количества инсультов в России за год приходятся на молодых людей. Об этом ранее рассказали в комитете Госдумы по охране здоровья. Из них приблизительно половина заканчивается тяжелой инвалидностью и необходимостью длительной реабилитации.
Врач-невролог Люберецкой областной больницы Наталья Мозжухина в беседе с «Радио 1» рассказала об основных факторах риска инсульта, которые можно и нужно контролировать.

«Нужно чаще проверять уровень артериального давления и холестерина, контролировать уровень сахара. У людей с диабетом инсульты встречаются в 2,5 раза чаще, у них наблюдается частый сбой с сердцем, лишний вес, плохое состояние стенок сосудов», — сказала эксперт.
Она добавила, что немаловажным является наличие лишнего веса у молодых и курение.

«Любой человек хотя бы 2 или 2,5 часа в день должен тратить на физическую активность. В питании должно быть больше овощей и фруктов. Любое курение вызывает спазм сосудов, уменьшается кровообращение головного мозга», — сообщила собеседница.

По мнению врача, это те факторы, которые человек может регулировать самостоятельно или держать под контролем после очередной диспансеризации.

Также Наталья Мозжухина перечислила первые симптомы инсульта, среди которых перекос лица, нарушение речи, невозможность поднять руки и «косой» язык. Иногда болезнь сопровождается головокружением, тошнотой и рвотой.

«Лучше сразу вызвать скорую помощь. Потому что человека необходимо в ближайшие часы доставить в какой-нибудь сосудистый центр. Сейчас есть такие методики, благодаря которым в первые 4 часа человека могут спасти и избавить от инвалидизации в будущем. Только 10%, поступивших с инсультом, возвращаются к жизни, а 90% остаются инвалидами. Чем раньше лечение, тем больше шансов», — заявила невролог.

Она отметила, что реабилитация после инсульта проходит от 6 месяцев до 2 лет, что требует немало усилий.

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В детские поликлиники МОЦОМДа завезли вакцины от гриппа
09 сентября 2024, 15:09

Фото: Министерство здравоохранения Московской области

В детские поликлиники Московского областного центра охраны материнства и детства (МОЦОМД) поступила четырехвалентная инактивированная расщеплённая вакцина от гриппа «Ультрикс Квадри» российского производства, сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

Эта вакцина формирует специфический иммунитет к актуальным штаммам гриппа типов А и В и предназначена для профилактики сезонного гриппа, включая детей с шестимесячного возраста и подростков.

Напоминаем, что в рамках национального календаря профилактических прививок в предэпидемический период в первую очередь вакцинируют тех, кто относится к группе высокого риска заболевания гриппом. В эту группу входят и дети старше шести месяцев, школьники, студенты колледжей и ВУЗов.

Вакцинацию против гриппа следует проводить до начала эпидемии, чтобы сформировался устойчивый иммунитет.
«Прививка не опасна и не вызывает осложнений. В редких случаях может проявляться покраснение на коже в месте укола, которое проходит через 2-3 дня или небольшое повышение температуры. Если привитой ребенок заразится гриппом, то болезнь будет протекать в легкой форме, без осложнений», - рассказал врач-эпидимиолог МОЦОМДа Николай Лищук.
Вакцинация против гриппа должна начинаться с посещения педиатра. Особой подготовки к вакцинации против гриппа не требуется. Однако лучше, чтобы в течение двух недель перед вакцинацией у ребёнка не было простуды.

Также следует сообщить врачу о наличии следующих противопоказаний к вакцинации:
  • Острое заболевание или обострение хронического заболевания в день вакцинации;
  • Аллергия на яичный белок;
  • Тяжёлые аллергические реакции на предыдущую прививку этим препаратом;

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#вакцинация
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#иммунитет
#московская область
#подмосковье
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Специалисты Детского клинического центра имени Рошаля провели свыше 500 консультаций
09 сентября 2024, 14:48

Фото: Министерство здравоохранения Московской области

В Детском клиническом центре имени Л. М. Рошаля действует Центр телемедицинских консультаций. Благодаря телемедицине жители даже отдалённых районов региона могут получить консультации врачей, сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
«В Центре телемедицины Детского клинического центра имени Л. М. Рошаля работают ведущие медицинские специалисты, в том числе аллерголог, травматолог-ортопед, невролог, эндокринолог и другие. Жители региона могут получить консультацию, не выходя из дома. Всего за время работы Центра врачи дистанционно проконсультировали более 500 пациентов», - сказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.
Чтобы воспользоваться телемедицинской консультацией в Детском клиническом центре имени Л. М. Рошаля, необходимо направление от вашего лечащего врача.

