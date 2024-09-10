Пострадавшего от атаки БПЛА в Раменском перевезли в клинику Склифосовского

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Мужчину, получившего черепно-мозговую травму в результате атаки украинских беспилотников на Подмосковье, перевели из Раменской больницы в НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского, пострадавшего навестил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
«25-летний Николай поступил с черепно-мозговой травмой и гематомами в состоянии средней степени тяжести. Его зацепило взрывной волной на улице. Пациента вертолётом транспортировали в Москву, в НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского. С близкими и родными Николая мы на связи», — написал глава региона в своём Telegram-канале.В Раменскую больницу также госпитализировали ещё одного пострадавшего: у него сотрясение мозга, множественные раны и перелом стопы. Врачи оценивают состояние этого пациента как тяжёлое. Кроме того, в Раменской больнице оказали помощь двум пострадавшим с более лёгкими травмами и отпустили их домой.
Четыре пострадавших госпитализированы в Жуковском: мужчины 33 и 65 лет и женщина 31 года с отравлением продуктами горения, а также женщина 52 лет с переломом стопы.
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