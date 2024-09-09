Здоровье в подмосковных парках с начала лета проверили 9,9 тыс. жителей

Фото: пресс-служба Минздрава МО
В Подмосковье продолжается акция «Проверь своё здоровье в парке». С начала лета она привлекла почти 9,9 тыс. человек, сообщил министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.
«В прошедшие выходные выездные бригады работали в парках Ногинска, Воскресенска, Дмитрова, Егорьевска и других городов. Также в парках в выходные дни жители могут вакцинироваться от гриппа. Прививку сделали уже 413 человек. С начала лета возможностью проверить здоровье в парке воспользовались без малого 9,9 тыс. человек», – рассказал Сапанюк.В Министерстве напомнили, что результаты обследования придут в личный кабинет пациента на региональном портале госуслуг «Здоровье». https://zdrav.mosreg.ru/start При необходимости жителей направляют на углублённое обследование в поликлинику.
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