В детском клиническом центре имени Л. М. Рошаля будет действовать 26 отделений по 28 профилям. Центр рассчитан на 461 койку, и ежегодно стационарное медицинское обслуживание по ОМС здесь будут получать более 15 тысяч детей из Московской области и других регионов. Кроме того, ещё 150 тысяч детей смогут проходить обследования и консультироваться с врачами.

Более подробную информацию о работе центра можно найти в Telegram-канале.

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#подмосковье
#врачи
#министр
#клиника
#московская область
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Детский травматолог объяснил, чем опасно падение на прямые руки
09 сентября 2024, 14:31

Фото: Министерство здравоохранения Московской области

12-летний житель Подмосковья неудачно позанимался на турнике Мальчик приземлился на прямые руки и получил сложный перелом лучевой кости. Скорая помощь доставила его в Московскую областную детскую клиническую больницу, сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
Ребёнок поступил в отделение с отёком и деформацией лучевого сустава, снижением чувствительности пальцев кисти. По экстренным показаниям проведена операция по устранению смещения отломков лучевой кости и их фиксации с помощью стержней, сообщил кандидат медицинских наук, заведующий травматолого-ортопедическим отделением №3 Сергей Катин.

Сейчас состояние маленького пациента удовлетворительное. Ему предстоит пройти реабилитацию, а после полного восстановления кости будет проведена ещё одна операция по удалению металлических фиксаторов.

Травматолог также напомнил о важности правильного приземления при прыжках с высоты:
«При прыжке с высоты важно правильно приземлиться, чтобы не получить травму. Если приземляетесь на ноги, то мягкое сгибание колен уменьшит удар. Если и на руки, то их тоже нужно смягчить, немного согнув в локте. Это позволит амортизировать удар».

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#московская область
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Онкохирурги из Балашихи спасли 67-летнюю женщину из Нигерии
09 сентября 2024, 14:13

Фото: Министерство здравоохранения Московской области

В Московский областной онкологический диспансер обратилась 67-летняя женщина из Нигерии, которая в 2021 году заметила увеличение левой молочной железы. После обследования ей диагностировали рак молочной железы III стадии, сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

«Мы удалили опухоль, которая врастала в грудную стенку, мышцы и кожу с распадом и кровотечением, тем самым спасли жизнь пациентке. В дальнейшем женщине будет назначено противоопухолевое лечение», — рассказала врач-онколог отделения опухолей молочной железы и кожи № 6 Мария Соловьева.
Врачи диспансера предупреждают о необходимости немедленного обращения к специалисту при появлении отёков, покраснений, асимметрии молочных желёз, болей в области соска или выделений из груди. Ранняя диагностика рака молочной железы увеличивает шансы на полное выздоровление, снижает риск осложнений и улучшает прогноз для пациентов в долгосрочной перспективе.

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#лечение
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#московская область
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Кашлял с кровью: в Подмосковье врачи вынули из бронхов пациента осколок стекла
09 сентября 2024, 13:14

Фото: пресс-служба Минздрава МО

37-летний мужчина поступил в отделение пульмонологии Королёвской больницы с жалобами на заложенность в груди и продолжительный кашель с кровью, причиной этого оказался опасный инородный предмет, застрявший в дыхательных путях, сообщает пресс-служба министерства здравохранения Московской области.
«В ходе углублённого обследования врачи обнаружили осколок стекла, который почти полностью перекрыл пациенту просвет бронха. Острые грани стекла царапали слизистую, что и вызывало кашель и кровоточивость», — говорится в сообщении.
Фото: пресс-служба Минздрава МО

Осколок удалось удалить с помощью «корзинки Дормиа».

