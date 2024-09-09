В Подмосковье будущие мамы узнали о послеродовом периоде

Фото: Министерство здравоохранения Московской области
Женская консультация №2 провела лекцию на тему «Послеродовой период» 9 сентября, сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
Лекция была организована в рамках «Школы будущих матерей» и проходит еженедельно. На занятиях женщины могут получить профессиональную информацию, задать вопросы и поделиться своим опытом.
Также на лекции обсуждались вопросы грудного вскармливания, гигиены после родов, современной контрацепции, психоэмоциональной нагрузки после родов и ситуаций, когда необходимо немедленно обратиться к врачу.
Лекции будут проводиться каждый понедельник, кроме первой недели месяца, в 11 утра на базе Женской консультации №2 по адресу: г. Люберцы, ул. Льва Толстого, д.19А. Вход свободный, регистрация не требуется. Следующая лекция запланирована на 16 сентября.
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«Послеродовой период - это определенный период в жизни женщины, он имеет свои особенности и остается в памяти, как правило, не самым лучшим воспоминанием. Однако восстановление после родов может пройти легче и быстрее, если знать, что ждет в этот период и как правильно преодолевать проблемы, которые могут возникнуть. Разумеется, за 9 месяцев беременности организм претерпевает существенные изменения. Важно помнить, что восстановление – это постепенный процесс, обратный отсчет к тому, каким был организм до беременности», - рассказал перинатальный психолог Стационарного отделения N1- Родильный дом Лилия Иващенко.
Также на лекции обсуждались вопросы грудного вскармливания, гигиены после родов, современной контрацепции, психоэмоциональной нагрузки после родов и ситуаций, когда необходимо немедленно обратиться к врачу.
Лекции будут проводиться каждый понедельник, кроме первой недели месяца, в 11 утра на базе Женской консультации №2 по адресу: г. Люберцы, ул. Льва Толстого, д.19А. Вход свободный, регистрация не требуется. Следующая лекция запланирована на 16 сентября.
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Дайана Хусинова