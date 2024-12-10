Истринские врачи спасли упавшего с лестницы пациента с разрывами органов

Фото: пресс-служба Минздрава МО
Врачи Истринской больницы спасли пациента с разрывами внутренних органов после падения с лестницы. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
В приёмный покой поступил 72-летний мужчина с критически низким артериальным давлением 50/20 и шоком от потери крови. При этом открытого кровотечения у него не было. Как выяснилось, за полтора часа до этого он оступился на лестнице и упал с трёхметровой высоты. Диагностика выявила у пациента повреждения органов брюшной полости и подтвердила внутреннее кровотечение.
На вторые сутки после вмешательства пациент мог самостоятельно передвигаться. Сейчас он чувствует себя хорошо и уже выписан на амбулаторное лечение.
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«Состояние пациента было критическим. В таких ситуациях важна каждая минута. Во время экстренной операции мы ушили разрывы печени, селезёнки и почки. Очистили брюшную полость от двух литров скопившейся крови, восстановили её объем за счёт донорской крови. Операция длилась 45 минут и завершилась успешно», – рассказал заместитель главврача по хирургии, хирург Сергей Поликарпов.
На вторые сутки после вмешательства пациент мог самостоятельно передвигаться. Сейчас он чувствует себя хорошо и уже выписан на амбулаторное лечение.
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Лора Луганская