«Этот эндоскопический инструмент предназначен для удаления инородных тел и камней из полостей тела. Малые размеры «корзинки Дормиа» позволили быстро и безопасно для пациента вытащить стекло», — сказал завотделением эндоскопии Королёвской больницы Валерий Сапунов.
После извлечения стекла состояние пациента сразу улучшилось, ему стало легче дышать. Сейчас мужчину уже выписали домой.

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#хирург
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#медицина
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Глава Истры Витушева призвала жителей вовремя вакцинироваться от гриппа
09 сентября 2024, 12:41

Фото: пресс-служба администрации г. о. Истра

Глава Истры Татьяна Витушева напомнила о важности своевременной вакцинации от гриппа, особенно осенью. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
«Ещё пара недель, и начнётся новый эпидемиологический сезон. Специалисты предупреждают, что он будет непростым: помимо коронавируса, наберёт силу ещё и грипп – коварное заболевание, грозящее тяжёлыми осложнениями. Единственная мера профилактики – вакцинация. Но один в поле не воин. Чтобы избежать пандемии, должен быть иммунизирован определённый процент жителей», – сказала Витушева.
Сама она сделала прививку от гриппа препаратом «Ультрикс Квадри».
«Сейчас самое время позаботиться о собственном здоровье. Медики утверждают, что требуется около трёх недель, чтобы организм выработал иммунитет», – добавила глава муниципалитета.
В пресс-службе напомнили, что прививку от гриппа можно делать в возрасте от полугода. Пункты вакцинации работают во всех поликлиниках городского округа Истра с 8 утра до 19.00, а в амбулаториях и ФАП – с 13 часов.

Действует ещё и выездная вакцинация на железнодорожной станции «Истра». Пункт открыт с 16.00 до 19.00.

Иммунизироваться можно также и в выходные дни на территории Новоиерусалимского монастыря. График работы: суббота и воскресенье – с 9:00 до 17:00.

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Подмосковный хирург Рехвиашвили получил национальную премию
09 сентября 2024, 12:20

Фото: пресс-служа Минздрава МО

Детский хирург Михаил Рехвиашвили, работающий завотделением хирургии новорожденных Московского областного центра охраны материнства и детства (МОЦОМД), стал лауреатом престижной премии «Репродуктивное завтра России-2024», сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Подмосковья.
«Михаил Рехвиашвили стал лауреатом XII Национальной премии в специальной номинации от попечительского совета за выдающиеся заслуги в восстановлении и укреплении здоровья детей», — отмечается в сообщении.
Премия «Репродуктивное завтра России» вручается с 2012 года, этой премией отмечают достижения специалистов, которые работают в лечебных учреждениях страны, их вклад в медицину в сфере репродуктивного здоровья населения и решения демографических задач.

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#медицина
#здравоохранение
#хирург
#минздрав мо
#московская область
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Обновлённый ФАП в деревне Зарудня начал приём пациентов
06 сентября 2024, 22:06

Фото: пресс-служба Минздрава МО

В деревне Зарудня Коломенского городского округа после ремонта открылся фельдшерско-акушерский пункт. Медицинскую помощь там будут получать 1,7 тыс. человек, в том числе дети, сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
«Мы уделяем большое внимание первичному звену и развитию сельской медицины. Именно с них начинается профилактика и диагностика заболеваний. В прошлом месяце после ремонта начали приём пациентов три ФАПа. Теперь заработал ФАП в деревне Зарудня. Там можно пройти первый этап диспансеризации, вакцинацию, получить телемедицинскую консультацию», – сказал министр здравоохранения Подмосковья Алексей Сапанюк.
Также фельдшер ведёт наблюдение за пациентами с хроническими заболеваниями, при необходимости проводит диагностические обследования.

Записаться на приём в фельдшерско-акушерский пункт можно по номеру 122, а также через региональный портал госуслуг «Здоровье». https://zdrav.mosreg.ru/start

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